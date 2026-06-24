📈 Panorama do mercado e bolsas de valores Recuperação dos futuros: Na sequência de uma dolorosa onda de vendas no setor tecnológico durante as duas primeiras sessões desta semana, os futuros dos EUA e os principais índices estão a mostrar sinais de estabilização e a tentar formar um mínimo local . O US500 está a ser negociado perto do fecho de ontem , enquanto o US100 está a agravar as suas perdas, caindo 0,8% e a testar o nível dos 29 500 pontos .

Na sequência de uma durante as duas primeiras sessões desta semana, os futuros dos EUA e os principais índices estão a mostrar . O , enquanto o e a testar o . Os EUA superam o resto do mundo: O otimismo em Wall Street está a ser sustentado pelos comentários do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent , que destacou a resiliência comprovada da economia americana . Enquanto regiões fortemente afetadas por conflitos geopolíticos registam um crescimento do PIB próximo de zero , o capital está a fugir em massa para ativos norte-americanos considerados portos seguros .

O otimismo em Wall Street está a ser sustentado pelos comentários do , que destacou a . Enquanto regiões fortemente afetadas por conflitos geopolíticos registam um , o capital está a . J.P. Morgan eleva a fasquia: Impulsionando o sentimento do mercado, o J.P. Morgan elevou a sua meta para o S&P 500 no final de 2026 de 7 600 para 7 800 pontos, atribuindo a revisão em alta ao boom de investimento inabalável no setor da inteligência artificial. 🏢 Empresas e Ações Micron à espera dos resultados: Toda a atenção do setor tecnológico (incluindo gigantes como a Nvidia, a Microsoft e a Dell ) está totalmente centrada no relatório financeiro da Micron Technology , que será publicado após o fecho do mercado . As ações da empresa registaram uma subida astronómica de 700% ao longo do último ano , levando os investidores a questionarem-se ansiosamente se estas perspetivas brilhantes já estão totalmente refletidas nos preços . Este relatório servirá como um teste decisivo para a sustentabilidade dos gastos globais em infraestruturas de IA , que se prevê que excedam 600 mil milhões de dólares em todo o setor .

Toda a atenção do setor tecnológico (incluindo gigantes como a ) está totalmente centrada no , que será publicado . As ações da empresa registaram uma , levando os investidores a questionarem-se ansiosamente se estas perspetivas brilhantes já estão . Este relatório servirá como um , que se prevê que excedam . A inclusão histórica da Alphabet no Dow Jones: A gigante de Mountain View está a integrar-se oficialmente no índice de elite DJIA , substituindo a gigante das telecomunicações Verizon Communications , com a alteração a entrar em vigor na segunda-feira, 29 de junho de 2026 . Isto marca a consagração simbólica de uma era dominada pela IA e pela computação em nuvem , desencadeando reequilíbrios massivos nas carteiras de ETF . As ações da Alphabet estão a valorizar 1% hoje , demonstrando um forte desempenho no meio da venda generalizada de títulos tecnológicos de hoje .

A gigante de Mountain View está , substituindo a gigante das telecomunicações , com a alteração a entrar em vigor na . Isto marca a consagração simbólica de uma era dominada pela , desencadeando . As ações da Alphabet estão , demonstrando um . Setor da Defesa em Profunda Retirada e Realização de Lucros: As ações do setor da defesa (incluindo a europeia Rheinmetall e os gigantes da defesa dos EUA) continuam a cair. Os investidores estão a liquidar capital em massa devido à ausência de novos fatores de escalada e à crescente especulação sobre uma reabertura diplomática do estratégico Estreito de Ormuz. Consequentemente, a Rheinmetall está a perder 18% hoje, tendo perdido quase um quarto do seu valor desde o início deste ano. 🛢️ Matérias-primas energéticas Queda do preço do petróleo e eliminação do prémio de guerra: O preço do petróleo bruto WTI desceu abaixo do limiar psicológico dos 70 dólares por barril , recuando até aos níveis observados durante a primeira sessão de negociação após o início da guerra no Médio Oriente . Os Estados Unidos indicaram que não estão a ser cobradas taxas de trânsito no Estreito de Ormuz , e que o regresso à normalidade deverá ser alcançado dentro de algumas semanas , assim que as operações de remoção de minas estiverem concluídas. Além disso, o Secretário da Energia observou que os EUA podem garantir a passagem segura pelo estreito , mesmo sem um acordo com o Irão .

O preço do , recuando até aos níveis observados durante a . Os Estados Unidos indicaram que , e que o regresso à normalidade deverá , assim que as operações de remoção de minas estiverem concluídas. Além disso, o Secretário da Energia observou que , mesmo . A armadilha nos dados oficiais de inventário da EIA: O relatório semanal de hoje do Departamento de Energia apresentou um resultado aparentemente excelente para os otimistas do mercado , mas os seus detalhes técnicos subjacentes aceleraram a onda de vendas da matéria-prima . Os stocks de petróleo bruto registaram uma redução de -6,088 milhões de barris (mais acentuada do que a queda prevista de -4,461 milhões). Em contrapartida, os stocks de gasolina apresentaram um aumento inesperado de +2,064 milhões de barris (contra uma redução esperada de -0,578 milhões), enquanto os stocks de destilados registaram um aumento de +3,064 milhões de barris (contra uma redução esperada de -0,505 milhões).

