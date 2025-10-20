Resumo do dia: Arranque da semana no verde📈

Principais conclusões .

- Wall Street encerrou a sessão de segunda-feira com um sentimento bastante otimista. Os índices US100, US500 e US2000 estão atualmente em alta de 1,43%, 1,14% e 1,87%, respectivamente. A melhora no sentimento deve-se principalmente às comunicações entre os EUA e a China. - Trump afirmou durante uma conferência de imprensa: «Acredito que a China chegará a um acordo connosco», sugerindo que vê uma chance real de um acordo em um futuro próximo. - O presidente Trump afirmou que, após as reuniões na Coreia do Sul, espera concluir um «ótimo acordo» com a China, incluindo compromissos de Pequim para adquirir soja americana, a fim de não prejudicar os agricultores americanos. - Ele alertou que, se a China se recusasse a cooperar, «eles estariam em sérios apuros» e anunciou a ameaça de introduzir controlos à exportação de aeronaves e restrições às terras raras como forma de pressão nas negociações. Trump acrescentou que foi convidado a visitar a China «no início do próximo ano» e enfatizou o seu bom relacionamento com o presidente Xi. - Além disso, há sinais da Casa Branca de que a paralisação do governo federal pode terminar em breve, talvez ainda esta semana - fonte: Hassett - O mercado Forex é dominado hoje pelas moedas antípodas. A libra esterlina e o euro estão a apresentar o pior desempenho. - Os índices europeus estão a ganhar na primeira sessão da nova semana. O sentimento positivo persiste graças ao otimismo em torno do orçamento da França e aos fortes resultados das empresas defensivas. - O primeiro-ministro francês Lecornu sobreviveu a duas votações de confiança no governo. No entanto, os ganhos no índice francês FRA40 foram então anulados por uma venda significativa do BNP Paribas. As ações do BNP Paribas (BNP.FR) caíram 8% após relatos de que o banco francês havia perdido um processo judicial que poderia resultar no pagamento de mil milhões de dólares em indenização pelo BNP. Um juiz norte-americano decidiu que o banco ajudou o governo sudanês a cometer genocídio ao fornecer serviços financeiros que violavam as sanções dos EUA. O BNP considerou o veredicto errado e anunciou que iria recorrer. - As ações da Amazon (AMZN.US) estão a recuperar após a Amazon Web Services (AWS) ter sofrido uma grande falha global esta manhã, que causou interrupções em muitas plataformas populares da Internet. - Na segunda-feira, os futuros de gás natural dos EUA (NATGAS) subiram 12%, com o contrato de novembro atingindo US$ 3,34/mmBtu, seu nível mais alto em quase duas semanas e o maior aumento diário desde o final de setembro. O aumento foi impulsionado por previsões de tempo mais frio, o que causou um aumento na procura por aquecimento, elevando a previsão de graus-hora de aquecimento de duas semanas de 118 para 164. - Após a queda de sexta-feira, que fez com que os preços do ouro caíssem quase 2% em relação aos máximos históricos de US$ 4.378 por onça, o mercado está a recuperar o equilíbrio nas negociações de segunda-feira. O preço à vista está novamente oscilando em torno de US$ 4.320, apoiado pelas expectativas de novos cortes nas taxas de juros pela Reserva Federal e pela procura contínua por ativos seguros.

