Resumo do dia: Mercados retomam a tendencia baixista

Wall Street interrompeu uma recuperação de dois dias com o recomeço das vendas nas principais empresas tecnológicas, com o US500 a cair 1,25%, o US100 a cair 1,79% e o US30 a cair 0,85%.

As “Magnificent 7” , as megacaps tecnológicas atingiram o seu nível mais baixo desde setembro, com o grupo a cair 2,3%. A Meta Platforms tornou-se a última destas acões a ficar negativa no ano, enquanto a Tesla afundou mais 4,5%.

De acordo com o último inquérito do Bank of America, os investidores nunca tinham reduzido tanto as suas participações em ações norte-americanas, enquanto que os níveis de liquidez aumentaram, indicando uma cautela crescente em relação às projecções de crescimento e aos retornos dos investimentos em IA.

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis na reunião de quarta-feira, com os mercados focados em projeções econômicas atualizadas e comentários do presidente Powell sobre o impacto das políticas comerciais de Trump na inflação e no crescimento.

Nas notícias empresariais, a Alphabet, empresa-mãe da Google, concordou em adquirir a empresa de cibersegurança Wiz por 32 milhões de dólares em dinheiro, um negócio que irá testar a abordagem antitrust da administração Trump às aquisições das grandes empresas tecnológicas.

Os mercados europeus subiram, com as ações alemãs a atingirem máximos históricos depois de os legisladores terem aprovado um pacote de despesas histórico, incluindo um fundo de infra-estruturas de 500 milhões de euros e um aumento das despesas com a defesa.

No mercado cambial, o EURUSD subiu mais 0,2%, recuperando de uma forte queda intradiária na chamada Trump-Putin. O dólar canadiano fortaleceu com os dados do IPC mais elevados do que o esperado (USDCAD: -0,18%). O iene japonês sobe ligeiramente antes da decisão política do BoJ (USDJPY: -0,05%). As moedas mais fortes do G10 hoje são o franco suíço (USDCHF: -0,5%) e a coroa sueca (USDSEK: -0,5%).

O ouro atingiu um novo recorde, subindo 1,1% para US $ 3.034,46 por onça, com os investidores buscando ativos seguros devido à incerteza económica em curso.

A Bitcoin caiu 2,5% para $81.874,23 e o Ethereum caiu 2,6% para $1.884,69, revertendo os ganhos anteriores, uma vez que os ETFs registaram a sua mais longa série de saídas líquidas semanais.

Na frente geopolítica, Putin apoiou a ideia de Trump de um cessar-fogo de 30 dias em relação às instalações de energia na Ucrânia, com planos para iniciar conversações de paz mais amplas. No entanto, o Presidente russo não se comprometeu com nada.

A SEC, sob a presidência interina de Mark Uyeda, continua a implementar mudanças radicais, incluindo a flexibilização dos regulamentos sobre criptomoedas, o alargamento dos prazos de cumprimento e a reversão de várias iniciativas da era Biden.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.