Resumo do dia: Semicondutores disparam mesmo com os problemas geopolíticos

EUA O mercado bolsista dos EUA encerra a sessão desta terça-feira com fortes ganhos. O índice com melhor desempenho entre os futuros é o US100, com uma subida de quase 2%, seguido pelos futuros do Russell 2000, com uma subida superior a 1%.

O Médio Oriente continua a ser um dos principais fatores que influenciam os preços. O sentimento em relação às perspetivas do conflito é misto. A intensificação dos tiroteios e dos ataques a infraestruturas alterna-se com propostas para um novo cessar-fogo.

Os EUA estão a introduzir tarifas adicionais sobre o Canadá. Apesar da natureza seletiva e do impacto económico relativamente moderado das novas tarifas, muitos analistas, jornalistas e investidores acreditam que isto poderá ser apenas o início de mais uma onda de tarifas introduzidas por Donald Trump.

De acordo com, entre outros, a Axios, o governo dos EUA encontra-se alegadamente numa fase preliminar de debates sobre uma proibição que abrange modelos de IA abertos, uma resposta direta ao lançamento do K3 chinês. Notícias empresariais, EUA: General Motors (GM.US): O conglomerado automóvel norte-americano registou resultados surpreendentemente sólidos no segundo trimestre de 2026. A receita situou-se nos 48 mil milhões de dólares, contra as expectativas de 47 mil milhões de dólares, e o lucro por ação (EPS) atingiu os 3,57 dólares, contra os cerca de 3,2 dólares esperados. Um destaque particularmente positivo é o aumento, em alguns pontos percentuais, das previsões para o ano fiscal completo em todos os principais indicadores operacionais. As ações subiram cerca de 3%.

Nebius (NBIS.US): Uma das líderes no setor da «neo-cloud» registou uma subida superior a 17% após a Nvidia ter revelado uma participação de 9,3% na empresa.

Eli Lilly (LLY.US): A empresa foi alvo de uma ação judicial movida pela Novo Nordisk. De acordo com a informação divulgada, o grupo farmacêutico dinamarquês acusa a Eli Lilly de uma série de práticas desleais e contrárias aos interesses dos consumidores, principalmente relacionadas com o marketing. Até ao momento, a Eli Lilly não se pronunciou. As ações registam uma subida de cerca de 1%.

Northrop Grumman (NOC.US): A empresa de defesa norte-americana divulgou os seus resultados. Apesar de receitas e encomendas recorde, uma descida da margem operacional de 13,8% para 10% levou a uma queda de quase 8%, que foi reduzida para cerca de 2% à medida que a sessão avançava.

3M (MMM.US): A empresa divulgou os resultados do segundo trimestre de 2026, que superaram significativamente as expectativas do mercado. Um claro aumento do lucro por ação (EPS) para 2,24 dólares e da receita para 6,5 mil milhões de dólares foi acompanhado por um aumento das previsões para o ano inteiro, o que resultou num salto de cerca de 7% na abertura do mercado.

SaaS: O Morgan Stanley publicou uma série de relatórios e recomendações para empresas de SaaS. Apesar dos destaques positivos e de uma perspetiva «atraente» para o setor em geral, o mercado centrou-se quase exclusivamente nos aspetos negativos, e as ações do setor registaram quedas entre 1% e 4%. Europa O sentimento positivo estendeu-se também à Europa. Os ganhos mais acentuados observam-se no W20 da Polónia e no DE40 da Alemanha.

A Goldman Sachs elevou a sua previsão para os preços do gás natural europeu numa média de 10% a 15% no terceiro e quarto trimestres de 2026.

As maiores oscilações no Euro Stoxx 50 hoje verificam-se nas ações dos setores da tecnologia e industrial, em alta, e nas do setor financeiro e das telecomunicações, em baixa. Notícias empresariais, Europa: A ASML lidera as empresas com maiores ganhos, apoiada por uma recuperação no setor dos semicondutores após a recente volatilidade.

A Siemens Energy sobe mais de 2% e a TotalEnergies regista um ganho de cerca de 2%, beneficiando de uma recuperação dos preços do petróleo e do gás.

A Novartis valoriza-se após o seu resultado operacional do segundo trimestre (5,94 mil milhões de dólares) ter superado as expectativas do mercado, apesar de uma queda de 50% nas vendas do Entresto devido à concorrência dos genéricos.

A Julius Baer desce 4%, apesar de melhores entradas líquidas

A Schindler desce 5% após receitas trimestrais mais fracas.

A norueguesa Vaar Energi está a adquirir a BlueNord por cerca de 1,33 mil milhões de dólares, criando o maior produtor independente de petróleo e gás da Europa. As ações de ambas as empresas sobem cerca de 5% e 6%, respetivamente.

A Wienerberger cai 4% após ter alertado para resultados mais fracos no ano completo de 2026. Mercado cambial No mercado cambial, a atenção centra-se no dólar norte-americano e no euro, que, num movimento raro, estão a valorizar-se simetricamente face ao resto do cabaz de moedas. Estas valorizações situam-se em cerca de 0,3%. Esta evolução deve-se principalmente a alterações nas expectativas relativas às taxas de juro e à inflação nas principais economias. Matérias-primas A tensão persistente — e, em alguns locais, crescente — no Médio Oriente, incluindo o bloqueio declarado pelo movimento Houthi ao Mar Vermelho, está a sustentar os preços dos hidrocarbonetos. O petróleo Brent sobe mais de 2% e volta a situar-se acima dos 91 dólares.

Entre os metais preciosos, a prata destaca-se com fortes ganhos, subindo mais de 4%. Este movimento pode ser impulsionado não só pelas crescentes preocupações com o Médio Oriente e pelos preços do petróleo, mas também pode ser um sinal de capitulação (pelo menos parcial) abaixo dos 60 dólares, criando uma oportunidade para uma correção ascendente acentuada após uma longa série de quedas. Criptomoedas O sentimento positivo no mercado bolsista em geral está claramente a repercutir-se nas criptomoedas. O Bitcoin sobe mais de 1% e volta a situar-se acima dos 66 000 dólares. O Ethereum apresenta um desempenho inferior, embora continue em alta, sendo negociado acima dos 1 910 dólares. A Solana regista quedas marginais e mantém-se em torno dos 77,7 dólares.



Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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