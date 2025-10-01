Resumo diário: Wall Street perto de máximos históricos, apesar da paralisação do governo

Os futuros em Wall Street estão a reverter totalmente as perdas da sessão asiática. O US500 está a ganhar cerca de 0,24% pouco mais de duas horas antes do encerramento da sessão, enquanto o US100 subiu 0,42%.

está a ganhar cerca de pouco mais de duas horas antes do encerramento da sessão, enquanto o As quedas observadas após o encerramento de ontem, que continuaram durante toda a sessão asiática, podem ser atribuídas à incerteza em torno da potencial paralisação do governo dos EUA. Atualmente, o Partido Republicano não consegue chegar a um acordo com o Partido Democrata sobre um novo projeto de lei de financiamento. Os democratas querem mais financiamento para a saúde incluído no projeto de lei, enquanto os republicanos estão a pressionar por uma extensão limpa dos gastos fiscais do ano passado até novembro.

Atualmente, o Partido Republicano não consegue chegar a um acordo com o Partido Democrata sobre um novo projeto de lei de financiamento. Os democratas querem mais financiamento para a saúde incluído no projeto de lei, enquanto os republicanos estão a pressionar por uma extensão limpa dos gastos fiscais do ano passado até novembro. Uma paralisação do governo significa que muitas agências federais podem cessar as suas operações. Espera-se que até 750 000 funcionários públicos sejam colocados em licença temporária. No entanto, há sugestões de que Donald Trump pode usar a paralisação como uma oportunidade para demitir funcionários do Departamento de Justiça ou reduzir o número de funcionários públicos em geral.

significa que muitas agências federais podem cessar as suas operações. Espera-se que até 750 000 funcionários públicos sejam colocados em licença temporária. No entanto, há sugestões de que Donald Trump pode usar a paralisação como uma oportunidade para demitir funcionários do Departamento de Justiça ou reduzir o número de funcionários públicos em geral. O relatório de emprego ADP mostrou uma queda de 32 000 empregos em setembro, marcando o pior relatório de emprego privado desde janeiro de 2021. Além disso, os dados de agosto foram revistos em baixa. Como resultado, os dados do NFP de sexta-feira podem não ser divulgados devido ao encerramento do Departamento do Trabalho durante o encerramento.

marcando o pior relatório de emprego privado desde janeiro de 2021. Além disso, os dados de agosto foram revistos em baixa. Como resultado, os dados do NFP de sexta-feira podem não ser divulgados devido ao encerramento do Departamento do Trabalho durante o encerramento. Os mercados estão agora a antecipar que, após o relatório ADP e um encerramento potencialmente prolongado , a taxa de desemprego dos EUA para outubro poderá subir para 4,7%. Tal resultado seria um forte sinal da necessidade de cortes mais profundos nas taxas de juro por parte da Fed.

, a taxa de desemprego dos EUA para outubro poderá subir para Tal resultado seria um forte sinal da necessidade de cortes mais profundos nas taxas de juro por parte da Fed. O dólar americano enfraqueceu amplamente hoje devido aos riscos de paralisação, embora uma paralisação não afete diretamente a capacidade do governo de cumprir as suas obrigações de dívida. No entanto, uma paralisação prolongada poderia levar a um rebaixamento nas previsões de crescimento do PIB para o quarto trimestre. Apesar disso, o par EURUSD recuou de cerca de 1,1770 para abaixo de 1,1730 no final da sessão.

recuou de cerca de para abaixo de no final da sessão. A Fitch Ratings observou que a paralisação do governo não tem impacto imediato na perspetiva de classificação de crédito dos EUA, que permanece em AA+ com perspetiva estável.

observou que a paralisação do governo não tem impacto imediato na perspetiva de classificação de crédito dos EUA, que permanece em AA+ com perspetiva estável. O ouro continua a sua trajetória ascendente, quase ultrapassando os 3.900 dólares por onça. Ele ganhou mais de 16% somente no terceiro trimestre, tornando-se um dos melhores retornos trimestrais da história.

continua a sua trajetória ascendente, quase ultrapassando os 3.900 dólares por onça. Ele ganhou mais de 16% somente no terceiro trimestre, tornando-se um dos melhores retornos trimestrais da história. O Índice ISM de Manufatura dos EUA subiu para 49,1 pontos , em linha com as expectativas, ante 48,7 pontos. Há uma recuperação no subíndice de emprego, embora ele permaneça abaixo de 50. Enquanto isso, o subíndice de preços recuou ligeiramente, mas permanece extremamente elevado, acima de 60. O subíndice de novos pedidos recuou para abaixo de 50, após um pico temporário em agosto.

