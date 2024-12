Resumo do dia: Quedas após o período natalício, yields sobem, dólar parado (27.12.2024)

O mercado acionista dos EUA está hoje a mostrar fraqueza após o feriado, com perdas mais significativas observadas em todos os principais índices. O S&P 500 está a cair 1,5%, o Dow Jones caiu 1% e o Nasdaq 100 está a perder cerca de 1,8%.

A fraqueza é particularmente visível nos Sete Magníficos .

As ações relacionadas com as tecnologias de computação quântica continuam a subir. A Rigetti Computing lidera os ganhos, subindo mais de 14% e atingindo um novo máximo histórico.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassaram a barreira dos 4,6%. O movimento dos rendimentos empurrou os preços das obrigações para os níveis mais baixos desde o final de maio. Se os rendimentos ultrapassarem os 4,62%, aproximar-se-ão dos níveis mais elevados registados desde os picos de abril, que foram também os mais elevados deste ano.

Nos mercados europeus , há um pouco mais de otimismo. A recuperação pós-feriado é visível no CAC40, que subiu 1%, no SMI suíço, que ganhou 0,9%, e no DAX alemão, que subiu 0,7%.

Em novembro, a Espanha apresentou um crescimento das vendas a retalho significativamente mais fraco do que o previsto. As vendas anuais aumentaram 1% (previsão: 3%, anterior: 3,5%).

O mercado de criptomoedas teve uma sessão mista. O Bitcoin caiu abaixo de 94.500 (-1,15%), apesar de novos influxos positivos em ETFs Bitcoin (+ $ 469 milhões). A Solana também caiu (-1,25%), enquanto a Ethereum conseguiu registar ganhos (+0,8%).

Entre as moedas do G10 , a coroa sueca (SEK à vista: + 0.4%) e a libra esterlina (GBP à vista: + 0.32%) são as mais fortes hoje. O dólar americano está a registar ligeiras correcções (USDIDX: -0,1%), enquanto o dólar canadiano está a cair 0,15%, pressionado por comentários recentes de Donald Trump sugerindo que o Canadá poderia tornar-se um estado dos EUA para evitar tarifas.

Os ganhos são predominantes no mercado de commodities, com a volatilidade impulsionada principalmente pelo lançamento do relatório da EIA. O NATGAS subiu 0,8%, o OIL.WTI subiu 1,3% e os contratos de OIL estão a ser negociados 1,2% mais altos.

Os stocks de petróleo bruto caíram muito mais do que o esperado na semana passada (-4,24 milhões de barris; previsão: -600k; anterior: -934k).

As variações semanais dos stocks de gás natural ficaram abaixo das previsões (-93 mil milhões de pés cúbicos; previsão: -99 mil milhões; anterior: -125 mil milhões).

Os dados económicos japoneses apontam para um ambiente favorável a um potencial cenário de subida das taxas. A inflação do IPC subiu para 2,4% (em comparação com 2,2% no mês anterior), enquanto a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 2,5%.

Todos os principais metais preciosos estão fracos hoje. Os contratos de ouro estão em baixa de mais de 0,5%, a prata está perdendo quase 1,3%, e a platina lidera as quedas, caindo 1,7%.

