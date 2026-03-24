Resumo do dia: Trump dá esperança a Wall Street🗽

O sentimento dos investidores em Wall Street está a estabilizar-se gradualmente na sequência dos comentários de Donald Trump, que indicou que os EUA estão a dialogar com «as pessoas certas no Irão» e que Teerão está disposta a chegar a um acordo. Afirmou ainda que os EUA venceram a guerra, que espera que esteja agora a chegar ao fim. Trump acrescentou que um grupo diferente está agora no poder no Irão, sugerindo que o principal objetivo do conflito foi alcançado. Referiu ainda que o Irão tomou ontem uma medida positiva relativamente ao Estreito de Ormuz, embora não tenha especificado a que se referia. De acordo com fontes, as negociações diretas entre os EUA e o Irão poderão ter lugar já esta quinta-feira. O S&P 500 está a ser negociado sem variações e conseguiu recuperar as perdas registadas no início da sessão, enquanto o Nasdaq 100 apresenta uma ligeira queda, com uma descida superior a 0,4%. O setor dos semicondutores está claramente a sobressair no mercado bolsista dos EUA hoje, com ganhos a continuarem também entre as empresas de petróleo e gás — as ações da Chevron e da Exxon Mobil estão a subir. A Cheniere, uma exportadora norte-americana de GNL, também está a valorizar-se, com as suas ações a subirem mais de 50% em relação aos mínimos de dezembro.

As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estão a subir quase 5 pontos base, para cerca de 4,4%, indicando uma procura forte e contínua por ativos de refúgio. As taxas de rendibilidade mais elevadas estão a exercer pressão sobre os metais preciosos, com o ouro a tentar estabilizar-se após uma recente onda de vendas, mas continuando a ser negociado abaixo dos 4.400 dólares por onça troy.

O setor das criptomoedas também está sob pressão. Apesar dos influxos para os ETF e de uma procura à vista mais forte, a Bitcoin caiu abaixo dos 70 000 dólares. Os analistas da Bernstein projetam uma potencial subida para 150 000 dólares até ao final de 2026, impulsionada pela crescente procura por parte de investidores institucionais e empresas. Fonte: xStation5 O sentimento está a melhorar hoje nos setores dos semicondutores, da eletrónica, da banca e do petróleo e gás. Em contrapartida, o setor das tecnologias da informação apresenta um desempenho inferior, com as ações da Alphabet (GOOGL.US) e da Microsoft (MSFT.US) a registarem ambas uma queda de cerca de 3%. Fonte: xStation5

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