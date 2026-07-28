Resumo do dia: Mercados recuperam das quedas antes da FED

EUA Apesar de desenvolvimentos geopolíticos moderadamente positivos, o mercado centrou-se nas vendas contínuas de ações do setor da memória e dos semicondutores. As empresas de SaaS estão a beneficiar da fraqueza no segmento da IA e a registar fortes ganhos. Os futuros do US500 e do US30 estão a subir moderadamente, o US2000 oscila perto do nível de abertura e o US100 regista uma descida de cerca de 0,7%. O índice tecnológico encontra-se agora a cerca de 10% do seu pico.

Entre analistas e o público em geral, multiplicam-se as questões sobre o potencial rumo a seguir e as mensagens do novo presidente da Reserva Federal na conferência de imprensa de amanhã. O afastamento de uma política de «orientação prospectiva» aumenta significativamente a incerteza e exerce uma pressão adicional sobre o frágil sentimento do mercado. Notícias empresariais, EUA Palantir (PLTR.US): O governo francês declara a sua intenção de retirar os produtos da empresa da agência DGSI. Ao mesmo tempo, várias empresas de análise publicam relatórios contraditórios sobre a empresa, com predominância de opiniões negativas. As ações registam uma queda de cerca de 5%.

Boeing (BA.US): Apesar de uma desilusão notável em termos de rentabilidade, o aumento do volume de entregas, o crescimento das receitas e uma melhoria da situação de tesouraria tranquilizam os investidores. As ações sobem 5% após a divulgação dos resultados.

Nvidia (NVDA.US): A empresa recupera as perdas registadas no início da sessão, causadas por preocupações com o «financiamento em circuito fechado» associadas aos últimos relatos de novos investimentos na OpenAI.

Coca-Cola (KO.US): O conglomerado de alimentos e bebidas divulgou os resultados do segundo trimestre de 2026, surpreendendo positivamente o mercado em termos de rentabilidade (EPS), e a administração elevou em 5% a sua previsão de crescimento orgânico das vendas para o ano inteiro. As ações valorizam cerca de 4%.

PayPal (PYPL.US): A empresa elevou a sua previsão de lucros para o ano inteiro e apresentou novos métodos de otimização de custos aos investidores. As ações sobem cerca de 4%. Dados macroeconómicos, EUA O índice de confiança do consumidor do Conference Board ficou abaixo das expectativas, caindo para 90,8, o nível mais baixo deste ano.

O défice comercial de bens dos EUA reduziu-se para 101,5 mil milhões de dólares em junho. Europa O sentimento na Europa é igualmente misto. Os comentários do BCE não forneceram uma orientação clara para o mercado, e o cessar-fogo no Médio Oriente poderá ser temporário, dando aos investidores na Europa poucos motivos para comprar. O pânico no setor dos semicondutores está também a atingir a Europa, mas, apesar disso, a maioria dos índices encerra o dia ligeiramente em alta. Notícias empresariais, Europa ASML (ASML.NL): A líder em litografia continua a registar quedas, impulsionada por rumores de que a China está a iniciar a produção de uma nova geração de máquinas DUV. As ações registam uma descida de cerca de 3%.

Kering (KER.FR): Os resultados de vendas da Gucci revelam que o declínio nas vendas está a abrandar, atingindo 1,4 mil milhões de euros no segundo trimestre de 2026. As ações sobem cerca de 3%.

Unilever (UNA.NL): A operadora de marcas de consumo e retalho divulgou os resultados do segundo trimestre de 2026, surpreendendo com o crescimento das vendas, o controlo dos preços e as orientações. As ações sobem 8%.

Orange (ORA.FR): A operadora de telecomunicações elevou as suas previsões de lucro e de fluxo de caixa livre. As ações sobem 4%.

Mercedes-Benz (MBG.DE): O fabricante automóvel divulgou resultados melhores do que o esperado, impulsionados principalmente pelo desempenho do segmento de leasing e pelo controlo de custos. As ações sobem cerca de 2%. Dados macroeconómicos, Europa O crescimento das vendas a retalho em Espanha abrandou para 0,5%. O desemprego desceu de 10,8% para 9,87%. Mercado cambial No mercado cambial, o dólar neozelandês e o euro são as moedas mais fortes. Ambas registam uma subida de cerca de 0,2% face ao resto do cabaz de moedas. O NZD é apoiado por uma retórica moderadamente hawkish do Banco Central da Nova Zelândia, enquanto o euro beneficia da queda dos preços do petróleo. Matérias-primas As matérias-primas agrícolas continuam a ser dominadas pelas condições meteorológicas. O café regista ganhos particularmente fortes, uma vez que a produção e o transporte continuam limitados. Os aumentos de preços atingem os 5%.

No que diz respeito às matérias-primas energéticas, as quedas continuam. As perspetivas de distensão e/ou negociações entre o Irão e os EUA estão a empurrar o petróleo para os 82 dólares por barril.

No setor dos metais, a prata e o zinco registam quedas de cerca de 2%. Criptomoedas O mercado das criptomoedas é dominado por quedas. O Bitcoin registou uma queda de cerca de 1,8% e desceu abaixo dos 64 000 dólares. O Ethereum registou uma queda superior a 2% e desceu abaixo dos 1 900 dólares. A Solana registou uma queda superior a 2,5%, atingindo os 73 dólares.



Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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