O relatório semanal de hoje do Departamento de Energia apresentou um , mas os seus . Os stocks de petróleo bruto registaram uma (mais acentuada do que a queda prevista de -4,461 milhões). Em contrapartida, os stocks de gasolina apresentaram um (contra uma redução esperada de -0,578 milhões), enquanto os stocks de destilados registaram um (contra uma redução esperada de -0,505 milhões). Situação das operações das refinarias dos EUA e das reservas estratégicas: As refinarias dos EUA estão atualmente a operar a plena capacidade, o que explica diretamente a queda massiva nos stocks de petróleo bruto; no entanto, os stocks de combustíveis acabados aumentaram inesperadamente, interrompendo a tendência descendente agressiva das últimas semanas. Simultaneamente, a Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA (SPR) encolheu para os seus níveis mais baixos desde a década de 1980. 🪙 Metais Preciosos Queda dos metais preciosos e mínimos de 2026: Tanto o ouro como a prata estão a registar os seus níveis mais baixos de 2026 . Os preços do ouro romperam o suporte-chave, capitulando abaixo do nível dos 4 000 dólares e perdendo quase 30 % em relação aos máximos históricos de janeiro (quando atingiram os 5 600 dólares). Esta liquidação é impulsionada pela nova doutrina do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh — apesar do petróleo mais barato, Warsh aponta para uma inflação subjacente persistente (com o índice PCE projetado em 3,6% ) e não tem qualquer intenção de flexibilizar a política monetária . Como resultado, o mercado está a descontar seriamente o risco de um aumento das taxas de juro em setembro de 2026 , deixando o próximo suporte técnico em 3 570 dólares .

Tanto o ouro como a prata estão a registar . Os preços do ouro e perdendo (quando atingiram os 5 600 dólares). Esta liquidação é impulsionada pela — apesar do petróleo mais barato, Warsh aponta para uma (com o índice PCE projetado em ) e . Como resultado, o mercado está a descontar seriamente o , deixando o próximo suporte técnico em . A prata cai abaixo dos 60 dólares: A prata está a atravessar o seu pior período dos últimos 5 anos , testando os seus níveis mais baixos desde dezembro do ano passado . A par de um dólar em alta (com o índice do USD a situar-se em máximos de 13 meses ), a valorização do metal é fortemente prejudicada pela fraqueza industrial na China e pela diminuição da procura de painéis solares .

A prata está a atravessar o seu , testando os seus . A par de um (com o índice do USD a situar-se em ), a valorização do metal é fortemente prejudicada pela e pela . Forte recuperação da relação ouro/prata e projeções de preços: A relação ouro/prata está a recuperar fortemente em direção à faixa de 70–80. Se os preços do ouro se consolidarem em torno dos 4 000 dólares, isso implica uma queda matemática da prata para a região dos 50–57,15 dólares, enquanto um cenário mais pessimista poderá levar o metal a descer até aos 45–46 dólares. 🌾 Mercados agrícolas Ameaça do «Super El Niño» e anomalias meteorológicas extremas: Os dados meteorológicos mais recentes apontam para uma probabilidade de 60–67% de que se desenvolva um fenómeno destrutivo denominado «Super El Niño» na viragem 2026/2027 . Esta anomalia poderá classificar-se como uma das mais fortes flutuações térmicas registadas desde 1950 .

Os dados meteorológicos mais recentes apontam para uma na viragem . Esta anomalia poderá classificar-se como . Pressão sobre a oferta de matérias-primas agrícolas: A anomalia iminente ameaça diretamente as culturas de matérias-primas agrícolas na África Ocidental (cacau) e no Sudeste Asiático (café Robusta) . Os preços do cacau mantêm-se em níveis extremamente elevados devido a um equilíbrio entre a oferta e a procura extremamente restrito. O cacau está a registar mais uma sessão forte hoje, com uma subida de 7% e a testar a proximidade imediata da marca dos 5 000 dólares por tonelada .

A anomalia iminente e . Os preços do cacau devido a um equilíbrio entre a oferta e a procura extremamente restrito. O cacau está a registar e a testar a . Destruição da procura e beneficiários do mercado relacionados com as condições meteorológicas: Os analistas alertam para uma assimetria comercial, salientando que estes preços extremos já começaram a sufocar a procura (destruição da procura), um fator que os investidores devem ter em conta ao posicionarem-se no mercado das matérias-primas. Por outro lado, os principais beneficiários relacionados com as condições meteorológicas poderão ser a soja e o gás natural dos EUA, cuja produção costuma aumentar durante um fenómeno de El Niño, criando um claro potencial de descida dos seus preços.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.