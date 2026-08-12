A empresa de «neo-cloud» divulgou os seus resultados relativos ao último trimestre. As ações sofreram perdas acentuadas no gráfico nos últimos meses; só desde junho, registaram uma queda de cerca de 50%. A onda de vendas foi impulsionada por dúvidas crescentes sobre os investimentos em IA e, acima de tudo, sobre quem será, em última análise, o verdadeiro beneficiário.
Embora o modelo de negócio e a forma como a empresa financia as suas despesas de capital ainda deixem muito a desejar, do ponto de vista operacional, a empresa conseguiu colocar as preocupações de muitos investidores em segundo plano. As ações registaram uma subida de cerca de 18% na abertura do mercado, após a divulgação dos resultados.
Resultados
O clima de mercado desfavorável pode ter contribuído, em certa medida, para a receção dos resultados, mas deve ficar claro que os resultados divulgados são positivos e revelam não só um crescimento nominal, mas, acima de tudo, uma melhoria na qualidade.
- A receita ultrapassou os 2,57 mil milhões de dólares, contra as expectativas de 2,56 mil milhões de dólares. A superação foi mínima, embora represente ainda assim um crescimento superior a 100%.
- A carteira de encomendas aumentou para 104,2 mil milhões de dólares, um aumento de quase 5% em relação ao trimestre anterior.
A verdadeira surpresa foi a rentabilidade operacional. Os preços favoráveis nos novos contratos apontam para uma rápida monetização da capacidade implementada, o que é crucial para uma empresa com este modelo de negócio.
- O lucro operacional situou-se nos 128 milhões de dólares, quase o dobro dos 66 milhões de dólares previstos.
- Além disso, a margem operacional subiu para 5%. Trata-se de um aumento de quase cinco vezes em relação ao trimestre anterior.
Apesar de ter superado significativamente as expectativas, a CoreWeave continua a ser a mesma empresa.
- O prejuízo líquido foi de 567 milhões de dólares, embora seja inferior aos cerca de 677 milhões de dólares previstos.
O prejuízo é consequência dos investimentos da empresa.
- O CAPEX totalizou 9,35 mil milhões de dólares, acima do limite superior das expectativas do mercado, que se situavam em cerca de 9 mil milhões de dólares.
Se não fosse por isto, a reação do mercado aos resultados teria provavelmente sido melhor.
Previsões
As previsões da administração corroboram a tese de que os fundamentos da empresa estão a melhorar.
- Prevê-se que a receita anual ultrapasse os 12,4 mil milhões de dólares.
- Prevê-se que a ARR aumente para mais de 18,5 mil milhões de dólares até ao final do ano.
- O lucro poderá atingir até 1,15 mil milhões de dólares.
- O CAPEX está projetado entre 35 e 39 mil milhões de dólares, contra os anteriores 31 a 35 mil milhões de dólares.
Conclusão
A CoreWeave apresentou um excelente relatório que superou as expectativas do mercado nos aspetos mais relevantes, numa altura em que os investidores mais precisavam de um motivo para continuar a acreditar na empresa.
A melhoria operacional é visível e real; é também difícil prever que os resultados se deteriorem significativamente no curto prazo.
O mais importante para a perspetiva otimista é que a empresa mantém uma enorme alavancagem operacional, que apenas está a começar a refletir-se nos números. A receita regista um crescimento de dois dígitos, mas o EBITDA e as margens estão a crescer ainda mais rapidamente. Até mesmo o prejuízo líquido diminuiu claramente, e a empresa está prestes a atingir a rentabilidade líquida. Se o ritmo de crescimento atual for mantido, os lucros para os acionistas poderão ser enormes em apenas alguns trimestres.
No entanto, a história não termina aqui.
A diferença entre o EBIT e o EBITDA ascende a 1,3 mil milhões de dólares. Tal deve-se às enormes amortizações e depreciações que a empresa regista. Este é um dos principais pontos fracos das empresas do setor dos centros de dados; no entanto, ao contrário da CoreWeave, para a maioria delas trata-se de infraestrutura comum e não do principal meio de gerar receitas. O rácio de cobertura do passivo é de apenas 0,41; embora a empresa consiga suportar esta situação por enquanto, uma deterioração significativa das condições ou do sentimento no mercado de dívida corporativa poderá levá-la à insolvência.
A CoreWeave continua a ser uma das apostas mais unilaterais e arriscadas na revolução da IA, mas a atual teleconferência sobre resultados deslocou o centro de gravidade para os ganhos.
CoreWeave (D1)
A tendência de longo prazo no gráfico continua moderadamente negativa, o que é claramente visível ao traçar um canal descendente alargado a partir do pico registado em meados de 2025. A curto prazo, a situação também se revela problemática devido às frequentes quedas abaixo da MME de 200 dias. No entanto, a última apresentação de resultados deverá ajudar a ação a ultrapassar a MME de 200 dias e a aproximar-se do limite superior da tendência descendente, criando uma oportunidade para quebrar a sequência técnica negativa. Uma forte zona de resistência em torno dos 69 USD constitui claramente um piso sólido que a oferta não tem conseguido ultrapassar, e há poucos indícios de que tal esteja prestes a mudar.
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