Resumo do dia: Dia vermelho para os mercados, Ações ligadas ao IA com quedas muito fortes

📈 Mercado de Valores A sessão de hoje em Wall Street está marcada por uma pressão de venda , com os índices norte-americanos mais importantes a permanecerem em território negativo: o S&P 500 está a perder cerca de 0,4% , enquanto o Nasdaq 100 regista uma queda de quase 1,5% . O índice Dow Jones também regista quedas , em linha com o clima de fraqueza do mercado, sendo que a principal fonte de fraqueza continua a ser uma venda generalizada de ações de empresas do setor dos semicondutores .

, com os índices norte-americanos mais importantes a permanecerem em território negativo: o , enquanto o . O , em linha com o clima de fraqueza do mercado, sendo que a principal fonte de fraqueza continua a ser uma . A TSMC apresentou resultados recorde para o segundo trimestre , elevando a sua previsão de crescimento das receitas para 2026 para mais de 40% e aumentando os planos de investimento. Estes dados confirmam a procura sustentada e altamente robusta por chips utilizados na inteligência artificial . Apesar dos relatórios positivos, as ações da empresa e o setor dos semicondutores em geral ficaram sob pressão , uma vez que os investidores esperavam resultados ainda mais sólidos e estão cada vez mais a analisar se os gastos massivos no desenvolvimento de infraestruturas de IA se traduzirão numa rentabilidade suficientemente elevada .

, elevando a sua e aumentando os planos de investimento. Estes dados confirmam a . Apesar dos relatórios positivos, , uma vez que os investidores esperavam resultados ainda mais sólidos e estão cada vez mais a analisar se os . Hoje, após o encerramento da sessão, os investidores tomarão conhecimento dos resultados trimestrais da Netflix . As ações da empresa já caíram cerca de 45% em relação aos seus máximos históricos , pelo que o mercado estará atento à taxa de crescimento das receitas, ao desenvolvimento do segmento publicitário e às perspetivas futuras de negócio . O relatório revelará se a atual onda de vendas é meramente resultado de preocupações de curto prazo ou se representa uma mudança permanente nas expectativas em relação ao gigante do streaming .

. As ações da empresa , pelo que o mercado estará atento à . O relatório revelará se a atual onda de vendas é meramente resultado de preocupações de curto prazo ou se representa uma . A Europa regista uma sessão mista . O FTSE 100 britânico está a valorizar mais de 0,5% , enquanto o DAX alemão está a perder cerca de 0,5% . O IBEX 35 espanhol registou uma descida de 0,2% , e observa-se também uma queda simbólica no CAC 40 francês .

. O , enquanto o . O , e observa-se também uma queda simbólica no . O Japão planeia adquirir 27,5 mil processadores Vera Rubin à Nvidia para criar o seu próprio modelo de inteligência artificial utilizado na robótica e para reduzir a dependência de infraestruturas de IA estrangeiras. O projeto, apoiado pelo governo com cerca de 2,4 mil milhões de dólares, destina-se a acelerar o desenvolvimento do ecossistema nacional de IA e a reforçar a posição do Japão na corrida tecnológica global. 📊 Macroeconomia e Política Monetária A representante da Fed, Lorie Logan, avaliou que a economia dos EUA continua forte e que a situação do mercado de trabalho está estável, mas a inflação ainda não está a evoluir de forma sustentável para a meta de 2% . Na sua opinião, poderá ser necessário um aumento moderado das taxas de juro para equilibrar melhor os riscos, e um único valor mais favorável do IPC não constitui um sinal suficiente de um arrefecimento permanente das pressões sobre os preços.

e que a situação do mercado de trabalho está estável, mas . Na sua opinião, para equilibrar melhor os riscos, e um único valor mais favorável do IPC não constitui um sinal suficiente de um arrefecimento permanente das pressões sobre os preços. Logan salientou ainda que os investimentos em inteligência artificial poderão aumentar a produtividade no futuro , mas, atualmente, podem reforçar ainda mais a procura e as pressões inflacionistas .

