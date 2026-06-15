Geopolítica Os Estados Unidos e o Irão chegaram a um acordo de paz preliminar , pondo fim a um conflito militar que se arrastava desde fevereiro.



, pondo fim a um conflito militar que se arrastava desde fevereiro. Nos termos do acordo, foi estabelecido um cessar-fogo de 60 dias, com entrada em vigor imediata .



. A assinatura oficial do memorando está marcada para sexta-feira, na Suíça , prevendo-se que o texto do documento seja publicado pouco depois da cerimónia.



, prevendo-se que o texto do documento seja publicado pouco depois da cerimónia. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, foi o primeiro a dar a notícia do acordo , seguido de confirmações do presidente dos EUA, Donald Trump, e do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Kazem Gharibabadi .



, seguido de confirmações do . De acordo com declarações das autoridades iranianas, as operações militares serão encerradas em todas as frentes, incluindo o Líbano .



. Estão previstas para as próximas semanas novas negociações relativas ao programa nuclear do Irão, às sanções económicas e às questões de segurança regional .



. Ainda não foi assinado um tratado de paz completo ; o documento atual funciona apenas como um acordo-quadro e um cessar-fogo, deixando em aberto a resolução final do programa nuclear do Irão e as futuras sanções.



; o documento atual funciona apenas como um acordo-quadro e um cessar-fogo, deixando em aberto a resolução final do programa nuclear do Irão e as futuras sanções. Durante uma reunião bilateral com o presidente dos EUA, Donald Trump, à margem da cimeira do G7, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou a disponibilidade das forças armadas francesas para apoiar a segurança da navegação no Estreito de Ormuz , dependendo da aprovação e coordenação dos EUA, sinalizando a vontade da Europa de participar ativamente na estabilização da região.



, dependendo da aprovação e coordenação dos EUA, sinalizando a vontade da Europa de participar ativamente na estabilização da região. Israel continua a ser o principal fator de risco e um potencial ponto de conflito , uma vez que vários políticos israelitas encaram o acordo de forma crítica e salientam abertamente que o quadro estabelecido entre os EUA e o Irão não é vinculativo para Israel , dado que não aborda o programa nuclear nem as atividades de grupos apoiados pelo Irão na região.



, uma vez que vários políticos israelitas encaram o acordo de forma crítica e salientam abertamente que , dado que não aborda o programa nuclear nem as atividades de grupos apoiados pelo Irão na região. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que o foco da administração americana está a começar a deslocar-se do conflito com o Irão para questões relacionadas com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia , sugerindo um potencial aumento do envolvimento dos EUA no processo de negociação na sequência de discussões construtivas com Volodymyr Zelenskyy e Vladimir Putin .



, sugerindo um potencial aumento do envolvimento dos EUA no processo de negociação na sequência de discussões construtivas com . No que diz respeito ao Irão, Donald Trump comprometeu-se a exercer «uma forte supervisão» sobre a implementação do acordo, que será acompanhada de perto pelos EUA e pelos parceiros regionais. Infraestruturas e Logística (Estreito de Ormuz) O acordo inclui uma disposição para a reabertura gradual do Estreito de Ormuz , que representa uma das rotas de trânsito de petróleo mais críticas a nível global.



, que representa uma das rotas de trânsito de petróleo mais críticas a nível global. O Irão deverá começar a remover as minas navais colocadas na via navegável nas últimas semanas.



colocadas na via navegável nas últimas semanas. Durante o período de cessar-fogo, o trânsito de navios comerciais deverá decorrer sem taxas adicionais cobradas pelo Irão.



cobradas pelo Irão. Um alto funcionário da administração dos EUA confirmou que a versão final do acordo deverá incluir uma garantia de trânsito livre e isento de taxas de embarcações pelo Estreito de Ormuz .



. A reabertura desta rota marítima é atualmente o componente mais vital do acordo do ponto de vista dos mercados financeiros e de commodities globais, embora as regras operacionais de longo prazo para o estreito após o período de 60 dias permaneçam indeterminadas. Macroeconomia As notícias que chegam sobre a distensão no Médio Oriente são interpretadas pelos mercados como uma oportunidade para uma redução do risco de perturbações no abastecimento energético, um abrandamento das pressões inflacionistas e uma menor probabilidade de um novo aperto da política monetária por parte da Reserva Federal .

A produção industrial dos EUA apresentou um desempenho ligeiramente mais fraco do que o esperado , confirmando que o setor industrial continua a enfrentar desafios decorrentes das altas taxas de juro e da incerteza económica, embora a estrutura geral do relatório tenha sido mista.



, confirmando que o setor industrial continua a enfrentar desafios decorrentes das altas taxas de juro e da incerteza económica, embora a estrutura geral do relatório tenha sido mista. Os analistas observam que a atual recuperação do mercado é em grande parte impulsionada pelo sentimento, uma vez que as avaliações incorporam rapidamente um cenário de «menos risco, mais crescimento», respondendo a expectativas geopolíticas em mudança e a melhores condições macroeconómicas globais, em vez de dados económicos concretos e tangíveis. Mercado de Ações Wall Street iniciou a semana num estado de euforia evidente , com os principais índices de ações a registarem subidas acentuadas em resposta à diminuição do risco geopolítico, o que levou a um regresso a um ambiente de «apetite pelo risco» (reduzindo a exposição a ativos defensivos e redirecionando o capital para ações de crescimento) .



, com os principais índices de ações a registarem subidas acentuadas em resposta à diminuição do risco geopolítico, o que levou a um regresso a um . As empresas de tecnologia ocuparam o centro das atenções, com ganhos acentuados registados nos setores da IA, memória (DRAM e HBM), semicondutores e infraestruturas de centros de dados , que anteriormente se encontravam sob pressão corretiva.



, que anteriormente se encontravam sob pressão corretiva. O setor dos chips superou significativamente o desempenho do mercado em geral, e a recuperação do setor tecnológico estendeu-se a entidades como a AMD, a Micron, a Intel, a Arm, a Western Digital e a Seagate .



. Os investidores do setor tecnológico estão a descontar fortemente o boom sustentado da inteligência artificial, a expansão da procura por memória para centros de dados e uma escassez estrutural de chips de memória .



. O sentimento positivo estendeu-se às bolsas europeias, onde foram registados ganhos relativamente elevados pelo DAX alemão e pelo IBEX 35 espanhol, ambos avançando mais de 1% .



. A exceção de destaque no velho continente foi o FTSE 100 britânico, que registou uma queda de 0,4% e não conseguiu terminar o dia em território positivo. Matérias-primas e ativos tangíveis Os preços do petróleo bruto caíram acentuadamente na sequência do anúncio do acordo de paz; após a divulgação do acordo entre os EUA e o Irão, as cotações do petróleo recuaram cerca de 5% devido à redução dos riscos de interrupção do abastecimento.



na sequência do anúncio do acordo de paz; após a divulgação do acordo entre os EUA e o Irão, devido à redução dos riscos de interrupção do abastecimento. O otimismo regressou ao mercado dos metais preciosos, que registou movimentos ascendentes decisivos e vigorosos.



O ouro valorizou-se quase 3% e está a testar o nível de 4.350 dólares por onça .



. A prata avançou mais de 3%, ultrapassando a barreira dos 70 dólares por onça. Criptomoedas Ganhos fortes e decisivos foram também observados no mercado de ativos digitais.



A Ethereum subiu mais de 6,5%, ultrapassando a marca dos 1.800 dólares .



. A Bitcoin registou um avanço superior a 2% e está a testar o nível dos 67.000 dólares.

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