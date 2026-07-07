Resumo do dia: Semicondutores pesam em Wall Street 📉 Petróleo sobe 3%

Principais conclusões A queda das ações do setor dos semicondutores está a arrastar tanto o Nasdaq 100 como o S&P 500 para baixo.

As grandes empresas tecnológicas e de software estão a apresentar um desempenho superior ao das gigantes das infraestruturas de IA na sessão de hoje.

Os preços do petróleo subiram mais de 3%, apoiando o dólar norte-americano, enquanto os metais preciosos estão a ser negociados em baixa.

O último relatório da ADP revelou que o emprego no setor privado dos EUA aumentou em 21 000 postos de trabalho, o que representa uma descida em relação ao aumento anterior de 30 750.

Na sequência das quedas registadas nos mercados bolsistas asiáticos, onde o Nikkei do Japão caiu mais de 2% e o KOSPI da Coreia do Sul perdeu quase 5%, bem como da fraqueza observada na Europa, com o DAX e o Euro Stoxx 50 a registarem quedas de cerca de 1,3%, os índices de Wall Street estão a ser negociados em baixa, uma vez que as ações do setor dos semicondutores e das infraestruturas de IA continuam sob forte pressão de venda. No entanto, algumas empresas recuperaram das perdas acentuadas registadas na abertura. A Nvidia passou a registar ganhos, subindo mais de 1% após ter caído quase 2% no início da sessão nos EUA. Apesar dos comentários positivos do JPMorgan, do Citi e do Bank of America — que continuam a manter os preços-alvo bem acima dos 200 dólares por ação para a SpaceX —, as ações registaram hoje uma queda de quase 5,5%, na sequência da sua recente inclusão na Nasdaq. As ações da empresa espacial de Musk recuaram agora para um nível próximo do seu preço de abertura de 12 de junho de 2026. Fonte: xStation5 Gráfico do US30 (intervalo D1) O contrato de futuros do Dow Jones Industrial Average continua a apresentar um desempenho significativamente superior ao do Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico. Depois de atingir um novo máximo histórico perto dos 53 500 pontos, o índice registou hoje uma descida de apenas cerca de 0,5%. Fonte: xStation5 Gráfico da Tesla (TSLA.US) (intervalo D1) As ações da Tesla registam hoje uma queda superior a 3% e estão a testar a média móvel exponencial de 200 dias (linha vermelha). A pressão de venda tem vindo a pôr à prova a convicção dos compradores há já algum tempo. Uma quebra abaixo dos 400 dólares poderá aumentar a probabilidade de um movimento em direção à próxima área de suporte importante, perto dos 330 dólares por ação. Fonte: xStation5

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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