Resumo do dia: Petróleo cai 8% e Wall Street faz novos máximos

A notícia da Axios, que sugeria que os Estados Unidos e o Irão estavam prestes a finalizar os termos preliminares de um acordo, provocou uma queda acentuada nos preços do petróleo, fazendo com que o crude passasse de cerca de 110 dólares por barril para quase 96 dólares. No entanto, quase metade dessa queda foi posteriormente revertida após comentários do Irão terem, mais uma vez, arrefecido o otimismo do mercado, sinalizando que o caminho para um avanço decisivo continua longe de ser certo.
De acordo com a Axios, Teerão e Washington têm cerca de 48 horas para assinar um memorando que delineie o quadro inicial do acordo. Se não for alcançado um acordo preliminar dentro desse prazo, os EUA poderão retomar os ataques contra o Irão e continuar a Operação «Liberdade» no Estreito de Ormuz.
Apesar da incerteza persistente, as esperanças de uma desescalada, combinadas com os sólidos resultados das empresas norte-americanas — em particular da AMD, cujas ações estão a subir mais de 16% —, estão a sustentar a dinâmica em Wall Street. O Nasdaq 100 e o S&P 500 estão atualmente a valorizar mais de 1,6% e 1,1%, respetivamente.
Os futuros do petróleo Brent (OIL) registam hoje uma queda superior a 8%, para 101,5 dólares por barril. Entretanto, as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estão a cair mais de 6 pontos base hoje, embora se mantenham elevadas, perto dos 4,35%. O dólar americano mais fraco está também a dar apoio aos otimistas do par EUR/USD.
(resumo do mercado em curso)
Gráfico EUR/USD (D1)
O EUR/USD está a subir hoje em direção ao nível de 1,175, apoiado pela descida das taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e pelos preços mais baixos do petróleo. Apesar da forte retração nos mercados energéticos, um acordo de paz entre Teerão e Washington ainda parece relativamente distante. No entanto, se tal cenário se concretizar, os otimistas poderão recuperar impulso suficiente para empurrar o par de volta acima do nível de 1,18.
Nas últimas sessões, a EMA200 tem atuado repetidamente como uma forte zona de suporte e encontra-se atualmente perto de 1,1666.
Abertura de Wall Street: quedas fortes no petróleo levam índices para novos máximos 📈
Ouro valoriza 3 %, apoiado pela descida das yields dos títulos do Tesouro e do dólar americano
Última hora: Inventários de gasolina da EIA dos EUA ficaram abaixo do esperado, enquanto os inventários de petróleo aumentaram
Análise de Mercado: EUR/USD | 06/05/26
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