A sessão do outro lado do Atlântico está a decorrer num sentimento positivo, com os índices mais importantes de Wall Street a registarem um bom início de semana. O S&P 500 subiu 0,5%, o Nasdaq ganhou cerca de 0,6% e o Dow Jones subiu 0,4%.

As sessões no Velho Continente foram semelhantes, com algumas exceções. O CAC 40 francês acabou por encerrar o dia com uma ligeira queda. O índice FTSE 100 britânico registou um aumento simbólico, enquanto o DAX alemão teve um desempenho muito melhor, ganhando 0,2%, assim como o IBEX 35 espanhol, que encerrou a sessão com alta de 0,8%.

As tensões entre os EUA e o Canadá estão aumentando após o anúncio do presidente Donald Trump de tarifas de 100% sobre produtos canadianos.

Em janeiro, o índice de atividade industrial do Fed de Dallas subiu de -10,9 para -1,2, mostrando uma clara melhoria no setor industrial da região, embora a indústria ainda esteja em uma fase de ligeira contração.

Os dados do Ifo de janeiro para a Alemanha, ligeiramente abaixo das previsões, confirmam a estagnação económica, com baixa procura e cautela por parte das empresas, o que limita o investimento e não incentiva o BCE a aumentar rapidamente as taxas de juro.

O mercado cambial está a assistir a uma forte valorização do iene, que é o resultado de uma ação coordenada dos EUA e do Japão para travar o seu enfraquecimento.

O mercado de metais preciosos continua eufórico.

O ouro subiu mais de 2% e está a testar o nível de 5100 dólares por onça, enquanto a prata subiu acentuadamente quase 12%, ultrapassando finalmente a marca de 117 dólares por onça. O paládio subiu quase 5% e ultrapassou a marca de 2110 dólares por onça, enquanto a platina subiu modestos 1,7% e está a testar o nível de 2820 dólares por onça. Neste momento, estamos a observar correções muito fortes na prata.

Uma ligeira correção é visível no mercado do petróleo . Os contratos de petróleo WTI caíram cerca de 0,9%, enquanto o petróleo Brent caiu 0,6%.

. Os contratos de petróleo WTI caíram cerca de 0,9%, enquanto o petróleo Brent caiu 0,6%. Também estamos a observar um sentimento positivo no mercado de criptomoedas. O Bitcoin subiu 2% e ultrapassou os US$ 88.000, enquanto o Ethereum subiu mais de 4% e oscila em torno de US$ 2.920.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.