Mercado de ações: Embora a sessão nos EUA tenha começado com ganhos e uma tentativa de recuperação das quedas da semana passada, a subida dos preços das empresas de semicondutores esmoreceu completamente , e os principais índices (liderados pelo US100 ) desceram acentuadamente .



e uma tentativa de recuperação das quedas da semana passada, , e os principais índices (liderados pelo ) . A queda no US100 atingiu quase 4% , enquanto no US500 foi superior a 2%, atualmente, estas perdas foram reduzidas em cerca de metade .



, enquanto no atualmente, estas perdas foram . O índice de volatilidade VIX subiu mais de 10%, ultrapassando a barreira psicológica dos 20 pontos, sinalizando um aumento acentuado da ansiedade dos investidores e da procura por cobertura de carteiras. Geopolítica: O Presidente dos EUA anunciou que um acordo de paz com o Irão se encontra na «fase final» , o que conduzirá ao desbloqueio do Estreito de Ormuz , uma rota estratégica para o comércio global.



que um acordo de paz com o Irão se encontra na , o que conduzirá ao , uma rota estratégica para o comércio global. No entanto, vale a pena notar que, desde o início do conflito, Trump anunciou um acordo iminente quase 40 vezes .



. Israel e o Irão declararam uma suspensão dos ataques mútuos , mas poderemos enfrentar mais uma vez uma escalada da situação por parte dos EUA .



, mas poderemos enfrentar mais uma vez uma . Trump indicou que, na sequência do abate de um helicóptero de patrulha no Estreito de Ormuz, os Estados Unidos devem responder à agressão do Irão, o que levou a uma ligeira recuperação dos preços do petróleo e a um agravamento temporário das perdas em Wall Street. Matérias-primas: O petróleo WTI caiu hoje para a sua média móvel de 200 dias , descendo abaixo dos 88 dólares por barril , enquanto o petróleo Brent testou os 90 dólares por barril . Os spreads de calendário caíram abaixo dos 2 dólares , indicando uma diminuição da tensão , embora os navios ainda não passem pelo Estreito de Ormuz .



, descendo abaixo dos , enquanto . Os spreads de calendário , indicando , embora os navios ainda . O ouro está a cair para o seu nível mais baixo desde março, anulando completamente os ganhos deste ano, está atualmente a ser negociado a 4.260 dólares, e o Citigroup e o UBS estão a reduzir significativamente as suas previsões para o ouro este ano. Moedas: A deterioração do sentimento limitou a recuperação do par EURUSD, que está a ser negociado em torno do nível de 1,1550, pouco antes da decisão de quinta-feira do BCE sobre as taxas de juro. Macroeconomia Os investidores estão a demonstrar extrema cautela antes da publicação, na quarta-feira, do relatório do índice de preços no consumidor (IPC) e da divulgação, na quinta-feira, do índice de preços no produtor (IPP), dados que indicarão se a Reserva Federal (FED) optará por aumentos das taxas de juro este ano .



antes da publicação, na quarta-feira, do e da divulgação, na quinta-feira, do dados que indicarão se a . Os dados hoje divulgados nos EUA revelaram um défice comercial ligeiramente inferior ao esperado , situando-se em 55,9 mil milhões de dólares em abril (esperava-se um aumento para 56,5 mil milhões de dólares ).



, situando-se em (esperava-se um aumento para ). As expectativas de subidas das taxas de juro estão a diminuir ligeiramente, o mercado está atualmente a precificar uma subida completa por parte do FED este ano , enquanto que, na sequência dos dados do NFP de sexta-feira, a previsão era de mais de 1,2 subidas .



o mercado está atualmente a precificar , enquanto que, na sequência dos dados do NFP de sexta-feira, a previsão era de . O excedente comercial da China está a crescer fortemente, apresentando um saldo de 105 mil milhões de dólares em maio (em comparação com os anteriores 84,8 mil milhões de dólares). Curiosamente, as importações estão a registar uma aceleração extrema de 27,5% em termos homólogos, em comparação com pouco menos de 20% para as exportações. Empresas: OpenAI a entrar na bolsa : a notícia de que o criador do ChatGPT apresentou um projeto de declaração de registo confidencial para uma oferta pública inicial (IPO) atraiu grande atenção.



: a notícia de que o criador do ChatGPT apresentou um atraiu grande atenção. SpaceX na linha de partida : o mercado aguarda também ansiosamente a oferta pública inicial da gigante espacial detida por Elon Musk , agendada para o final desta semana.



: o mercado aguarda também ansiosamente a , agendada para o final desta semana. Aquisição de biotecnologia de mil milhões de dólares: a gigante farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) anunciou a aquisição da Nuvalent por 10,6 mil milhões de dólares

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.