O governo dos EUA permanece paralisado pelo segundo dia consecutivo, e o impasse cada vez mais profundo está a impedir os investidores de comprar no mercado de ações. A sessão de hoje encerra praticamente inalterada. Os índices apresentam movimentos mínimos de +/-0,05%, com exceção do US100, que registou um ganho de 0,30%.

A administração Trump congelou US$ 26 mil milhões destinados a estados de tendência democrata (incluindo projetos de transporte em Nova Iorque e investimentos ecológicos) e também sinalizou a possibilidade de demissões federais. O Capitólio permanece paralisado após votações fracassadas no Senado. Os democratas acusam a Casa Branca de usar a paralisação como ferramenta de pressão, enquanto os republicanos afirmam que os democratas estão a bloquear o financiamento de rotina. Trump descreveu o momento como uma oportunidade para cortes nas “agências democratas”, sugerindo a perspectiva de um confronto prolongado.

Devido ao encerramento, os pedidos de subsídio de desemprego desta semana não foram divulgados. Os despedimentos na economia dos EUA totalizaram 54 064 em setembro, em comparação com 85 979 anteriormente (uma queda de mais de 25%), mas continuam elevados. O mercado não esperava que o relatório de emprego NFP de amanhã fosse publicado, o que levou os investidores a prestarem mais atenção ao relatório Challenger de hoje.

No entanto, o Bureau of Labor Statistics acaba de confirmar que está pronto para divulgar os dados do NFP dentro do prazo. As ações europeias fecharam em sua maioria em alta (EU50: +0,8%), lideradas pelo DAX da Alemanha e pelo CAC40 da França (DE40, FRA40: +0,9%). Um desempenho mais fraco foi observado em Milão (ITA40: -0,1%), Londres (UK100: -0,35%) e Madrid (SPA35: -0,5%). O índice do dólar interrompe uma sequência de quatro dias de perdas, recuperando 0,15%, apesar da fraqueza no início da sessão. As moedas mais fracas do G10 são as nórdicas (USDNOK:

+0,8%, USDSEK: +0,45%), pressionadas pela queda dos preços do petróleo. O AUDUSD perdeu 0,3% devido à fraqueza das commodities de exportação da Austrália (minério de ferro, carvão). O EURUSD caiu 0,1%, para 1,1712.

O desemprego na zona do euro ficou em 6,3%, acima das expectativas de 6,2% e dos 6,2% anteriores.

O petróleo Brent e o WTI caíram pelo quarto dia consecutivo, ampliando as perdas em mais 1,9%. O gás natural valorizou após um aumento menor do que o esperado nos stocks (53 BCF contra 64 BCF do consenso), embora os ganhos tenham sido rapidamente reduzidos para +0,5%.

O Bitcoin está a testar a resistência em torno de US$ 120.000 hoje. No momento da publicação, a moeda digital está em alta de 1,00%, para US$ 119.700, embora o máximo diário já tenha atingido US$ 120.300, marcando um aumento de 1,50%. O Ethereum também está tendo um dia forte, subindo 2,25%, para US$ 4.447, enquanto a capitalização de mercado de outras altcoins subiu 1,70%, para US$ 1,13 biliões.

