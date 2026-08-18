Índices e Empresas Os índices norte-americanos ampliaram as quedas, impulsionados por uma onda de vendas no setor dos semicondutores e da memória (Índice Philly Semiconductor: -5,5%) e pelas preocupações com o aumento das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro a nível mundial. Os futuros da Nasdaq lideraram as perdas ( US100 : -1,6%), seguidos pelo Russell 2000 ( US2000 : -1,1%), pelo S&P 500 ( US500 : -0,5%) e pelo Dow Jones ( US30 : -0,1%).

: -1,6%), seguidos pelo Russell 2000 ( : -1,1%), pelo S&P 500 ( : -0,5%) e pelo Dow Jones ( : -0,1%). As quedas também predominaram na Europa. As maiores descidas foram registadas nos futuros do FTSE MIB italiano ( ITA40 : -0,8%), no AEX holandês ( NED25 : -0,7%) e no CAC40 francês ( FRA40 : -0,6%). Apenas o FTSE 100 do Reino Unido ( UK100 : +0,05%) e o SMI suíço ( SUI20 : +0,45%) resistiram à tendência de queda.

: -0,8%), no AEX holandês ( : -0,7%) e no CAC40 francês ( : -0,6%). Apenas o FTSE 100 do Reino Unido ( : +0,05%) e o SMI suíço ( : +0,45%) resistiram à tendência de queda. A Apple (AAPL.US: +1,5%) irá alterar as suas regras para programadores na UE a partir de outubro, pondo fim a um litígio antitrust com a Comissão Europeia. Os novos regulamentos unificam as taxas de comissão e impedem o redirecionamento para pagamentos externos no caso de utilizadores com menos de 13 anos, permitindo à empresa evitar multas que podem atingir 10% do volume de negócios anual global.

irá alterar as suas regras para programadores na UE a partir de outubro, pondo fim a um litígio antitrust com a Comissão Europeia. Os novos regulamentos unificam as taxas de comissão e impedem o redirecionamento para pagamentos externos no caso de utilizadores com menos de 13 anos, permitindo à empresa evitar multas que podem atingir 10% do volume de negócios anual global. A Meta (META.US: -3,1%) enfrenta um processo federal interposto por 29 estados devido a alegações de fomentar intencionalmente a dependência entre os jovens e de violar as leis de privacidade infantil. A empresa enfrenta alterações na plataforma impostas pelo tribunal e potenciais sanções financeiras que variam entre 193 mil milhões de dólares e 1,4 biliões de dólares. Economia e Geopolítica Donald Trump anunciou a reabertura e a remoção de minas no Estreito de Ormuz pela Marinha dos EUA, mantendo simultaneamente um bloqueio aos portos iranianos. O presidente acrescentou que não estão a decorrer quaisquer negociações com o Irão. Teerão ameaçou com ataques de sabotagem a embarcações que passem pelo local, mantendo-se os riscos elevados para o transporte de energia. Moedas, Matérias-primas e Criptomoedas É visível um ligeiro clima de aversão ao risco no mercado cambial. O Índice do Dólar dos EUA ( USDIDX ) registou uma recuperação de 0,1%, com as saídas de capital a afetarem principalmente as moedas das Antípodas ( AUDUSD : -0,2%; NZDUSD : -0,4%). USDJPY subiu 0,15%, sendo negociado perto do seu nível mais alto desde a última intervenção cambial (em 159,60). O EURUSD manteve-se estável perto de 1,157.

) registou uma recuperação de 0,1%, com as saídas de capital a afetarem principalmente as moedas das Antípodas ( : -0,2%; : -0,4%). subiu 0,15%, sendo negociado perto do seu nível mais alto desde a última intervenção cambial (em 159,60). O EURUSD manteve-se estável perto de 1,157. Ouro (GOLD) perdeu quase todos os ganhos das duas sessões anteriores (-1,2% para cerca de 4 360 dólares). Prata (SILVER) caiu 2,8% para cerca de 64 dólares.

perdeu quase todos os ganhos das duas sessões anteriores (-1,2% para cerca de 4 360 dólares). caiu 2,8% para cerca de 64 dólares. Os futuros do petróleo Brent (OIL) estão a ser negociados num impasse, perto dos 91 dólares por barril, num contexto de impasse diplomático no Médio Oriente. Os futuros do gás natural (NATGAS) registaram ganhos tanto na Europa como na NYMEX (+2,7% e +2,2%, respetivamente).

estão a ser negociados num impasse, perto dos 91 dólares por barril, num contexto de impasse diplomático no Médio Oriente. registaram ganhos tanto na Europa como na NYMEX (+2,7% e +2,2%, respetivamente). Bitcoin registou um ganho modesto de 0,6%, para 64 820 dólares, enquanto o Ethereum subiu +0,5%, para 1 916 dólares. O sentimento no mercado mais alargado das criptomoedas continua misto (Polygon: +2,8%; Graph: -1,5%; Dogecoin: -0,15%).

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.