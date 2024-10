Resumo diário: índices de Wall Street pressionados por dados mais fracos do JOLTS dos EUA; persiste a incerteza no mercado

Resumo diário: Wall Street tenta

Os índices de Wall Street abriram a sessão em baixa, mas não conseguiram manter a dinâmica de alta, com os US100 a ganharem 0,1% e os US500 a subirem 0,15%. Os rendimentos do tesouro a 10 anos caíram abaixo dos 3,8% após o relatório JOLTS do mercado de trabalho dos EUA ter sido mais fraco do que o esperado

O JOLTS dos EUA registou 7,67 milhões contra 8,1 milhões previstos e 8,184 milhões anteriormente As encomendas às fábricas foram de 5% vs 4,8% exp. e -3,3% anteriormente

Bens Duráveis dos EUA (revisto): -0,2% vs -0,2% exp. e -0,2% anteriormente A Tesla lidera os ganhos entre as grandes empresas de tecnologia, com ganhos de mais de 5% alimentados pelo aumento da demanda na China e possível estreia do Tesla Y de 6 lugares. A Nvidia é negociada de forma plana depois de ontem, fraca quando as acções registaram um recorde histórico de 1 sessão de declínio da capitalização bolsista de 279 mil milhões de dólares

A Dollar Tree desce após resultados mais fracos do que o esperado, citando o enfraquecimento da procura. A empresa de software GitLab ganha 20% com um aumento de 30% nas receitas anuais e um relatório geral forte do segundo trimestre, apoiado pelos comentários dos analistas da Baird

Os índices europeus terminam a sessão de hoje com descidas em todos os principais mercados. O índice alemão DAX perdeu 0,8%, o CAC40 caiu quase -1%, o índice FTSE 100 perdeu -0,35% e o índice Stoxx Europe 600 caiu quase -1%.

As leituras finais do PMI para a zona euro foram mistas, com os serviços ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. PMI composto final da zona euro para agosto: 51,2 vs 51 exp. PMI final de serviços da zona euro para agosto: 52,9 vs 53,3. exp. PMI composto final da Alemanha para agosto: 48,4 vs 48,5 exp. PMI de serviços final da Alemanha para agosto: 51,4 vs 51,2 PMI composto final do Reino Unido para agosto: 53,8 vs 53,4 exp. PMI de serviços final do Reino Unido para agosto: 53,7 vs 53,3 exp.

O Fed Bostic comentou que a inflação na economia dos EUA está a cair “de forma sustentável”, no entanto, este declínio ainda não se justifica, enquanto o Fed não deve ser demasiado restritivo, uma vez que o mercado de trabalho mostra sinais de enfraquecimento, com fontes empresariais a citarem o abrandamento da dinâmica económica

O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) desceu abaixo dos 18,5, mas na segunda metade da sessão podemos ver uma ligeira recuperação acima dos 19 novamente, sinalizando de alguma forma expectativas de volatilidade elevada antes do relatório NFP de sexta-feira

O Banco do Canadá decidiu reduzir as taxas em 25 pontos base para 4,25%. A decisão esteve, portanto, em linha com as expectativas

Entre as principais moedas, o iene japonês registou o maior aumento de cerca de 0,8%; o franco suíço também ganhou, sinalizando a procura de “refúgio” nos mercados cambiais. A única moeda do G10 que diminuiu hoje foi o dólar americano.

O contrato de futuros do trigo para dezembro na Chicago Board of Trade ganha quase 2%, liderando os ganhos entre os produtos de base negociados nos EUA. A safra europeia foi mais fraca do que o esperado e as expectativas de produção mais baixas no Mar Negro, na Rússia e na zona do euro apoiaram a sazonalidade, desfazendo as posições curtas de grandes especuladores

O petróleo perde 0,6%, o gás natural desce hoje 2%; o alumínio, o cobre e o zinco perdem mais de 1%, pressionados também por leituras macroeconómicas da China mais fracas do que o esperado

A prata e o ouro estão bastante calmos hoje, ganhando 0,1% e 0,05%, respetivamente. O Bitcoin surpreendentemente se recuperou acima de US $ 58k, apesar do mais forte desde o início de agosto, os ETFs líquidos saíram de quase US $ 300 milhões na sessão de ontem.

