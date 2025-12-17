Resumo do dia: Semicondutores lideram as perdas, prata em máximos históricos 🚀

Durante a sessão de hoje, as ações de tecnologia — especialmente semicondutores — mais uma vez ocuparam o centro das atenções. Os principais índices dos EUA estão a ser negociados em baixa: o US500 caiu 0,65%, o US100 caiu 1,16% e o US2000 caiu 0,40%.

As maiores quedas são de nomes populares da tecnologia, particularmente aqueles ligados ao setor de IA — Oracle (-5,5%), Broadcom (-5,9%), Nvidia (-3,3%), ASML (-4,8%) e Alphabet (-2,2%).

O índice do dólar americano ganha 0,10%. O EURUSD está estável em 1,17. No lado oposto estão o JPY, a GBP e o AUD.

A persistente incerteza geopolítica e económica continua a apoiar os metais preciosos. O ouro sobe 1,00%, para 4.345 USD. A prata atingiu novos máximos históricos, subindo 4,80%, para 66,80 USD. O paládio sobe 2,40%, para 1.613 USD, e a platina sobe 3,66%, para 1.900 USD — também um recorde histórico. A platina agora está com alta de 113% em relação ao ano anterior. A ameaça de um bloqueio naval venezuelano e novas sanções à Rússia estão impulsionando uma recuperação do petróleo de quase 5 anos de baixa. O petróleo bruto sobe 2% após Trump anunciar planos para um bloqueio naval da Venezuela e novas sanções à “frota paralela” da Rússia. O preço agora depende da resposta de Putin à proposta de paz de Berlim — rejeitar o plano poderia desencadear restrições imediatas dos EUA. O ambicioso projeto de US$ 10 bilhões da Oracle para um centro de dados de IA em Michigan foi colocado em dúvida após o fracasso das negociações de financiamento com a Blue Owl Capital, sua principal parceira.

A Blue Owl — que financiou os maiores projetos de centros de dados da Oracle nos EUA — retirou-se depois de os credores exigirem condições mais rigorosas de arrendamento e dívida.

A Micron (MU.US) divulgará os seus resultados após o encerramento. Os investidores consideram o anúncio de hoje um importante indicador da procura de semicondutores relacionados com IA. Como fornecedora de memória para os servidores da Nvidia, a Micron está no centro da onda de procura. As orientações serão acompanhadas de perto.

A Lennar (LEN.US), uma das maiores construtoras dos EUA, divulgou os resultados do quarto trimestre fiscal de 2025, que decepcionaram um pouco os investidores. Apesar de manter níveis de vendas sólidos, os lucros ficaram abaixo do consenso, e as perspetivas da empresa sugerem uma desaceleração ainda maior no crescimento dos lucros no próximo trimestre.

Variação nos stocks de petróleo bruto: −1,27 milhão de barris (previsão: −2,2 milhões; anterior: −1,81 milhão).

Os dados mostram um quadro misto para o mercado de combustíveis. Eles apontam para uma pressão contínua sobre a oferta de gasolina, juntamente com uma redução moderada dos stocks de petróleo bruto.

IPC final da zona euro para novembro: +2,1% contra +2,2% a/a na estimativa preliminar. Previsão: +2,2% a/a. O EURUSD inicialmente caiu após a divulgação devido aos índices relativamente fracos do IPC e dos custos de emprego, mas o movimento inicial foi rapidamente revertido.

As criptomoedas, que inicialmente resistiram à liquidação, acabaram por seguir a queda de Wall Street. O Bitcoin subiu brevemente para 92 000 USD, mas agora cai 1,50% para 86 600 USD. O Ethereum cai 3,65% para 2850 USD. A capitalização de mercado de outras altcoins diminui 2,20% para 820 mil milhões de USD.

