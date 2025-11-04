Resumo do dia - Sell-Off global: Ações e criptos em baixa

Principais conclusões Mercados globais em queda: ações dos EUA e da Europa caem, tecnologia e pequenas capitalizações são as mais afetadas devido à crescente volatilidade.

Ativos de risco sob pressão: Bitcoin cai ~5,5%, Ethereum -8%; ouro e prata recuam, petróleo ligeiramente em baixa.

A sessão nos mercados acionistass dos EUA é marcada por quedas significativas. O Dow Jones caiu 0,6%, o S&P 500 caiu 1,11% e o Nasdaq caiu 1,80%. Os resultados de hoje mostram um claro predomínio das perdas, especialmente entre as ações de tecnologia e as empresas de pequena capitalização, em meio à crescente volatilidade e a um aumento notável na aversão ao risco entre os investidores.

A paralisação do governo federal dos EUA ainda continua e tornou-se uma das mais longas da história. Nos últimos dias, nenhum acordo decisivo foi alcançado entre republicanos e democratas. Uma consequência do impasse atual é a falta de publicação de vários relatórios macroeconómicos, incluindo o JOLTS de hoje.

A época de resultados continua, com relatórios esperados hoje de grandes gigantes da tecnologia, como AMD e Arista Networks. Os seus resultados serão fundamentais para confirmar se a recuperação da tecnologia ainda está intacta.

Os mercados europeus também registraram quedas hoje, afetando os principais índices em todo o continente. O índice STOXX 50 caiu cerca de 0,26%, o DAX da Alemanha perdeu cerca de 0,77%, o CAC 40 da França caiu aproximadamente 0,52% e o IBEX 35 da Espanha recuou ligeiramente, apenas 0,09% em relação ao fechamento de ontem.

A taxa EUR/USD caiu 0,32%, indicando um enfraquecimento do euro em relação ao dólar, enquanto a GBP/USD caiu 0,86%, mostrando que a libra esterlina está a perder ainda mais em relação ao dólar. O dólar está a fortalecer-se em relação às principais moedas.

O ouro recuou quase 1,5% hoje, caindo abaixo de US$ 3.950 por onça, com a prata a seguir o mesmo caminho, com uma queda de mais de 1%.

O petróleo Brent caiu ligeiramente, com o preço agora sendo de US$ 65,50 por barril.

Os futuros de gás natural subiram mais de 3% hoje.

O mercado de criptomoedas está sob pressão significativa. O Bitcoin caiu quase 5,5% e está oscilando em torno da marca psicológica de US$ 100.000, enquanto o Ethereum caiu mais de 8%, recuando para menos de US$ 3.300

