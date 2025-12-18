Resumo do dia: US100 dispara após o CPI, mercados aguardam decisão do BOJ 🏛️

A sessão de quinta-feira nos mercados financeiros internacionais trouxe aumentos significativos nos principais índices de ações, quedas nos preços da Bitcoin e do NATGAS e uma tendência lateral no OURO.

No momento da redação deste artigo, o US100 está em alta de 2,7%. Ao mesmo tempo, o dólar australiano está a dominar o mercado cambial. A maior pressão de baixa está a ser observada no euro e no iene japonês.

Os investidores reagiram com otimismo ao relatório de inflação de novembro, que mostrou um aumento de 2,7% nos preços (IPC) em relação ao ano anterior e de 2,6% no IPC básico, abaixo das previsões dos analistas. Além disso, o mercado ganhou impulso adicional após os fortes resultados da Micron Technology, que superaram as expectativas e subiram 13%, reativando o mercado em alta para empresas de tecnologia relacionadas à inteligência artificial.

Amanhã, conheceremos a última decisão do BoJ sobre as alterações nas taxas de juro. Acredita-se amplamente que o Banco do Japão aumentará as taxas de juro em 25 pontos base e anunciará um ciclo de venda de ETFs mantidos no seu balanço.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve hoje as taxas de juro de referência para a zona euro inalteradas (taxa de depósito: 2%). A decisão esteve em linha com o consenso. A atenção dos investidores foi atraída para as revisões em alta das previsões de inflação e PIB para 2026, indicando um otimismo crescente sobre o estado da economia da zona euro no BCE.

O tom da narrativa de Christine Lagarde permanece neutro e reafirma o nível atual da política monetária na zona euro. O BCE espera uma recuperação ligeiramente mais dinâmica da atividade económica na zona euro, principalmente devido à maior confiança dos consumidores, ao crescimento dos salários reais e à queda na taxa de poupança muito conservadora. As perspetivas para a inflação, embora estáveis, permanecem incertas, uma vez que a pressão crescente nos serviços é compensada pela queda nos preços dos bens. A taxa de câmbio EURUSD recuou ligeiramente após uma forte quebra provocada por uma leitura da inflação nos EUA muito inferior ao esperado.

Sob pressão do enfraquecimento da economia e da inflação mais baixa, o Banco de Inglaterra reduziu as taxas de juro em 25 pontos base na conferência de hoje, o que estava em linha com as expectativas do mercado. No entanto, a declaração que acompanhou a redução foi inesperadamente agressiva, especialmente tendo em conta o sentimento do mercado e o ambiente macroeconómico no Reino Unido.

Como esperado, o Norges Bank manteve as taxas de juro inalteradas. A taxa principal é atualmente de 4,0%. O Norges Bank fez pequenas alterações nas suas previsões económicas, embora estas não alterem significativamente o panorama macroeconómico geral.

Os dados do Gabinete Central de Estatística (GUS) forneceram informações sobre a situação do emprego e da indústria na Polónia, a partir das quais se podem tirar várias conclusões. A mais marcante é o declínio da produção industrial, que ficou significativamente abaixo das expectativas, em 2,7%. O emprego caiu 0,8% em relação ao ano anterior, mas este declínio foi menor do que o mercado esperava. Por outro lado, os salários subiram acima das expectativas, 7,1% em comparação com os 6,3% esperados. Isto significa que a situação do mercado de trabalho melhorou no final do ano. Estes dados permitem ao NPB manter a sua política atual de estimular a economia através de cortes nas taxas de juro, mas os decisores políticos devem acompanhar de perto o ritmo de crescimento dos salários para evitar uma nova espiral de preços e salários.

O NATGAS teve uma sessão difícil. Os contratos continuam a sua queda técnica abaixo da MME de 200 dias, perdendo quase 10% só hoje (após a rolagem do contrato). A leitura do inventário de gás da EIA ficou ligeiramente abaixo da previsão, o que significa que a procura foi ligeiramente superestimada.