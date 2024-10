Resumo do dia: Mercados aguentam apesar da inflação ter mostrado força

O IPC norueguês (para setembro) ficou em 3% YoY vs 3.2% exp. e 2.6% anteriormente (0.3% MoM vs 0.5% exp. e -0.9% anteriormente)

O iene japonês fortaleceu-se ligeiramente após o membro do BoJ, Ryozo Himino, ter sinalizado que o banco está pronto para aumentar as taxas, se a expansão económica se materializar. Himino sinalizou que a economia do Japão começou a mover-se, e a política monetária japonesa deve mover-se também, em conformidade.

As ações do gigante farmacêutico britânico, GlaxoSmithKline (GSK.US), subiram mais de 5% hoje, depois d um acordo de 2,2 mil milhões de dólares em processos judiciais de Zantac nos EUA, causados por preocupações “cancerígenas”. O acordo resolverá 93% (quase 80.000) dos processos judiciais nos EUA. A empresa reconhecerá esta perda nos resultados do terceiro trimestre deste ano.

O tom das actas do BCE está a assumir um tom mais agressivo. Os banqueiros estão preocupados com uma retoma da inflação, o que poderá implicar um ritmo mais lento de cortes nas taxas de juro na Zona Euro a médio prazo.

Os inventários de gás natural aumentaram em 82 mil milhões de pés cúbicos na semana passada, ligeiramente acima dos 76 mil milhões esperados e acima dos anteriores 55 mil milhões de pés cúbicos.

O IPC de setembro de 2024 subiu 0,3%, superando o aumento de agosto, conforme relatado pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA. Anualmente, o IPC aumentou 2,4%, acima do esperado. Mudanças mensais significativas incluíram um aumento de 1,77% no índice de abrigo e uma diminuição de 0,53% no índice de energia.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego foram maiores do que o esperado e aumentaram para o nível mais alto desde junho de 2023. Pedidos iniciais de subsídio de desemprego: 258 mil reais; previsão 230 mil; anterior 225 mil;

Hang Seng estendeu a onda de ganhos hoje, adicionando mais de 1,8%, com CHN.cash 2,3% maior. .

O espanhol SPA35 é atualmente o de pior desempenho e está 0,78% abaixo, seguido pelo SUI20. O CAC40 francês e o UK100 registam uma ligeira descida. O ITA40 italiano é o índice com melhor desempenho, com uma subida de 0,5%

As ações dos EUA deverão fechar em baixa, com o Russell 2000 a liderar as perdas, com uma descida de 0,6%. O S&P 500 desceu 0,09% e o Nasdaq 100 subiu 0,07%.

A Delta Air Lines está a perder um pouco mais de 1,5% hoje, depois de apresentar resultados financeiros inferiores aos esperados. Os resultados da empresa foram prejudicados por perdas únicas relacionadas com uma falha de sistemas durante uma interrupção de TI, no entanto, a empresa também relatou previsões inferiores às esperadas para o 4T.

O preço das ações da Domino's desce hoje cerca de -1,2%, depois de reportar resultados financeiros inferiores aos esperados para o 3T24 e emitir orientações cautelosas para todo o ano de 2024.

O petróleo iniciou a sessão de hoje com muita calma, mas ao início da tarde, o petróleo voltou a registar ganhos, continuando os fortes movimentos da semana passada. Tanto o Brent como o WTI estão 3,5% mais altos, sendo negociados a $79,42 e $75,98, respetivamente.

A moeda mais forte de hoje é o franco suíço, ganhando mais de 0,6% em relação ao euro e ao dólar. O NZD também está forte e perdendo apenas para o CHF.

O mercado de criptomoedas está a descer hoje. O Ethereum está a subir 0,6%, o Dogecoin cai 2,6% e a Bitcoin está 1% mais baixo, para cerca de 60.133 USD.

Os metais preciosos estão a ganhar hoje: o ouro sobe 0,56%, a prata sobe 1,52%, enquanto a platina sobe 1,7%.

