Resumo diário: O petróleo atinge o nível mais baixo em 3 anos, as obrigações alemãs sofrem um sell-off histórico, o euro sobe com a mudança fiscal da Alemanha

Os índices dos EUA estão a caminho de terminar em alta, com o S&P 500 a subir 0,4%, o Nasdaq 100 a acrescentar 0,5% e o Dow Jones Industrial Average a ganhar 0,6%.

Os dados da EIA mostraram que os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 3,614 milhões de barris, contra as expectativas de uma diminuição de 0,8 milhões, pressionando ainda mais os preços do petróleo, apesar das reduções nos estoques de gasolina e destilados.

O petróleo bruto WTI caiu mais de 3% para menos de US $ 66 por barril, atingindo seu nível mais baixo desde 2021, pressionado pelas políticas tarifárias de Trump, planos da OPEP + para aumentar a produção e possíveis negociações de paz na Ucrânia que poderiam levantar as sanções russas.

Os rendimentos dos títulos alemães registraram a sua maior subida desde março de 1990, subindo 30 pontos base depois que o chanceler em espera Friedrich Merz revelou planos para um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros e isenções de gastos com defesa dos limites constitucionais de empréstimos. A proposta de revisão fiscal da Alemanha representa uma mudança dramática na abordagem do país ao endividamento público, levando os economistas do Deutsche Bank a comparar a escala e a velocidade com a reunificação alemã há 35 anos.

O euro fortaleceu-se significativamente em relação ao dólar, subindo 1,5% para US $ 1,0781, com os comerciantes agora apostando que a moeda pode chegar a US $ 1,20 nos próximos meses, após a mudança histórica da política fiscal da Alemanha.

Os dados da ADP Nonfarm Employment Change foram decepcionantemente baixos em 77K contra 141K previstos, sugerindo que a incerteza política e a desaceleração nos gastos do consumidor podem ter levado a demissões ou hesitação na contratação.

A administração Trump está a considerar oferecer isenções de tarifas ao Canadá e ao México, com o Secretário de Comércio Howard Lutnick a indicar um potencial alívio para os fabricantes de automóveis em resposta às preocupações da indústria sobre o imposto de importação de 25%.

O PMI de serviços da zona do euro permaneceu em território de expansão em 50.6 em fevereiro, com fortes leituras da Itália (53.0) e Espanha (56.2) compensando a fraqueza na França (45.3), ajudando a empurrar o euro acima de 1.0700.

As acções da Moderna subiram 4,5% após a compra significativa de acções no valor de 5 milhões de dólares por parte do CEO Stephane Bancel através da Boston Biotech Ventures, a sua primeira compra no mercado aberto desde que se tornou CEO em 2011, à medida que a empresa se orienta das vacinas contra a COVID-19 para terapias contra o cancro e expansão do RSV.

As ações da CrowdStrike Holdings Inc. caíram até 12% após emitir uma orientação de ganhos dececionante, com previsão de EPS ajustado de $ 3,33-3,45 significativamente abaixo da estimativa de consenso de $ 4,43 e $ 73 milhões em custos relacionados à interrupção esperados no primeiro trimestre

O Presidente Trump abordou as preocupações dos agricultores sobre o impacto das tarifas no seu discurso ao Congresso, pedindo-lhes que “tenham paciência comigo” e prometendo resultados ainda melhores do que o seu acordo comercial com a China no primeiro mandato, apesar das medidas de retaliação que afectam as exportações agrícolas.

O sentimento do mercado europeu do gás natural está a enfraquecer, uma vez que os fundos de investimento reduziram a sua posição líquida longa para o nível mais baixo desde o final de julho, num contexto de crescentes incertezas geopolíticas e de oscilações voláteis dos preços.

Os rendimentos do Tesouro mantiveram-se relativamente estáveis em comparação com a volatilidade das obrigações europeias, com o rendimento a 10 anos a situar-se em 4,25%, uma vez que os títulos do Tesouro de curto prazo aumentaram os ganhos alimentados pelas apostas de que a Reserva Federal irá reduzir as taxas para evitar o abrandamento económico.

