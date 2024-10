Resumo do dia: Títulos americanos apagam parte das quedas após o debate presidencial 📈

Os principais índices dos EUA apagaram a maior parte das perdas da abertura da sessão . Na altura da publicação, o US500 descia 0,20%, o US200 descia 0,45% e o índice tecnológico US100 subia 0,40%.

As descidas dos índices bolsistas foram provocadas sobretudo pelo debate entre Kamala Harris e Donald Trump, candidatos às eleições presidenciais de novembro. A candidata democrata teve um melhor desempenho no debate, aumentando as suas hipóteses de ser eleita. Entretanto, os mercados favoreceram claramente Donald Trump, o que resultou em quedas nos índices de ações e noutros activos de risco.

Os dados mistos do IPC não causaram uma reação duradoura no mercado e foram mistos. Por um lado, a leitura principal ficou ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas, mas, numa base mensal, os dados principais surpreenderam em alta. No entanto, isto não altera o facto de a inflação nos EUA estar a diminuir. Por enquanto, os investidores estão a apagar a hipótese de um corte ultra-dovish de 50 pontos base na reunião da próxima semana (de 34% ontem para 15% de hipóteses agora), daí a reação de alta do dólar.

O CEO do Goldman Sachs Group, David Solomon, disse que ainda há uma hipótese de um corte de 50 pontos base pela Reserva Federal devido a sinais emergentes de fraqueza no mercado de trabalho.

O par USDJPY caiu hoje para o seu nível mais baixo desde 28 de dezembro de 2023, para terminar o dia com uma ligeira desvantagem. Os banqueiros do BoJ afirmaram que novos aumentos de taxas são o cenário base para a política monetária. No entanto, Junko Nakagawa comentou que é difícil prever o momento da próxima subida das taxas do BoJ.

As ações do Commerzbank (CBK.DE) ganharam mais de 16% durante a sessão de hoje na Europa, depois do UniCredit SpA (UCG.IT) ter adquirido uma participação de 9% no Commerzbank AG e planear iniciar conversações com o banco, levantando a possibilidade de uma aquisição que poderia alterar o equilíbrio europeu de poder no sector bancário. O banco italiano adquiriu 4,5% das acções ao governo alemão e o restante foi comprado no mercado aberto.

As ações da empresa espanhola Inditex (ITX.ES), responsável por marcas como a Zara, Bershka, Massimo Dutti e Pull&Bear, subiram hoje mais de 5,5%, devido à publicação de bons resultados para a primeira parte do ano.

Os dados do inventário de petróleo revelaram-se mais elevados do que o esperado, o que pode indicar uma diminuição da procura. Uma explicação poderia ser a sazonalidade, que se traduz em um declínio, mas um aumento significativo dos inventários também poderia ser um argumento que confirma o enfraquecimento da economia.

O petróleo WTI apaga as perdas e sobe mais de 2,5%, e o gás natural 2%. A razão poderá ser a aproximação do furacão Francine. O ouro é cotado a US $ 2516 e está no nível de abertura.

A pressão no mercado de ações também afetou os preços das criptomoedas. O Bitcoin apagou todos os ganhos de ontem e testou novamente o suporte abaixo de US $ 56.000. No momento da publicação, o preço salta acima de $ 57,400, com o Bitcoin perdendo apenas 0.30%.

