Após quedas iniciais, a maioria dos principais índices dos EUA regista hoje ganhos modestos. O S&P 500 está 0,3% acima do valor de referência, enquanto o Dow Jones regista uma subida de 0,2%. O Nasdaq 100 regista uma descida de 0,1%. A atenção dos investidores, no entanto, está voltada para outro lado. Os preços do ouro estão a subir quase 3,5%, enquanto o dólar americano está a perder 0,8%. Onde procurar a causa destes movimentos? Scott Bessent, Secretário do Tesouro dos EUA, anunciou hoje planos para duplicar as operações de recompra de obrigações de longo prazo dos EUA. O programa deverá entrar em vigor a 9 de setembro e permanecerá em vigor, pelo menos, até 4 de novembro, data em que o Departamento do Tesouro apresentará novos planos trimestrais. O foco incidirá principalmente na parte longa da curva, ou seja, na compra de obrigações do Tesouro de longo prazo. Estamos a observar uma queda significativa nos rendimentos ao longo de toda a curva, particularmente acentuada na sua extremidade de longo prazo. Trata-se de uma boa notícia para o mercado bolsista, por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, reduz a atratividade das obrigações enquanto alternativa de investimento relativamente segura.

Em segundo lugar, pode traduzir-se numa redução dos custos de financiamento para as empresas. Deve notar-se, no entanto, que as taxas de rendibilidade das obrigações permanecem próximas de máximos de vários anos. No caso das obrigações a 30 anos, a distância em relação ao pico de 19 anos é inferior a 14 pontos de base. A magnitude das alterações é notória, mas parece improvável que conduza a uma mudança de tendência a longo prazo. Mercado bolsista Conforme referido, as medidas tomadas hoje pelo Departamento do Tesouro contribuíram para uma recuperação modesta no mercado bolsista. Figura 1: Vencedores e perdedores no S&P 500 (19.08.2026) Fonte: XTB Research, 19.08.2026 As notícias da imprensa especializada estão hoje dominadas pela subida de mais de 150% no preço das ações da Moderna. Esta evolução surge na sequência do anúncio de resultados positivos de ensaios clínicos em fase avançada relativos a uma vacina personalizada contra o cancro. Em combinação com o medicamento de imunoterapia Keytruda, da Merck, esta vacina reduziu a recorrência do melanoma de forma mais eficaz do que a imunoterapia isoladamente. A vacina é adaptada às mutações específicas do tumor de um determinado doente, e o seu processo de produção demora cerca de seis semanas. O CEO da Moderna, Stephane Bancel, estimou que poderá ser aprovada já em 2027. Vale também a pena referir o aumento significativo do preço das ações da gigante dos cosméticos Estee Lauder (+17%). Isto surge na sequência de resultados trimestrais impressionantes. As receitas superaram as expectativas e voltam a apresentar uma dinâmica positiva em termos homólogos (após três trimestres desanimadores de estagnação). A empresa elevou igualmente as expectativas relativamente à sua margem operacional ajustada. O CEO, Stephane de La Faverie, no âmbito dos esforços para melhorar a rentabilidade, confirmou também a redução planeada de quase 10 000 postos de trabalho. No mercado europeu, não se registaram surpresas. O índice alemão DAX e o francês CAC40 encerraram o dia praticamente inalterados. O espanhol Ibex 35 regista perdas (-0,4%). No lado positivo, destaca-se o polaco WIG20 (+1,7%).

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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