, em linha com as expectativas, ante 48,7 pontos. Há uma recuperação no subíndice de emprego, embora ele permaneça abaixo de 50. Enquanto isso, o subíndice de preços recuou ligeiramente, mas permanece extremamente elevado, acima de 60. O subíndice de novos pedidos recuou para abaixo de 50, após um pico temporário em agosto. Os inventários de petróleo bruto dos EUA aumentaram 1,79 milhões de barris , superando as expectativas e divergindo do relatório API de ontem, que mostrou inesperadamente um declínio de 3,7 milhões de barris. Apesar do encerramento de muitas operações do DOE, a EIA planeia continuar a publicar dados e a recolher respostas a inquéritos.

, superando as expectativas e divergindo do relatório API de ontem, que mostrou inesperadamente um declínio de 3,7 milhões de barris. Apesar do encerramento de muitas operações do DOE, a EIA planeia continuar a publicar dados e a recolher respostas a inquéritos. Na Alemanha, o PMI ficou em 49,5 , contra os 48,5 esperados, sugerindo que a economia está a apresentar um desempenho ligeiramente melhor do que o previsto. Na França, no entanto, o PMI caiu para 48,2 (esperava-se 48,1), uma queda notável em relação à leitura anterior de 50,4.

ficou em , contra os esperados, sugerindo que a economia está a apresentar um desempenho ligeiramente melhor do que o previsto. Na França, no entanto, o PMI caiu para 48,2 (esperava-se 48,1), uma queda notável em relação à leitura anterior de 50,4. A inflação do IPC da zona euro em setembro correspondeu às expectativas dos analistas . A inflação subjacente manteve-se em 2,3%, indicando que as pressões sobre os preços permanecem sob controlo e alinhadas com as metas do Banco Central Europeu. Como resultado, o BCE pode ver isso como uma evidência de que a política monetária atual está bem calibrada e que não é necessário um aperto imediato.

. A inflação subjacente manteve-se em 2,3%, indicando que as pressões sobre os preços permanecem sob controlo e alinhadas com as metas do Banco Central Europeu. Como resultado, o BCE pode ver isso como uma evidência de que a política monetária atual está bem calibrada e que não é necessário um aperto imediato. O PMI da Polónia surpreendeu positivamente, ficando em 48,0 (esperava-se 46,4), sinalizando uma estabilização na atividade industrial. Embora ainda abaixo do limiar de 50 pontos, o setor manufatureiro na Polónia está a ter um desempenho melhor do que o previsto anteriormente.

sinalizando uma estabilização na atividade industrial. Embora ainda abaixo do limiar de 50 pontos, o setor manufatureiro na Polónia está a ter um desempenho melhor do que o previsto anteriormente. O Bitcoin subiu quase 3 % hoje, aproximando-se do nível psicológico de US$ 120.000. O Ethereum também está em alta, ganhando quase 4% e ultrapassando os US$ 4.300.

subiu quase % hoje, aproximando-se do nível psicológico de O também está em alta, ganhando quase e ultrapassando os US$ 4.300. A Nike divulgou os seus resultados financeiros do terceiro trimestre , dando início à nova temporada de resultados. Embora os números não sejam excelentes em termos de crescimento, eles superaram as expectativas dos investidores, possivelmente sinalizando uma mudança nas perspectivas da empresa. A Nike registou uma receita de US$ 11,72 mil milhões, um aumento de 1% em relação ao ano anterior. O lucro foi de US$ 727 milhões, uma queda de 31% em relação ao mesmo período do ano passado, juntamente com um declínio nas margens. No entanto, o mercado já esperava resultados mais fracos devido a problemas na China e tarifas.

, dando início à nova temporada de resultados. Embora os números não sejam excelentes em termos de crescimento, eles superaram as expectativas dos investidores, possivelmente sinalizando uma mudança nas perspectivas da empresa. A Nike registou uma receita de US$ 11,72 mil milhões, um aumento de 1% em relação ao ano anterior. O lucro foi de US$ 727 milhões, uma queda de 31% em relação ao mesmo período do ano passado, juntamente com um declínio nas margens. No entanto, o mercado já esperava resultados mais fracos devido a problemas na China e tarifas. As ações da Netflix caíram 2%, embora tenham caído até 5% no pré-mercado depois que Elon Musk pediu aos usuários que cancelassem suas assinaturas por uma questão de saúde mental.

