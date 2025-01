Resumo do dia: selloff no mercado de ações depois de dados fortes no ISM, Gás natural cai 6% 📌

Hoje, em Wall Street, assistimos a uma inversão do sentimento positivo de ontem. Os investidores estão a vender ações em resposta a dados ISM melhores do que o esperado e a um forte relatório do mercado de trabalho JOLTS dos EUA.

No momento da publicação, os índices US500 e US2000 estão a cair 0,70%, enquanto o US100 está a ser negociado 1,33% mais baixo, em 21.490 pontos. As quedas são impulsionadas por uma queda de 4% na Nvidia e uma queda de 3% nas ações da Tesla. A fraqueza no sector dos semicondutores também é evidente, com um recuo de 3% nas ações da Taiwan Semiconductors.

O dólar retoma sua tendência de alta após uma breve pausa ontem. O índice USDIDX está subindo 0,25% hoje, atingindo 108,320 pontos. EURUSD caiu 0,30% para 1,03580, enquanto USDJPY ganhou 0,11% para 157,770.

Os relatórios do ISM Services PMI e JOLTS dos E.U. superaram as expectativas, fortalecendo o dólar americano e pesando sobre o sentimento do mercado. PMI de Serviços ISM dos EUA (dezembro): 54,1 (Previsão: 53,5, Anterior: 52,1) Relatório JOLTS (novembro): 8.098M (Previsão: 7.74M, Anterior: 7.744M)

Donald Trump enfatizou todas as suas promessas de campanha durante a entrevista de hoje, apoiando o desempenho do dólar e levantando preocupações sobre as políticas protecionistas dos EUA.

Uma forte reação de venda à publicação foi particularmente impulsionada pela leitura muito alta do índice de preços ISM, que subiu para o seu valor mais alto desde o início (64,4; Previsão: 57,5, Anterior: 58,2), sinalizando um potencial retorno das pressões sobre os preços.

Thomas Barkin, da Fed, afirmou que a Fed continua determinada a baixar a inflação para o seu objetivo de 2%, com perspectivas limitadas de cortes nas taxas em 2025.

Donald Trump disse que a política do Fed é atualmente demasiado restritiva, mas o dólar não reagiu aos seus comentários. O EURUSD caiu 0,2%, recuando abaixo de 1,04, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram quase 6 pontos base para 4,68%.

Na sequência do discurso de Trump em Mar-a-Lago, o mercado de previsões de Kalshi está a avaliar uma probabilidade de 80% de tarifas agressivas contra a China nas primeiras 48 horas da administração de Trump.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, garantiu aos investidores que a procura continua a exceder a oferta disponível e que a produção de chips Blackwell está a decorrer dentro do prazo. A Nvidia também vê oportunidades significativas nos chamados agentes de IA, mas os investidores estão a realizar lucros hoje, possivelmente em parte devido a preocupações sobre potenciais restrições adicionais à exportação sob a nova administração.

Os futuros do gás natural caíram mais de 6% hoje, em meio ao declínio da demanda de aquecimento nos Estados Unidos. O petróleo bruto está a ganhar cerca de 1% tanto para o Brent como para o WTI.

No mercado de criptomoedas, observamos quedas acentuadas que excedem em muito a liquidação do mercado de ações. A razão para esta reação pode ser o excesso de alavancagem do mercado, que estava num estado de euforia muito elevado ontem, depois de o BTC ter ultrapassado novamente os 100 mil dólares. No momento da publicação, Bitcoin está em queda de 5,20% para $96.820 e Ethereum está em queda de 7,30% para $3.420

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.