Resumo diário: Wall Street em suspenso enquanto os EUA ponderam o levantamento das sanções ao petróleo iraniano

📈 Mercado de Ações A sessão à vista nos EUA está a registar uma ligeira correção , e o entusiasmo inicial esmoreceu claramente. Apenas o Dow Jones se mantém acima do seu nível de abertura , enquanto o S&P 500 está ligeiramente abaixo do seu valor de fecho e o Nasdaq está a perder mais de 1% .

, e o entusiasmo inicial esmoreceu claramente. Apenas o , enquanto o e o . A Alphabet (Google) está a registar uma queda superior a 5% , colocando estas ações entre as que registam as maiores quedas nos índices S&P 500 e Nasdaq. A pressão foi desencadeada pelas saídas de figuras-chave do setor da IA , incluindo Noam Shazeer (da Gemini para a OpenAI) e John Jumper (da DeepMind para a Anthropic), o que acentuou as preocupações com uma fuga de talentos da Google .

, colocando estas ações entre as que registam as maiores quedas nos índices S&P 500 e Nasdaq. A pressão foi desencadeada pelas , incluindo Noam Shazeer (da Gemini para a OpenAI) e John Jumper (da DeepMind para a Anthropic), o que acentuou . A SpaceX prolongou as suas perdas para três sessões consecutivas, caindo 10% hoje . Após a sua forte estreia anterior e depois de ter ultrapassado temporariamente a Microsoft e a Amazon, a empresa está a corrigir os seus ganhos dinâmicos. Ao mesmo tempo, a empresa revelou mais de 100 mil milhões de dólares em liquidez e anunciou uma emissão de obrigações , o que o mercado interpreta como uma tentativa de financiar uma maior expansão.

. Após a sua forte estreia anterior e depois de ter ultrapassado temporariamente a Microsoft e a Amazon, a empresa está a corrigir os seus ganhos dinâmicos. Ao mesmo tempo, a empresa , o que o mercado interpreta como uma tentativa de financiar uma maior expansão. No Velho Continente, o sentimento mantém-se moderadamente positivo. Apenas o CAC 40 francês registou uma queda superior a 0,2%, enquanto os restantes índices europeus encerraram a sessão em território positivo – incluindo o IBEX 35 espanhol, que subiu quase 1,2%. 🌍 Política e Geopolítica As conversações entre os EUA e o Irão na Suíça continuam a ser o tema principal nos mercados globais . De acordo com relatos da imprensa, as negociações duraram cerca de 18 horas e foram descritas por ambas as partes como um progresso significativo no sentido de um acordo , embora ainda sejam preliminares e exijam a finalização de detalhes.

. De acordo com relatos da imprensa, as e foram descritas por ambas as partes como um , embora ainda sejam preliminares e exijam a finalização de detalhes. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, falou de «grandes progressos» e confirmou que um dos elementos do acordo é o regresso dos inspetores nucleares da ONU , que deverão supervisionar a implementação dos acordos iniciais. Paralelamente, as partes chegaram a acordo sobre um calendário de 60 dias para novas negociações que conduzam a um acordo final.

e confirmou que um dos elementos do acordo é o , que deverão supervisionar a implementação dos acordos iniciais. Paralelamente, as partes chegaram a acordo sobre um que conduzam a um acordo final. Um elemento-chave das negociações continua a ser a questão das sanções ao petróleo iraniano . Os EUA decidiram suspender temporariamente algumas das restrições , o que visa permitir que o Irão exporte legalmente a matéria-prima em condições próximas das do mercado. De acordo com relatos da imprensa, as partes chegaram a acordo sobre um projeto inicial que prevê um mecanismo de «licenciamento» das vendas de petróleo e um alívio parcial da pressão financeira .

. Os EUA decidiram , o que visa permitir que o Irão exporte legalmente a matéria-prima em condições próximas das do mercado. De acordo com relatos da imprensa, as partes chegaram a acordo sobre um projeto inicial que prevê um . A parte iraniana salienta que o acordo tem, acima de tudo, uma dimensão económica e permite as exportações de petróleo sem as restrições sancionatórias existentes, embora os pormenores ainda estejam a ser negociados.

e permite as exportações de petróleo sem as restrições sancionatórias existentes, embora os pormenores ainda estejam a ser negociados. Donald Trump, numa publicação no Truth Social, afirmou que o Irão concordará com «inspeções alargadas ao armamento», o que se insere num pacote mais vasto de acordos que abrange tanto o controlo do programa nuclear como a infraestrutura militar. Teerão não respondeu diretamente a esta declaração, mas, paralelamente, salienta que o objetivo principal é a estabilização económica e o restabelecimento das exportações de petróleo .

o que se insere num pacote mais vasto de acordos que abrange tanto o controlo do programa nuclear como a infraestrutura militar. Teerão não respondeu diretamente a esta declaração, mas, paralelamente, salienta que o . Toda a situação aponta para dois pilares paralelos de negociações : por um lado, os mecanismos de controlo nuclear e inspeções internacionais e, por outro, o descongelamento gradual das exportações de petróleo iraniano e o alívio parcial das sanções . Apesar do avanço, o processo encontra-se ainda numa fase inicial, e os pormenores relativos ao âmbito do controlo, ao calendário e à extensão total do levantamento das restrições continuam a ser negociados.

: por um lado, os e, por outro, o . Apesar do avanço, o processo encontra-se ainda numa fase inicial, e os pormenores relativos ao âmbito do controlo, ao calendário e à extensão total do levantamento das restrições continuam a ser negociados. O mercado está atualmente focado na evolução da situação geopolítica , com especial ênfase no ritmo de implementação do acordo entre os EUA e o Irão e no seu impacto nos preços das matérias-primas.

, com especial ênfase no ritmo de implementação do acordo entre os EUA e o Irão e no seu impacto nos preços das matérias-primas. A situação política no Reino Unido foi um fator adicional que influenciou o sentimento na Europa. A demissão do primeiro-ministro Keir Starmer foi amplamente notada, mas a reação do mercado permaneceu moderada. 💱 Moedas e Obrigações A libra esterlina perdeu apenas 0,19% face ao dólar em reação à demissão do primeiro-ministro britânico e recuperou as perdas no final do dia .

em reação à demissão do primeiro-ministro britânico e . As taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro britânicas a 10 anos mantiveram-se estáveis, sugerindo que a manobra política no Reino Unido já tinha sido, em grande parte, precificada pelo mercado antecipadamente. 🛢️ Matérias-primas Prevalecem sentimentos contraditórios no mercado dos metais preciosos . O ouro está a perder cerca de 1% e a testar o nível dos 4 200 dólares por onça, enquanto a prata está a valorizar cerca de 1% e a aproximar-se dos 65 dólares .

. por onça, enquanto . O petróleo bruto continua a sua correção, caindo mais de 3%. Isto reflete uma reação direta à melhoria do sentimento em torno de um potencial acordo e às expectativas relativas ao alívio das sanções. Como resultado, o Brent caiu abaixo dos 78 dólares e o WTI desceu abaixo dos 74 dólares. 🪙 Criptomoedas Foram também observados ganhos tímidos no mercado de ativos digitais .

. O Ethereum está a valorizar-se mais de 0,3% e ultrapassou o nível dos 1 730 dólares .

está a valorizar-se mais de 0,3% e ultrapassou o . O Bitcoin registou um aumento superior a 0,4% e está a testar o nível dos 64 500 dólares.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.