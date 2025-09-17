Resumo diário: Fed finalmente reduz taxas, mas questiona novas medidas de flexibilização💲🎙️

O Fed decidiu hoje reduzir as taxas de juro em 25 pontos base para 4,25%, em linha com as expectativas. A decisão foi tomada quase por unanimidade, com apenas Miran (recém-nomeado por Trump para o FOMC) a votar a favor de uma redução de 50 pontos base.

A reação do mercado foi inicialmente otimista. Observámos uma desvalorização do dólar e uma recuperação significativa no contrato US2000 para pequenas capitalizações.

No entanto, durante a conferência de imprensa, Powell tentou acalmar o sentimento dos investidores e enfatizou a dependência do Fed em relação aos dados. Ele também acrescentou que o Fed não precisa continuar com novos cortes.

9 dos 19 membros do FOMC projetam um corte de 50 pontos base este ano, 2 veem um corte, um membro (provavelmente Miran) vê as taxas caindo abaixo de 3% este ano, enquanto o restante não espera cortes.

Nas suas projeções macroeconómicas, o Fed indicou um crescimento económico ligeiramente superior em 2025 e nos anos seguintes. Espera uma redução do desemprego no próximo ano e não vê grandes riscos de inflação este ano. O Fed salientou, no entanto, que o mercado de trabalho enfraqueceu claramente e que era apropriado baixar as taxas de juro.

Os índices encerraram a sessão em baixa. O US500 caiu mais de 0,40%, o US100 perdeu 0,70% e o US2000 subiu apenas 0,2%, após ter subido mais de 1% no início do dia, devido às expectativas de novos cortes. O dólar recuperou 0,30%.

Após quedas acentuadas nas ações europeias durante a sessão de ontem, hoje houve tentativas de recuperação, mas a maioria dos contratos ainda registou ligeiras perdas. O DE40 perdeu pouco menos de 0,1%, enquanto perdas maiores foram observadas na França, onde o FRA40 caiu 0,5%, e na Itália, onde as quedas ultrapassaram 1,3%.

As vendas do iPhone da Apple (AAPL.US) na China caíram 6% em julho e agosto, uma queda mais acentuada do que a média pré-lançamento de um novo modelo. Todo o mercado chinês de smartphones contraiu 2% neste período, apesar dos subsídios governamentais para apoiar o consumo.

O mercado imobiliário dos EUA continua sob pressão. O relatório de agosto divulgado hoje apresentou dados abaixo das expectativas e muito mais fracos do que no mês anterior.

Em setembro, foram emitidas 1.307 mil licenças de construção (previsão: 1.365 mil; anterior: 1.428 mil) e 1.312 mil novas construções (previsão: 1.370 mil; anterior: 1.362 mil).

A pressão decorre das altas taxas de juros e dos custos de financiamento, reduzindo a disposição para novos investimentos imobiliários.

Os inventários de petróleo bruto dos EUA caíram inesperadamente em 9,28 milhões de barris, em comparação com as expectativas de apenas 1,6 milhões de barris. O relatório da API mostrou uma queda diária de mais de 3 milhões de barris. Os inventários de gasolina também caíram acentuadamente em 2,35 milhões de barris, enquanto os inventários de destilados aumentaram em 4,05 milhões de barris.

Os preços do petróleo bruto estão a cair na sessão de hoje, reduzindo os fortes ganhos de ontem. O petróleo bruto WTI está a ser negociado um pouco abaixo de US$ 64 por barril. Os ganhos recentes foram impulsionados por preocupações crescentes com o fornecimento disponível da Rússia.

Apesar da reação positiva inicial ao Fed, o ouro caiu mais de 1%, sendo negociado abaixo de US$ 3.650 por onça.

A inflação do IPC do Reino Unido em agosto ficou em 3,8% a/a, em linha com as expectativas. A inflação subjacente caiu para 3,6% em relação ao ano anterior, também em linha com as previsões. Amanhã, não se espera que o Banco de Inglaterra reduza as taxas. No entanto, o mercado prevê uma redução até ao final deste ano. O GBPUSD continuou a subir hoje, mesmo apesar de um dólar americano mais forte no mercado. O Banco do Canadá, em linha com as expectativas, reduziu as taxas em 25 pontos base para 2,5%.

A decisão foi motivada pela recente queda da inflação e pela deterioração das perspetivas económicas devido à guerra comercial. Novos cortes são menos certos. O USDCAD recuperou fortemente na última sessão, após dois dias de quedas acentuadas.

A Nvidia caiu mais de 3% com a notícia de uma proibição chinesa às empresas de tecnologia locais de comprar os seus chips.

Enquanto isso, as ações chinesas subiram acentuadamente com as expectativas de grandes investimentos em IA. Os índices HK.cash e CHN.cash subiram para os seus níveis mais altos desde 2021. Os investimentos de capital em IA devem atingir quase US$ 100 bilhões este ano, impulsionados não apenas pelos gastos do Estado, mas também por empresas privadas como Alibaba e Tencent.

Os futuros de café arábica da ICE (COFFEE) caíram 7,50% hoje, após mudanças nas previsões meteorológicas do Brasil, recuando das máximas locais. As previsões apontam para mais chuvas na próxima semana, aliviando as preocupações com a seca.

O cobre caiu 1,25% hoje. O mercado está a precificar o aumento da produção do Chile, o que compensa parcialmente o efeito de um dólar mais fraco. O Chile, maior produtor mundial de cobre (cerca de 25% da oferta global), espera um crescimento da produção este ano.

