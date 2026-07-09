Resumo do dia: Tecnologia lidera os ganhos de Wall Street.

📈 Mercado bolsista Um regresso do otimismo parcial a Wall Street após os recentes dias de vendas massivas – os principais índices bolsistas dos EUA estão hoje a registar ganhos.

O Dow Jones está a valorizar cerca de 0,3%, o S&P 500 subiu 0,8%, mas o Nasdaq 100, com forte presença do setor tecnológico, continua a liderar o crescimento, com uma subida de cerca de 1,2%.

A melhoria do sentimento é impulsionada, entre outros fatores, por uma recuperação no setor dos semicondutores, que está a recuperar parte das suas perdas recentes, apesar de os ganhos nos índices norte-americanos estarem a ocorrer no contexto de um agravamento das tensões entre os EUA e o Irão.

As ações dos fabricantes norte-americanos de semicondutores recuperaram das quedas registadas anteriormente, na sequência de fortes ganhos por parte das empresas chinesas do setor.

Os investidores interpretaram isto como um sinal de procura sustentada por tecnologias relacionadas com a inteligência artificial, o que melhorou o otimismo em torno do setor e apoiou as ações de empresas como a Micron, a Intel, a AMD e a Marvell.

No setor dos semicondutores, a atenção dos investidores centrou-se na decisão da Micron de aumentar os seus planos de investimento nos EUA para mais de 250 mil milhões de dólares até 2035.

Os fundos serão destinados à expansão da produção nacional de memórias semicondutoras, incluindo a tecnologia HBM utilizada na infraestrutura de IA, através da construção de novas fábricas em Nova Iorque, Idaho e Virgínia, criando dezenas de milhares de postos de trabalho.

Os investimentos da Micron constituem uma resposta à procura em forte crescimento de memórias utilizadas em centros de dados de IA e aos esforços dos EUA para alcançar a independência da cadeia de abastecimento em relação à Ásia.

As informações relativas à Meta Platforms foram bem recebidas, uma vez que a empresa planeia iniciar a produção do seu próprio chip de IA já em setembro e duplicar a sua capacidade de computação para reduzir a dependência de fornecedores de chips terceiros.

O setor é também apoiado pela prevista estreia da SK Hynix nos EUA, que poderá atingir uma valorização superior a 26 mil milhões de dólares e tornar-se uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPO) da história.

Hoje, as subidas dominaram as bolsas europeias, com exceção do mercado britânico, onde o FTSE 100 registou uma retração de pouco menos de 0,2%.

A maioria dos principais índices europeus encerrou a sessão em terreno positivo — o DAX alemão valorizou cerca de 0,8% e o IBEX 35 espanhol subiu 1,1%, apoiados por um melhor clima nos mercados globais. 🌍 Geopolítica As tensões geopolíticas no Médio Oriente continuam a ser uma importante fonte de risco para os mercados financeiros.

Os EUA e o Irão trocaram ataques, o que voltou a aumentar a tensão na região e lançou dúvidas sobre o futuro das frágeis negociações de paz.

Washington levou a cabo uma série de ataques aéreos contra alvos militares iranianos, enquanto Teerão respondeu com ataques com mísseis e drones contra bases norte-americanas no Bahrein, no Catar, no Kuwait e na Jordânia, aumentando os receios de um confronto regional mais alargado.

O maior ponto de risco continua a ser o Estreito de Ormuz — uma das mais importantes rotas de transporte de petróleo e GNL do mundo, onde potenciais perturbações no transporte marítimo aumentaram a pressão sobre os mercados energéticos, suscitando preocupações quanto ao aumento dos preços das matérias-primas e a uma renovada pressão inflacionista.

Os Estados do Golfo, incluindo o Catar, apelaram a ambas as partes para que regressassem ao diálogo diplomático, sublinhando a necessidade de proteger a estabilidade regional e a segurança energética.

Estão em curso esforços de mediação nos bastidores por parte de países terceiros, com o objetivo de trazer os EUA e o Irão de volta à mesa de negociações, limitar uma nova escalada e reduzir o impacto negativo no comércio internacional.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, salientou que o Irão se reserva o direito à autodefesa no caso de novas ações militares por parte dos EUA e que responderá às ações subsequentes de Washington, ao mesmo tempo que procura apoio diplomático dos Estados da região.

O presidente Donald Trump informou que o Irão tinha contactado os EUA e manifestado disponibilidade para chegar a um acordo, apesar da recente escalada militar.

A declaração de Trump surgiu depois de as forças norte-americanas terem levado a cabo ataques contra cerca de 170 alvos iranianos (incluindo sistemas de defesa aérea, armazéns de mísseis e drones, e unidades da Guarda Revolucionária Islâmica) em resposta a ataques iranianos anteriores contra três petroleiros.

Trump descreveu as ações dos EUA como retaliação e advertiu que qualquer ação adicional seria recebida com uma resposta decisivamente mais forte, não excluindo uma nova escalada, mas deixando a porta aberta para um regresso às negociações.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra ainda não terminou e que estão a surgir novos desafios para o país, salientando a necessidade de manter um elevado estado de prontidão do exército e da força aérea face a novas ameaças do Irão e de grupos apoiados por Teerão. 📊 Macroeconomia Os dados macroeconómicos dos EUA trouxeram um sinal positivo – o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego caiu para 215 000 na semana que terminou a 4 de julho.

Este valor indica uma estabilidade contínua no mercado de trabalho dos EUA, apesar de um abrandamento anterior no ritmo de contratações, e sugere que a economia se encontra numa fase de crescimento moderado do emprego, sem sinais de deterioração acentuada.

Os dados melhores do que o esperado aliviaram as preocupações dos investidores quanto à saúde da economia, mas a Reserva Federal continua a acompanhar a situação, uma vez que um mercado de trabalho estável limita a pressão para cortes rápidos nas taxas de juro, especialmente com os riscos inflacionistas que persistem. 🛢️ Matérias-primas Após recentes ganhos dinâmicos, o petróleo bruto registou hoje uma correção.

Os investidores partem do princípio de que, apesar do intenso troca de fogo, os canais diplomáticos permanecem abertos, e que a atual escalada pode ser um elemento de pressão negocial, em vez do início de um conflito prolongado.

Os metais preciosos tiveram um bom desempenho hoje – o ouro está a valorizar cerca de 1,5% e a testar o nível de 4 150 dólares por onça.

A prata está a subir cerca de 4%, aproximando-se dos 61 dólares por onça, com estes ganhos a serem sustentados pelo aumento da procura por ativos defensivos devido à incerteza geopolítica. 🪙 Criptomoedas Os ativos digitais também estão a registar um dia positivo.

A Bitcoin subiu mais de 1% e está a testar o nível dos 68 000 dólares.

A Ethereum está a subir cerca de 0,5%, oscilando em torno dos 1 750 dólares.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.