Ações espaciais disparam à espera do IPO da SpaceX 📈

O setor espacial está novamente a tornar-se um dos temas mais em voga em Wall Street, à medida que os investidores se posicionam cada vez mais para a tão esperada oferta pública inicial (IPO) da SpaceX. O entusiasmo em torno da empresa de Elon Musk está a impulsionar ganhos generalizados entre os fornecedores de lançamentos de foguetões, as empresas de infraestruturas orbitais e as empresas de comunicações por satélite. Os mercados encaram a potencial avaliação da SpaceX — estimada em até 1,75 biliões de dólares — como um acontecimento que poderá redefinir significativamente os parâmetros de avaliação em todo o setor da tecnologia espacial.

Teste da Starship: explosão não abala o otimismo

Apesar de algumas questões técnicas, o mais recente voo de teste da Starship foi, em grande parte, recebido de forma positiva pelo mercado. A SpaceX concluiu o 12.º voo de teste do seu sistema Starship utilizando o novo estágio superior Starship V3, juntamente com o propulsor Super Heavy V3 redesenhado. O estágio superior lançou com sucesso simuladores Starlink e dois satélites de teste antes de realizar manobras aerodinâmicas, antecipando uma explosão planeada aquando da aterragem no Oceano Índico.

Os principais problemas surgiram no lado do propulsor Super Heavy, uma vez que os seus motores não conseguiram reacender-se adequadamente durante a sequência de aterragem simulada. No entanto, o mercado não interpreta isto como um fracasso do programa, mas sim como mais uma etapa no processo iterativo de recolha de dados da SpaceX. Os investidores compreendem cada vez mais que as explosões controladas continuam a fazer parte da filosofia de desenvolvimento da empresa.

As ações de empresas espaciais de menor dimensão lideram a recuperação

A mais recente onda de compras foi desencadeada principalmente pelo prospeto de IPO da SpaceX, que revelou pela primeira vez mais detalhes sobre a escala dos negócios da empresa. Para além dos foguetões, a SpaceX está a posicionar-se cada vez mais em torno de serviços de satélites, IA e, potencialmente, infraestruturas de dados orbitais.

Entre as empresas com maior desempenho no setor:

Redwire subiu mais de 22%, prolongando a sua forte tendência ascendente de 2026.

subiu mais de 22%, prolongando a sua forte tendência ascendente de 2026. Momentus subiu quase 70%, beneficiando do interesse renovado no transporte orbital e nas infraestruturas espaciais.

subiu quase 70%, beneficiando do interesse renovado no transporte orbital e nas infraestruturas espaciais. Firefly Aerospace valorizou quase 18%.

valorizou quase 18%. Rocket Lab subiu cerca de 4% e continua a ser uma das alternativas cotadas em bolsa mais importantes à SpaceX.

subiu cerca de 4% e continua a ser uma das alternativas cotadas em bolsa mais importantes à SpaceX. Intuitive Machines subiu cerca de 15%, apoiada pela narrativa crescente em torno das infraestruturas lunares.

subiu cerca de 15%, apoiada pela narrativa crescente em torno das infraestruturas lunares. A ViaSat registou uma subida na sequência da notícia de um novo contrato militar no valor de mais de 437 milhões de dólares.

A SpaceX poderá tornar-se a «Nvidia do setor espacial»

Do ponto de vista dos mercados de capitais, a SpaceX poderá tornar-se para a indústria espacial o que a Nvidia se tornou para a IA. Uma potencial avaliação de 1,75 biliões de dólares estabelece uma referência completamente nova para o setor e incentiva os investidores a procurarem a «próxima SpaceX» entre as empresas de menor dimensão cotadas em bolsa.

O setor continua a ser altamente especulativo, dependendo frequentemente de fluxos de caixa distantes e de grandes despesas de capital. No entanto, a oferta pública inicial da SpaceX poderá alterar fundamentalmente a forma como os investidores percebem a indústria — transformando-a de um tema de especulação tecnológica de nicho numa história de investimento mais ampla em infraestruturas, defesa, comunicações por satélite e economia orbital.

Ações da Redwire (RDW.US)

Fonte: xStation5