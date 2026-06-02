Resumo do dia: As duas faces da IA - Custos e produtividade

📈 Mercado de ações – Situação do mercado e setor tecnológico A sessão de Wall Street abriu com quedas modestas devido a uma fase de espera em relação aos desenvolvimentos no Médio Oriente ; no entanto, pouco antes das 20h00, os índices norte-americanos estão a recuperar algum valor .

abriu com devido a uma fase de espera em relação aos desenvolvimentos no ; no entanto, pouco antes das 20h00, . Reina a confusão nos mercados relativamente às negociações de paz – A comunicação social iraniana noticiou uma suspensão das trocas de comunicação com os EUA devido às ações militares israelitas no Líbano e à ameaça de um bloqueio do Estreito de Ormuz, enquanto o Presidente Donald Trump e o Secretário de Estado Marco Rubio garantiram que as negociações continuam a avançar rapidamente e que é possível chegar a um acordo sobre o programa nuclear do Irão.

– A comunicação social iraniana noticiou uma devido às ações militares israelitas no Líbano e à ameaça de um bloqueio do Estreito de Ormuz, enquanto o Presidente e o Secretário de Estado garantiram que e que é possível chegar a um acordo sobre o programa nuclear do Irão. Nos últimos minutos, uma publicação de Donald Trump apareceu no Truth Social , afirmando que «não é verdade que os Estados Unidos e o Irão tenham rompido o contacto.»

, afirmando que A Alphabet (Google) anunciou um plano de grande envergadura para angariar 80 mil milhões de dólares para o desenvolvimento de infraestruturas de IA (incluindo 10 mil milhões de dólares do fundo Berkshire Hathaway, de Warren Buffett ), mas as ações da empresa caíram cerca de 2,4% , o que os investidores interpretaram como prova dos imensos custos da «corrida ao armamento» da IA.

anunciou um plano de grande envergadura para angariar (incluindo ), mas as ações da empresa , o que os investidores interpretaram como prova dos imensos custos da «corrida ao armamento» da IA. As ações da Marvell Technology subiram quase 30% depois de o CEO da Nvidia, Jensen Huang, ter sugerido que a Marvell poderia ser a próxima empresa avaliada em um bilião de dólares .

depois de o CEO da Nvidia, Jensen Huang, ter sugerido que a Marvell poderia ser a próxima empresa avaliada em . A Hewlett Packard Enterprise (HPE) divulgou resultados trimestrais recorde impulsionados pela procura de servidores de centros de dados de IA, o que fez com que o preço das suas ações subisse mais de 21% .

divulgou impulsionados pela procura de servidores de centros de dados de IA, o que fez com que o preço das suas ações . A Anthropic , criadora do bot Claude, apresentou um pedido confidencial de oferta pública inicial (IPO) , ultrapassando a rival OpenAI nesta etapa.

, criadora do bot Claude, apresentou um , ultrapassando a rival OpenAI nesta etapa. Um sentimento positivo acompanhou os investidores na Europa, onde a grande maioria das bolsas de valores encerrou o dia com ganhos sólidos: o britânico FTSE 100 subiu 0,3%, o francês CAC 40 subiu 0,7%, o alemão DAX subiu 0,5% e o espanhol IBEX 35 subiu 0,5%. 📊 Macroeconomia O relatório JOLTS do mercado de trabalho dos EUA revelou que o número de vagas de emprego em abril se situou em 7,618 milhões , o que ficou significativamente acima das expectativas do mercado (6,860 milhões) , sinalizando uma economia robusta que poderá levar a Reserva Federal (Fed) a manter a sua política restritiva (taxas de juro mais elevadas) por mais tempo para combater a inflação.

revelou que o número de vagas de emprego em abril se situou em , o que ficou , sinalizando uma economia robusta que poderá levar a para combater a inflação. De acordo com a estimativa preliminar do Eurostat de 2 de junho de 2026, a inflação anual na zona euro subiu para 3,2% em maio de 2026 , em comparação com os 3,0% registados em abril.

, em comparação com os 3,0% registados em abril. No âmbito da estrutura da inflação da zona euro para maio de 2026, a energia registou o maior aumento anual, com 10,9% (contra 10,8% em abril), os serviços subiram para 3,5% (contra 3,0% em abril), a taxa de crescimento dos alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco abrandou para 2,0% (contra 2,4% em abril), e os bens industriais não energéticos registaram um ligeiro aumento para 0,9% (contra 0,8% em abril).

(contra 10,8% em abril), (contra 3,0% em abril), a taxa de crescimento dos (contra 2,4% em abril), e (contra 0,8% em abril). Geograficamente, na zona euro, a inflação anual mais elevada em maio foi registada na Bulgária (6,3%) , na Lituânia (5,1%) e na Grécia (5,0%), enquanto os níveis de preços mais baixos foram observados em Malta (2,1%) e na Alemanha (2,7%).

, na Lituânia (5,1%) e na Grécia (5,0%), enquanto e na Alemanha (2,7%). Numa base mensal (maio em comparação com abril de 2026), o índice geral de preços na zona euro aumentou minimamente em 0,1%. 💰 Matérias-primas e metais preciosos O sentimento positivo está a apoiar os metais preciosos hoje – o ouro subiu cerca de 0,3%, ultrapassando os 4.500 dólares por onça, enquanto a prata está a ganhar 0,6% e a testar o nível dos 76 dólares .

hoje – por onça, enquanto . O caos informativo e os sinais contraditórios provenientes do Médio Oriente estão a provocar uma ligeira recuperação dos preços do petróleo , resultando num aumento de mais de 1% do Brent, que ultrapassou os 96 dólares .

, resultando num . A anterior queda dos preços foi uma reação às esperanças de uma desaceleração limitada das tensões no Líbano e às declarações de Donald Trump, que sugeriu que um acordo com o Irão poderia ser alcançado na próxima semana .

e às declarações de Donald Trump, que sugeriu que . Ao mesmo tempo, o Presidente dos EUA admitiu que haviam surgido complicações nas negociações , embora não tenha fornecido detalhes específicos sobre o assunto.

, embora não tenha fornecido detalhes específicos sobre o assunto. O mercado do petróleo continua altamente sensível a qualquer comunicação relativa ao Irão , que nem sempre pode ser verificada de imediato.

, que nem sempre pode ser verificada de imediato. É importante referir que, mesmo uma desescalada completa e imediata do conflito não elimina o risco subjacente de oferta que mantém os preços das matérias-primas elevados; no entanto, o mercado continua determinado a precificar cenários de queda dos preços do petróleo. 🪙 Criptomoedas O sentimento negativo é claramente visível no mercado de criptomoedas, onde a Bitcoin está a perder quase 6%, caindo abaixo dos 68 000 dólares, enquanto a Ethereum registou uma queda superior a 3%, testando o nível dos 1900 dólares.

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