, mas, atualmente, podem . Os dados da economia dos EUA continuam a apontar para a resiliência dos consumidores e do mercado de trabalho . O número de novos pedidos de subsídio de desemprego caiu para 208 mil, contra os 217 mil esperados , confirmando uma situação de emprego estável.

. O número de novos pedidos de subsídio de desemprego , confirmando uma situação de emprego estável. As vendas a retalho em junho aumentaram 0,2% em relação ao mês anterior, em linha com as previsões. Os dados corroboram o cenário de uma aterragem suave para a economia dos EUA e atenuam os receios de uma desaceleração acentuada. Ao mesmo tempo, o crescimento moderado do consumo demonstra que as famílias continuam cautelosas. Para a Reserva Federal, isto constitui um argumento a favor da manutenção da atual política monetária, uma vez que a economia se mantém forte, mas não apresenta sinais de sobreaquecimento. 🌍 Geopolítica No Médio Oriente, as tensões entre os Estados Unidos e o Irão continuam elevadas . Ambas as partes prosseguem com ações militares em torno do Estreito de Ormuz, que Teerão descreve como uma «linha vermelha intransponível» , ao mesmo tempo que se declaram dispostas a encetar conversações diplomáticas. Apesar dos sinais relativos a possíveis negociações, o conflito continua a agravar-se — os EUA estão a expandir as operações militares e as ações destinadas a limitar o transporte marítimo, enquanto o Irão responde com ataques a alvos na região e adverte para as consequências de ataques à sua infraestrutura.

. Ambas as partes prosseguem com ações militares em torno do , ao mesmo tempo que se declaram dispostas a encetar conversações diplomáticas. Apesar dos sinais relativos a possíveis negociações, — os EUA estão a expandir as operações militares e as ações destinadas a limitar o transporte marítimo, enquanto e adverte para as consequências de ataques à sua infraestrutura. O aumento das tensões em torno de uma das rotas de trânsito de petróleo mais críticas aumenta a incerteza nos mercados globais e mantém a pressão sobre os preços da energia. O Irão adverte que uma nova escalada poderá levar à expansão do conflito para outros Estados da região e perturbar o funcionamento de rotas comerciais fundamentais. Os investidores temem que o agravamento da crise possa traduzir-se num aumento dos custos da energia, em problemas de transporte marítimo a nível global e num ressurgimento das pressões inflacionistas .

nos mercados globais e mantém a pressão sobre os preços da energia. para outros Estados da região e perturbar o funcionamento de rotas comerciais fundamentais. Os investidores temem que o agravamento da crise possa traduzir-se num . Na sequência de ataques com drones a Erbil, no Iraque, a embaixada dos EUA alertou os cidadãos americanos para os riscos elevados e instou-os a redobrarem a cautela. O incidente intensificou os receios de que o conflito entre os EUA e o Irão possa alastrar-se a outras áreas do Médio Oriente, agravando ainda mais o sentimento dos investidores. 🪙 Metais Preciosos O mercado dos metais preciosos continua sob pressão de venda .

. O ouro está a perder quase 2% e a cair para abaixo dos 4 000 USD por onça .

e a cair . A prata apresenta um desempenho ainda pior, registando uma queda de cerca de 3,5% e caindo abaixo do nível de 56 USD por onça. 🛢️ Matérias-primas e Energia Apesar das tensões geopolíticas no Médio Oriente, os contratos de petróleo registam quedas .

. O petróleo Brent está a perder mais de 1% e situa-se na ordem dos 85 USD por barril .

e situa-se na ordem dos . O petróleo WTI oscila em torno dos 78 USD por barril .

. Os contratos de gás natural do Henry Hub (NATGAS) estão a recuar quase 3%. 🪙 Criptomoedas Os ativos digitais também continuam sob pressão .

. A Bitcoin está a perder cerca de 0,9% e está a testar a zona dos 64 000 USD .

e está a testar a zona dos . A Ethereum está a registar uma queda de cerca de 2,5%, caindo abaixo do nível dos 1 900 USD.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.