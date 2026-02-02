Dólar reforça-se enquanto metais e energia corrigem Os metais preciosos continuam a queda iniciada no final de janeiro. No momento da redação deste resumo, às 20h, o ouro apresenta uma queda superior a 3,5%, testando a marca de US$ 4.650 por onça, enquanto a prata apresenta uma queda superior a 5%, ficando abaixo de US$ 79 por onça.

O evento do dia é a paralisação parcial da administração federal nos Estados Unidos, que ocorreu após o Congresso não ter chegado a um acordo sobre o orçamento. A paralisação do financiamento significa a suspensão do trabalho em algumas instituições estatais e incerteza para milhares de funcionários do setor público.



No entanto, a sessão do outro lado do Atlântico está a decorrer num clima muito positivo, com os principais índices dos EUA a registarem fortes ganhos no início do novo mês. O S&P 500 subiu 0,6%, o Nasdaq subiu 0,8% e o Dow Jones subiu quase 1%.



A sessão no velho continente foi calma e positiva, com os índices europeus mais importantes a registarem ganhos significativos. O DAX alemão ganhou 1%, o CAC 40 francês quase 0,7% e o FTSE 100 britânico encerrou o dia com alta de 1,2%. O IBEX 35 espanhol teve um desempenho ainda melhor, fechando com alta de 1,2%.



No mercado cambial, estamos a assistir a um claro fortalecimento do dólar em relação às outras principais moedas. O capital que anteriormente fluía para os metais preciosos está novamente a fluir para o dólar americano.



EUA: O PMI final para a indústria em janeiro foi de 52,4, acima da previsão de 51,9 e 51,8 do mês anterior, indicando a continuação da boa condição da indústria americana.



EUA: O índice ISM para a indústria transformadora dos EUA em janeiro foi de 52,6 pontos, significativamente acima das expectativas do mercado, principalmente devido ao forte crescimento de novas encomendas. Os dados apoiam o dólar e sugerem que a Fed pode permanecer cautelosa em relação a cortes rápidos nas taxas de juro devido às pressões contínuas sobre os preços.



Canadá: O índice PMI para a indústria subiu de 48,6 no mês anterior para 50,4 em janeiro, sinalizando um retorno ao crescimento para o setor.



para a indústria subiu de 48,6 no mês anterior para 50,4 em janeiro, sinalizando um retorno ao crescimento para o setor. Estamos a assistir a uma verdadeira queda no mercado de commodities. Os contratos de gás natural Henry (NATGAS) estão a perder mais de 25% devido a mudanças na previsão do tempo.



Estamos a assistir a uma correção significativa no mercado do petróleo. O petróleo Brent caiu cerca de 5,5%, para cerca de 66 dólares por barril, enquanto o petróleo WTI caiu quase 6%, para menos de 62 dólares por barril.



A correção no petróleo é causada pelo Irão. Os mercados esperavam um ataque dos EUA no fim de semana passado.



. Os mercados esperavam um ataque dos EUA no fim de semana passado. Estamos a assistir a uma ligeira recuperação no mercado de criptomoedas. O Bitcoin subiu quase 2% e aproxima-se dos 78 500 dólares, enquanto o Ethereum subiu quase 1,3% e está a ser negociado a 2350 dólares.

