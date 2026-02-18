O US100 subiu mais de 1%, com os índices norte-americanos a recuperarem terreno após a queda de quarta-feira. Os dados dos EUA, desde licenças de construção até produção industrial e encomendas de bens duráveis, superaram as expectativas, apoiando o dólar norte-americano.
De acordo com a Citadel Securities, os investidores de retalho têm comprado ações de software a um ritmo recorde na plataforma da Citadel (dados acompanhados desde 2017). Como a empresa afirmou: «O valor nocional líquido na nossa plataforma atingiu níveis nunca antes observados.»
A Citadel acrescentou que a escala, persistência e amplitude das compras excederam significativamente os picos anteriores, destacando o retalho como uma fonte importante de procura incremental no início de 2026. A procura média diária em dólares por ações dos EUA na plataforma (2 de janeiro a 13 de fevereiro) ficou cerca de 25% acima do recorde anterior estabelecido em 2021 e cerca do dobro da média de 2020-2025.
O impulso também se espalhou para as opções. A participação do retalho em 2026 já está em níveis historicamente elevados. O volume médio diário de opções no acumulado do ano está quase 50% acima da média de 2020-2025 e mais de 15% acima do ritmo do ano passado. Os investidores de opções de retalho têm sido compradores líquidos em 41 das últimas 42 semanas, apontando para um apetite de risco sustentado, em vez de um posicionamento esporádico.
Curiosamente, apesar do índice do dólar americano (USDIDX) estar mais forte hoje e do EURUSD estar em queda de quase 0,5%, os metais preciosos estão a subir. O ouro subiu quase 2,5%, tentando romper decisivamente o nível psicológico de $5.000/onça, enquanto a prata está a subir até 5%. Esse movimento também pode ter um componente significativo de fluxo de retalho.
Dados dos EUA:
- Produção industrial (m/m): 0,7% (Exp: 0,4%; Anterior: 0,4%; Rev: 0,2%)
- Produção industrial (a/a): 2,3% (Anterior: 1,99%)
- Produção industrial (m/m): 0,6% (Exp: 0,4%; Anterior: 0,2%)
- Utilização da capacidade: 76,2% (Exp: 76,6%; Anterior: 77,3%; Rev: 75,7%)
- Encomendas de bens duráveis (m/m): -1,4% (Exp: -1,8%; Anterior: 5,4%)
- Bens duráveis essenciais (m/m): 0,9% (Exp: 0,3%; Anterior: 0,4%)
- Bens duráveis excluindo defesa (m/m): -2,5% (Anterior: 6,6%)
- Bens duráveis excluindo transporte (m/m): 0,9% (Exp: 0,3%; Anterior: 0,4%)
- Licenças de construção: 1,448 milhões (Exp: 1,400 milhões; Anterior: 1,411 milhões)
- Início de construções: 1,404 milhões (Exp: 1,310 milhões; Anterior: 1,272 milhões)
O cacau registou uma queda acentuada, com uma descida superior a 6%. No acumulado do ano, os preços caíram mais de 45%. O Gana (segundo maior produtor) reduziu os preços no produtor em quase 30% na semana passada. A Costa do Marfim (maior produtor) afirma que manterá os preços no produtor inalterados até ao final da atual temporada principal (31 de março), embora relatos sugiram que está a considerar uma redução.
Os mercados também estão a precificar um risco maior de escalada militar no Médio Oriente, após os EUA terem enviado equipamento militar adicional para a região. O petróleo está a valorizar mais de 3,5% devido a essas preocupações.
