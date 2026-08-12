A teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre do exercício fiscal de 2026 da Lumentum correu claramente melhor do que o esperado, tendo as perspetivas para os próximos meses constituído uma surpresa positiva ainda maior.
O fabricante de componentes óticos está a beneficiar de um novo aumento acentuado do investimento em centros de dados de IA, o que está a impulsionar a procura por comutadores óticos e lasers avançados.
As ações da empresa registam uma subida de cerca de 8 % na abertura das negociações após a divulgação dos resultados.
Resultados
- A receita da empresa ultrapassou o limiar psicológico de 1 000 milhões de dólares, contra as expectativas do mercado de cerca de 988 milhões de dólares.
- Isto representa um crescimento de cerca de 109% em relação ao ano anterior e de 24% em relação ao trimestre anterior.
- O lucro por ação (EPS) atingiu 3,23 dólares, superando o consenso de cerca de 2,9 a 3,0 dólares.
- O lucro por ação registou um aumento impressionante de 267% em termos homólogos, significativamente acima mesmo da estimativa mais otimista apresentada pela administração.
Este crescimento extraordinário dos lucros foi um dos elementos-chave para os investidores.
- A margem bruta não GAAP aumentou de 47,9% no trimestre anterior para 50,4%, enquanto a margem operacional atingiu 36,6%, ultrapassando o limite superior da previsão anterior da empresa.
- O prejuízo líquido GAAP reportado de 7,16 mil milhões de dólares parece dramático, mas não reflete a situação operacional da Lumentum.
- Este resulta principalmente de uma perda contabilística pontual e não monetária relacionada com a conversão de dívida.
A Lumentum está a aproveitar eficazmente a forte procura para introduzir no mercado um mix de produtos mais favorável. O crescimento não só é significativo como também de maior qualidade e, tal como afirmam os representantes da empresa, isto é apenas o começo.
Previsões
- Este é, claramente, o ponto mais forte do comunicado de resultados. A administração da Lumentum prevê receitas na ordem dos 1,225 a 1,275 mil milhões de dólares. O consenso anterior situava-se em cerca de 1,16 mil milhões de dólares.
- A orientação para o resultado por ação ajustado situa-se entre 4,05 e 4,35 dólares, contra expectativas de cerca de 3,60 dólares.
Conclusão
O principal motor de crescimento continua a ser a infraestrutura criada para a inteligência artificial. A empresa está na vanguarda da indústria da fotónica, ou seja, a utilização de componentes óticos para a transmissão de dados. É provável que esta indústria venha a ser absolutamente crucial nas próximas fases da construção da infraestrutura de IA. Tal decorre dos limites intransponíveis da arquitetura atual dos centros de dados. Os cabos e comutadores tradicionais implicam um limite máximo de velocidade baseado nas propriedades físicas dos componentes. Além disso, estes componentes aquecem, desperdiçando energia ao convertê-la primeiro em calor e, posteriormente, novamente quando esse mesmo calor tem de ser removido para manter a eficiência operacional. A fotónica utiliza lasers, fibra ótica e vidro para evitar a maioria destes problemas, ao mesmo tempo que aumenta as velocidades de transmissão para valores próximos do limite estabelecido pelo nosso conhecimento atual das leis da física.
Até recentemente, a implantação em grande escala da fotónica simplesmente não fazia sentido. Mas, face a um investimento sem precedentes e a um apetite insaciável por poder de computação por parte das empresas tecnológicas, este campo está a passar de uma curiosidade para uma base de todo o boom de investimento. Os resultados estão apenas a começar a refletir-se nos números.
As remessas de comutadores OCS duplicaram em relação ao trimestre anterior e, no próximo período, espera-se que as suas vendas ultrapassem claramente os 100 milhões de dólares.
A empresa está também a aumentar a produção de transceptores de 1,6 T, bem como de lasers EML, CW e de alta potência. A procura continua suficientemente forte para que a capacidade de produção em algumas categorias ainda limite o ritmo de atendimento das encomendas.
Os resultados confirmam que a Lumentum é uma das principais beneficiárias da expansão da infraestrutura de IA. Ao mesmo tempo, a valorização muito elevada das ações significa que o mercado espera novas revisões em alta das previsões e um aumento da produção quase sem falhas. Avaliar a atratividade das próprias ações está a tornar-se cada vez mais exigente, especialmente após uma forte subida do preço das ações.
Lumentum (D1)
Apesar de uma correção significativa entre abril e junho, a tendência de alta manteve-se após uma recuperação a partir dos 620. O preço afastou-se da EMA200 e, enquanto se mantiver acima do nível de Fibonacci de 100% da onda ascendente anterior, o panorama técnico continua otimista, com um potencial movimento em direção ao pico marcado pelo nível de Fibonacci de 161,8%.
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