Os mercados europeus registaram hoje um desempenho misto. O Euro Stoxx 50 registou ganhos modestos, enquanto o Banca Monte dei Paschi di Siena se destacou no setor financeiro, com as suas ações a subirem quase 10%. O DAX alemão caiu mais de 0,5%.



se destacou no setor financeiro, com as suas ações a subirem quase 10%. O alemão caiu mais de 0,5%. As ações norte-americanas estão a subir, embora seja um pouco preocupante que os ganhos se concentrem principalmente nas empresas tecnológicas que sofreram as quedas mais acentuadas na sexta-feira, em particular as ações relacionadas com semicondutores e IA. Outros setores estão a ficar para trás. O Dow Jones Industrial Average está ligeiramente em baixa, enquanto o Nasdaq 100 subiu cerca de 1,3%. A deterioração da amplitude do mercado, em que os ganhos se concentram cada vez mais num grupo restrito de ações, não parece saudável para o mercado a longo prazo.



está ligeiramente em baixa, enquanto o subiu cerca de 1,3%. A deterioração da amplitude do mercado, em que os ganhos se concentram cada vez mais num grupo restrito de ações, não parece saudável para o mercado a longo prazo. A queda dos preços do petróleo permitiu aos investidores dar um suspiro de alívio, apesar da escalada em curso entre Israel e o Irão. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, terá instruído o país a não responder aos últimos ataques de Teerão, enquanto o presidente Trump afirmou que está atualmente a ser finalizado um acordo com o Irão. Como resultado, os preços do petróleo recuaram de cerca de 98 dólares por barril na abertura para menos de 94 dólares por barril .



. Ao mesmo tempo, as previsões citadas pela Bloomberg que apontam para uma queda significativa nos inventários globais sugerem o risco de uma grande crise de abastecimento até outubro de 2026 , caso não se chegue a uma solução diplomática e o tráfego irrestrito pelo Estreito de Ormuz não seja restaurado até lá.



, caso não se chegue a uma solução diplomática e o tráfego irrestrito pelo não seja restaurado até lá. Os metais preciosos apresentam, em geral, um desempenho inferior, embora o ouro esteja a tentar recuperar parte das perdas registadas desde a abertura, sendo negociado perto de 4.320 dólares por onça . A platina e o paládio registam ambas uma descida de cerca de 2% . A Bitcoin recuperou algum terreno e está a ser negociada perto dos 63.000 dólares , após ter caído abaixo dos 60.000 dólares na semana passada. O anúncio de hoje da Strategy relativamente a outra compra de Bitcoin proporcionou algum apoio à criptomoeda. EUR/USD está a registar uma recuperação modesta após a forte onda de vendas da semana passada, enquanto as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA estão a subir ligeiramente.



. A platina e o paládio registam ambas uma descida de cerca de . A Bitcoin recuperou algum terreno e está a ser negociada perto dos , após ter caído abaixo dos na semana passada. O anúncio de hoje da relativamente a outra compra de Bitcoin proporcionou algum apoio à criptomoeda. está a registar uma recuperação modesta após a forte onda de vendas da semana passada, enquanto estão a subir ligeiramente. O Pentágono planeia designar a Alibaba, a Baidu e a BYD como empresas ligadas às forças armadas chinesas , de acordo com um aviso publicado no registo federal. As ações dos ADR chineses estão a cair na sequência disso, as ações da Alibaba reverteram quase todos os ganhos obtidos desde o início de abril.



, de acordo com um aviso publicado no registo federal. As ações dos ADR chineses estão a cair na sequência disso, as ações da Alibaba reverteram quase todos os ganhos obtidos desde o início de abril. A próxima oferta pública inicial (IPO) da SpaceX na Nasdaq está a atrair um interesse excepcionalmente forte por parte dos investidores e, segundo consta, está significativamente sobre-subscrita. Espera-se que a empresa encerre o seu livro de ordens após a sessão de mercado de quarta-feira e está prevista a sua estreia em Wall Street na sexta-feira, 12 de junho.



A Goldman Sachs e o JPMorgan estão, alegadamente, a explorar contratos de futuros ligados aos preços de aluguer de GPUs , de acordo com The Information , o que destaca o crescente interesse institucional nos mercados de infraestruturas de IA. ($GS, $JPM)

, de acordo com , o que destaca o crescente interesse institucional nos mercados de infraestruturas de IA. ($GS, $JPM) Fonte: xStation5 As ações de empresas de semicondutores e chips de memória, como a Micron e a Sandisk, estão a liderar a sessão de negociação de hoje nos EUA. Entretanto, as quedas concentram-se nas ações dos setores imobiliário, biotecnológico, da defesa e da saúde. No setor da saúde, a Novo Nordisk regista uma descida, enquanto a Eli Lilly regista ganhos. US30 (M30) Fonte: xStation5 EURUSD (M30) Fonte: xStation5

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