Resumo diário: O índice US500 sobe 1,7%, com a Fed a impulsionar os sentimentos em Wall Street

Os índices de acções dos EUA estão a recuperar as perdas de ontem , apoiados em parte por uma declaração ligeiramente “dovish ” da Reserva Federal. O US500 está a subir 1,2% , enquanto o US100 está a ganhar 1,5%. Os futuros do Índice de Volatilidade CBOE (VIX) caíram quase 6% hoje .

, apoiados em parte por uma declaração ” da Reserva Federal. O , enquanto o . A Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas, como previsto , mas baixou significativamente a sua previsão de crescimento económico para o ano, de 2,1% para 1,7% . A Reserva Federal também aumentou a sua taxa de desemprego projectada para 4,4% , enquanto as previsões de inflação foram revistas em alta , embora o objetivo de 2% ainda deva ser alcançado até 2027 .

, mas significativamente . A Reserva Federal também , enquanto , embora o . Embora a Reserva Federal não tenha alterado as suas projecções de redução das taxas de juro para este ano , continuando a prever duas reduções , salientou também uma incerteza significativa quanto ao futuro .

, continuando a prever , também . A Fed irá abrandar o ritmo de redução do seu balanço a partir de abril , reduzindo a sua retirada mensal de títulos do Tesouro de 25 mil milhões de dólares para 5 mil milhões de dólares , enquanto mantém o ritmo de redução dos títulos de dívida pública a 35 mil milhões de dólares por mês .

seu , reduzindo a sua , enquanto mantém o . A decisão foi recebida como ligeiramente dovish , apesar de não haver alterações nas expectativas de corte de taxas . O par EURUSD voltou a subir acima de 1,0900 . No entanto, Powell tentou neutralizar a interpretação dovish , enfatizando que as incertezas da inflação continuam a ser um desafio .

, apesar de . O . No entanto, Powell tentou , enfatizando que . O ouro subiu para máximos históricos, perto dos $3.050 por onça. Embora os comentários de Powell tenham sido mais hawkish do que a declaração da Reserva Federal, ele reconheceu que as últimas semanas têm visto uma forte deterioração nas pesquisas de sentimento e um aumento dos riscos económicos .

Embora os comentários de Powell tenham sido do que a declaração da Reserva Federal, ele reconheceu que e um . A inflação do IPC da zona euro para fevereiro foi revista em baixa de 2,4% para 2,3% y/y , com a inflação de janeiro a situar-se em 2,5% . No mercado acionista europeu, as acções do sector da defesa tiveram um desempenho inferior , com a Rheinmetall (RHM.DE) a cair quase 5% .

da zona euro , com . No mercado acionista europeu, , com . O Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas , mas suavizou a sua retórica em resposta às incertezas relacionadas com o comércio . O Governador Kazuo Ueda indicou que não há pressa para novas subidas de taxas , com junho ou julho a serem considerados como datas potenciais para o próximo passo . Embora o iene tenha inicialmente enfraquecido , recuperou face ao dólar no final do dia .

, mas em resposta às . O Governador , com . Embora o , . Os inventários de petróleo bruto dos E.U. aumentaram em 1,74 milhões de barris , superando a expetativa de 1,0 milhões de barris , mas ficando abaixo do aumento de 4,6 milhões de barris relatado pelo API . Os preços do petróleo bruto subiram 0,5% no dia . Os preços do gás natural também subiram , apoiados pela atividade de contratos em curso e previsões de temperaturas mais frias nas principais regiões de aquecimento .

aumentaram , superando a , mas ficando . Os preços do petróleo bruto subiram . , apoiados pela . O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu a evolução positiva dos acordos relativos à suspensão dos ataques às infra-estruturas energéticas críticas , mas manifestou ceticismo quanto às perspectivas de um cessar-fogo duradouro . Zelensky advertiu que a Rússia está a utilizar o período de negociações para preparar ofensivas em posições-chave da linha da frente, reforçando a logística e as cadeias de abastecimento . Os comentários de Washington sobre as conversações com Zelensky foram reservados , enquanto Donald Trump descreveu a comunicação entre os EUA e a Ucrânia como construtiva e esperançosa .

, mas . Zelensky advertiu que . Os comentários de Washington sobre as conversações com Zelensky foram , enquanto . Os mercados bolsistas dos EUA estão hoje globalmente em alta, com exceção dos sectores farmacêutico e da biotecnologia. As acções tecnológicas estão a ter um desempenho superior, com a Nvidia (NVDA.US) a subir mais de 3% e a Alphabet (GOOGL.US) a ganhar 2,5% após a venda de ontem. A Boeing (BA.US) subiu quase 8%, liderando o sector da defesa, depois que o CFO da empresa afirmou que a queima de caixa melhorou significativamente este ano, estimando a redução em várias centenas de milhões de dólares. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

