Resumo do dia: Mercados continuam a mostrar algum otimismo apesar do Shutdown

A sessão do mercado de ações dos EUA está a decorrer hoje com um sentimento misto. O Dow Jones está em alta de 0,85%, o S&P 500 apresenta um ganho moderado de 0,15%, enquanto o Nasdaq 100 cai 0,2%.

O foco continua a ser a paralisação do governo dos EUA. Hoje, um projeto de lei que visa acabar com o congelamento administrativo deve ser votado, e a perspectiva de um acordo rápido está a impulsionar a procura por ações de primeira linha. Os investidores esperam que a aprovação do projeto de lei permita a divulgação de dados macroeconómicos importantes e melhore a previsibilidade da política do Fed.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessen t, anunciou alívio da tarifa, pagamentos únicos para famílias e um programa temporário de vistos para trabalhadores qualificados, prevendo um crescimento real da renda no primeiro semestre de 2026.

Hoje, os holofotes estão voltados para a AMD , que está a desfrutar de um sentimento positivo após anunciar previsões ambiciosas de crescimento de receita nos segmentos de IA e centros de dados. A administração espera um crescimento de dois dígitos nos próximos anos, fortalecendo a posição da empresa na indústria de semicondutores.

A HEICO está a aproximar-se de máximos históricos após a aquisição do negócio de combustíveis da Axillon Aerospace, que deverá impulsionar os lucros e está em linha com a estratégia da empresa de adquirir ativos tecnológicos.

Apesar de ter apresentado resultados abaixo das expectativas, as ações da Infineon estão a subir em resposta às previsões otimistas para as receitas e margens nos próximos trimestres.

Os mercados acionistas europeus registaram fortes ganhos . O DAX da Alemanha subiu 1,22%, o CAC 40 da França ganhou 1,04% e o Euro Stoxx 50 pan-europeu encerrou o dia com alta de 1,17%. O IBEX 35 da Espanha também registrou um sólido aumento de 1,39%.

A inflação na Alemanha em outubro permaneceu nos níveis esperados de 2,3% em relação ao ano anterior e 0,3% em relação ao mês anterior, correspondendo ao indicador HICP.

No mercado cambial, movimentos moderados dominam os principais pares. O EUR/USD apresenta um ligeiro aumento de 0,05%.

O destaque é o USD/JPY, com alta de 0,35% e permanecendo perto das principais máximas de fevereiro, enquanto o GBP/USD mostra um sentimento mais fraco, perdendo 0,10%.

O USD/JPY atingiu os seus níveis mais altos desde fevereiro de 2025 , aproximando-se de 155, impulsionado pela postura da primeira-ministra Sanae Takaichi defendendo taxas de juro baixas no espírito da Abenomics.

A OPEP divulgou um relatório prevendo um maior crescimento na procura de petróleo, especialmente fora dos países da OCDE, embora o ritmo desse crescimento esteja a abrandar.

No mercado de commodities, os contratos de petróleo estão a cair acentuadamente hoje, com o WTI a cair cerca de 4,1% e o Brent a cair mais de 3,6%.

No mercado de metais preciosos , a sessão traz ganhos significativos, com o ouro a subir 2% e a prata a saltar 4,6%. Ambas as commodities estão a beneficiar do aumento da volatilidade e da incerteza nos mercados globais.

No mercado de criptomoedas, as tendências são mistas. A Bitcoin caiu 1,2%, enquanto o Ethereum mantém um pequeno ganho de 0,40%. Os ativos digitais continuam sob pressão devido à volatilidade.

