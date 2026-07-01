Resumo do dia: Rotação em Wall Street, IA sofre forte correção

📈 Mercado bolsista Sentimento misto em Wall Street, com uma tendência para o setor industrial – enquanto o Nasdaq, fortemente orientado para a tecnologia, continua sob pressão, o índice Dow Jones, de ampla cobertura, regista atualmente ganhos, revelando uma clara rotação de capital para empresas da economia tradicional.

– enquanto o Nasdaq, fortemente orientado para a tecnologia, continua sob pressão, o índice Dow Jones, de ampla cobertura, regista atualmente ganhos, revelando uma clara rotação de capital para empresas da economia tradicional. Os planos da Meta Platforms para a nuvem constituem o principal fator impulsionador da correção no setor da IA – as notícias relativas aos planos da empresa para comercializar o seu excesso de capacidade computacional suscitaram preocupações de que a oferta de infraestruturas tecnológicas possa ultrapassar a procura, afetando o setor da inteligência artificial.

– as notícias relativas aos planos da empresa para comercializar o seu excesso de capacidade computacional suscitaram preocupações de que a oferta de infraestruturas tecnológicas possa ultrapassar a procura, afetando o setor da inteligência artificial. Ganhos significativos para a Meta Platforms e tranquilidade entre as grandes empresas tecnológicas – em reação a estas notícias, as ações da Meta registaram uma subida de cerca de +8%, tornando-se as que apresentaram melhor desempenho da sessão. Entretanto, os líderes tradicionais da nuvem, como a Amazon, a Microsoft e a Alphabet, mantiveram-se relativamente estáveis.

– em reação a estas notícias, as ações da Meta registaram uma subida de cerca de +8%, tornando-se as que apresentaram melhor desempenho da sessão. Entretanto, os líderes tradicionais da nuvem, como a Amazon, a Microsoft e a Alphabet, mantiveram-se relativamente estáveis. Quedas acentuadas entre fornecedores de infraestruturas, fabricantes de chips e de soluções de armazenamento – a CoreWeave (com uma queda de cerca de 10%) e a Nebius (com uma queda de cerca de 12%) sofreram as perdas mais pesadas. Líderes do setor como a Nvidia, a AMD, a Broadcom e a Marvell registaram quedas de 2 a 3% cada, enquanto os fabricantes de memória Micron e SanDisk caíram 7 a 8%.

– a CoreWeave (com uma queda de cerca de 10%) e a Nebius (com uma queda de cerca de 12%) sofreram as perdas mais pesadas. Líderes do setor como a Nvidia, a AMD, a Broadcom e a Marvell registaram quedas de 2 a 3% cada, enquanto os fabricantes de memória Micron e SanDisk caíram 7 a 8%. Um desempenho ainda pior no segmento do armazenamento – a Micron Technology caiu cerca de 8% (apesar das notícias positivas relativas a um novo contrato com a GM), a SanDisk perdeu cerca de 9%, enquanto a Seagate Technology e a Western Digital registaram quedas de aproximadamente 5% e 6%, respetivamente.

– a Micron Technology caiu cerca de 8% (apesar das notícias positivas relativas a um novo contrato com a GM), a SanDisk perdeu cerca de 9%, enquanto a Seagate Technology e a Western Digital registaram quedas de aproximadamente 5% e 6%, respetivamente. A fraqueza europeia contrasta com a estabilização nos EUA – as quedas prevaleceram em todo o Velho Continente, com o CAC 40 francês a recuar quase 0,8%, o IBEX 35 espanhol a cair mais de 0,3% e o FTSE 100 britânico a perder 0,2%. O DAX alemão foi a única exceção, registando uma subida de 0,3%. 📊 Macroeconomia Uma mudança crucial na comunicação do banco central dos EUA – Kevin Warsh, do Fed, anunciou o abandono total da divulgação ao mercado de projeções futuras das taxas de juro e de orientações prospectivas. As decisões de política monetária passarão a ser tomadas de forma reativa, com base exclusivamente nos indicadores macroeconómicos atuais, aqui e agora.

– Kevin Warsh, do Fed, anunciou o abandono total da divulgação ao mercado de projeções futuras das taxas de juro e de orientações prospectivas. As decisões de política monetária passarão a ser tomadas de forma reativa, com base exclusivamente nos indicadores macroeconómicos atuais, aqui e agora. Manutenção de uma postura restritiva – o tom hawkish do Fed e a relativa resiliência da economia sugerem que a política monetária restritiva poderá persistir até ao segundo semestre do ano, o que levou a um fortalecimento temporário do dólar norte-americano e a um aumento das taxas de rendibilidade das obrigações.

– o tom hawkish do Fed e a relativa resiliência da economia sugerem que a política monetária restritiva poderá persistir até ao segundo semestre do ano, o que levou a um fortalecimento temporário do dólar norte-americano e a um aumento das taxas de rendibilidade das obrigações. Queda do índice ISM do setor industrial num contexto de arrefecimento da inflação – o valor de junho do índice ISM do setor industrial dos EUA caiu para 53,3 (face aos 54,0 anteriores). No entanto, o setor regista uma expansão pelo sexto mês consecutivo.

– o valor de junho do índice ISM do setor industrial dos EUA caiu para 53,3 (face aos 54,0 anteriores). No entanto, o setor regista uma expansão pelo sexto mês consecutivo. Um arrefecimento acentuado do mercado de trabalho no relatório da ADP – o setor privado nos EUA criou apenas 98 000 novos postos de trabalho em junho, um resultado significativamente inferior às expectativas do mercado (110 000 a 118 000) e que marca o valor mais fraco dos últimos meses. 🪙 Metais Preciosos É visível uma melhoria no sentimento do mercado de matérias-primas no que diz respeito aos metais preciosos – o ouro valoriza-se em mais de 1%, voltando a situar-se acima dos 4 000 USD, enquanto a prata regista igualmente um ganho de cerca de 1%, ultrapassando a barreira dos 60 USD. 🛢️ Petróleo e gás O petróleo bruto continua sob pressão – o Brent cai mais de 2%, aproximando-se do nível dos 71 USD, enquanto os futuros do gás natural (Natgas) do Henry Hub também registam uma queda superior a 2%, prolongando a correção em curso no mercado energético. ₿ Criptomoedas O capital regressa aos ativos digitais – uma melhoria no sentimento do mercado provocou ganhos significativos de cerca de 3% nos principais projetos de criptomoedas.

– uma melhoria no sentimento do mercado provocou ganhos significativos de cerca de 3% nos principais projetos de criptomoedas. A Bitcoin valorizou-se quase 3%, ultrapassando a marca dos 60 000 USD, enquanto a Ethereum subiu mais de 3%, posicionando-se acima do nível dos 1 600 USD.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.