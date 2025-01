Resumo do dia: Baixas na inflação trazem otimismo aos mercados📈

Os índices americanos estão a subir forte hoje devido à descida da inflação de base em dezembro. O US500 está a subir mais de 1,5%, enquanto o US100 ganha quase 2,0%. Os ganhos de hoje em Wall Street são os mais elevados desde a sessão pós-eleitoral nos EUA em novembro de 2024.

O DE40 ganhou quase 2% hoje, à semelhança do W20 da Polónia. O DE40 ultrapassa os máximos anteriores de todos os tempos e está a ser negociado acima dos 20.700 pontos.

A inflação do IPC nos EUA ficou em 2,9% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas, subindo de 2,7% em relação ao ano anterior. Numa base mensal, foi um aumento de 0,4% em relação ao mês anterior.

A inflação subjacente foi inferior, situando-se em 3,2% em termos anuais, em comparação com as expectativas e com o nível anterior de 3,3% em termos anuais. Numa base mensal, aumentou 0,2% em relação ao mês anterior, também inferior às expectativas.

A inflação subjacente mais baixa aumentou as expectativas de cortes nas taxas de juro nos E.U.A. Atualmente, o primeiro corte deste ano é esperado na primeira metade do ano, enquanto as projecções anteriores apontavam para setembro.

O EURUSD subiu para 1,0350 no momento da publicação, mas mais tarde o dólar se fortaleceu, e o par está agora abaixo de 1,0300.

Os bancos americanos começaram a época de ganhos hoje, relatando dados financeiros geralmente melhores do que o esperado.

JP Morgan, Goldman Sachs e BNYM relataram receitas e lucros superiores às expectativas. O GS relatou receitas recorde de negociação de acções. Os resultados mistos vieram do Wells Fargo, o maior banco de retalho. Apesar do forte rendimento líquido de juros, as receitas ficaram aquém das expectativas.

A Goldman Sachs subiu mais de 5% hoje devido aos resultados que superaram significativamente as expectativas.

Amanhã, os relatórios de ganhos continuam, incluindo o da TSMC, que poderá influenciar o sentimento no sector dos semicondutores. As expectativas apontam para outro trimestre recorde para o líder de produção de semicondutores.

Cerca de duas horas após o início da sessão dos E.U., surgiram informações sobre um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e uma troca de reféns. O acordo está previsto para entrar em vigor no domingo. Inicialmente, os preços do petróleo caíram, mas a incerteza sobre a adesão ao acordo permanece. O ouro está a subir, perto dos $2.700.

Os preços do petróleo permanecem altos, com o petróleo WTI testando cerca de $79,5 por barril. Dados do DOE mostraram que os estoques de petróleo bruto caíram em pouco menos de 2 milhões de barris por dia - menos do que o indicado pelo relatório API. Além disso, os estoques de produtos refinados aumentaram significativamente.

A inflação no Reino Unido caiu significativamente abaixo das expectativas. A leitura principal ficou em 2,5% em relação ao ano anterior, contra as expectativas de 2,6% em relação ao ano anterior. O núcleo da inflação caiu para 3,2% em relação ao ano anterior, em comparação com um declínio esperado para 3,4% em relação ao ano anterior, de 3,5% em relação ao ano anterior.

A divulgação dos dados enfraqueceu momentaneamente a libra, mas o GBPUSD está a recuperar hoje, chegando mesmo aos 1,23 devido à fraqueza do dólar. No início desta semana, o par testou 1,21.

A inflação em Espanha subiu como esperado para 2,8% em relação ao ano anterior, de 2,4% em relação ao ano anterior, enquanto a inflação em França permanece em 1,3% em relação ao ano anterior.

A inflação do IPC na Polónia diminuiu ligeiramente para 4,7% em relação ao ano anterior, contra as expectativas de se manter estável em 4,8% em relação ao ano anterior. A inflação mensal foi de 0,0% em relação ao mês anterior.

As criptomoedas estão a ganhar, apoiadas por um melhor sentimento no mercado de ações. O otimismo dos investidores é alimentado pela próxima tomada de posse de Donald Trump na segunda-feira. Na altura da publicação, a Bitcoin subiu 2,64% para $99.100, a Ethereum 3,92% para $3.390, e a capitalização do restante mercado de altcoin subiu 4,54%.

Os projectos relacionados com a inteligência artificial, incluindo quadros populares ou infra-estruturas para agentes de IA, estão a ganhar mais.

