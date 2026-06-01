Microstrategy vende Bitcoin

A Strategy, também conhecida como MicroStrategy, vendeu 32 Bitcoins. A própria Strategy está a registar uma queda de 5 % após esta transação. A queda no valor da empresa é compreensível. A Strategy identifica-se como uma empresa de «tesouraria» — o que significa que o seu principal ativo é o Bitcoin e que o seu modelo de negócio consiste em acumulá-lo. A venda de Bitcoins representa uma diminuição do valor da empresa. Será que 32 Bitcoins é uma quantidade significativa? O valor da transação é de aproximadamente 2,5 milhões de dólares, enquanto a empresa ainda detém mais de 60 mil milhões de dólares em Bitcoin. A transação é significativa, mas ainda assim marginal num contexto mais amplo; mais importante do que o volume ou o valor da transação é a mudança no sentimento e na narrativa em relação às criptomoedas. Historicamente, o Bitcoin tem sido uma espécie de barómetro do sentimento do mercado e da apetência pelo risco. O crescimento de um ativo cujo valor, na compreensão dos modelos de avaliação, é puramente especulativo, indica naturalmente um excesso de liquidez no mercado e um aumento da tolerância dos investidores para com ativos de risco. Esta correlação começou a deteriorar-se ao longo do tempo — é cada vez mais comum ver o Bitcoin a comportar-se como um contrapeso às carteiras de ações ou obrigações, o que é uma conclusão óbvia de uma maior adaptação institucional. No entanto, poderá isto constituir um problema para as avaliações das criptomoedas? Atualmente, o Bitcoin fica muito aquém dos índices, e há várias razões para tal. O valor das criptomoedas é, em si mesmo, um conceito subjetivo; a escassez (seja ela qual for) não significa valor. O próprio Bitcoin, enquanto meio de pagamento, é um meio bastante imperfeito, e os tempos em que era visto como uma novidade técnica pertencem ao passado. A adaptação institucional pode vir a ser o golpe final para as avaliações das criptomoedas, pelo menos por algum tempo. O Bitcoin não armazena valor; limita-se a absorver o excesso de liquidez do mercado. O Bitcoin não protege contra a inflação; apenas beneficia de uma política monetária flexível — e isso não é a mesma coisa. Atualmente, as perspetivas de cortes iminentes nas taxas de juro são baixas, se não insignificantes, e os instrumentos de dívida oferecem rendimentos relativamente bons. O Bitcoin já não é hoje uma oportunidade de investimento, mas sim um custo alternativo em comparação com investimentos muito melhores, e a entrada de grandes fundos no mercado privou os especuladores do poder de provocar movimentos bruscos nos preços. Para os investidores ávidos por exposição a ativos de maior risco, os centros de dados e as startups de IA podem agora servir como veículos de investimento.

BITCOIN (D1) Fonte: xStation5 O preço permanece abaixo da média EMA200, e a criptomoeda já se encontra a mais de 40% do seu último pico. Uma forte zona de resistência aqui poderá ser a linha de tendência e o nível de Fibonacci de 38,2, o que deverá proporcionar esperança de consolidação e de travar as quedas, mesmo em circunstâncias negativas.

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