Resumo do dia: Wall Street recupera antes do discurso de Trump

Os mercados aguardam ansiosamente os comentários de Trump sobre as alterações das tarifas planeadas, agendadas para as 20:00 GMT. É precisamente a reação a este evento que pode aumentar significativamente a volatilidade do mercado e traduzir-se no sentimento para a sessão de amanhã.

O sentimento nos mercados acionistas melhorou na segunda parte do dia, mas a sessão na Europa trouxe, no entanto, quedas na maioria dos índices acionistas. No Velho Continente, as maiores perdas foram registadas pelo SMI suíço (perdendo quase 0,8%) e pelo DAX alemão (caindo 0,73%).

Os índices americanos estão a registar uma melhoria contínua das cotações desde o início da sessão. O S&P 500 e o Dow Jones estão a ganhar 0,8%, e o Nasdaq 100 e o Russell 2000 estão a subir mais de 1,4%. O sentimento dos investidores no final da sessão indica esperanças crescentes para a conferência de Trump sobre mudanças tarifárias.

Grandes flutuações são visíveis hoje nos preços da Tesla. As entregas de carros novos aumentaram 13% em relação ao ano anterior, em 336.618 (significativamente abaixo das expectativas do mercado de cerca de 397.000). Apesar de uma queda acentuada no início da sessão, as ações da empresa foram apoiadas por rumores sobre a saída de Musk da DOGE. A Tesla está atualmente a negociar mais de 5% acima do preço de fecho de ontem.

De acordo com a imprensa, a Amazon lançou uma oferta pública de aquisição sobre o TikTok. A ByteDance tem até 5 de abril para vender a parte da plataforma que opera nos EUA. Embora, de acordo com relatos de pessoas familiarizadas com o assunto, a oferta do gigante americano não esteja a ser levada muito a sério, as ações da Amazon continuam a crescer, ganhando já quase 3%.

A Nintendo confirmou hoje o lançamento da consola de nova geração Nintendo Switch 2 para 5 de junho de 2025. O preço nos Estados Unidos será de 449,99 dólares, e entre os jogos anunciados disponíveis para a estreia está também Cyberpunk 2077 Ultimate Edition do estúdio CD Projekt. As cotações da empresa polaca ganharam mais de 4% mesmo antes do final da sessão.

Os rendimentos das obrigações americanas estão a subir durante a sessão de hoje. Os rendimentos das obrigações a 10 anos estão a ultrapassar novamente o nível de 4,21%, e os rendimentos das obrigações a 2 anos estão a regressar acima dos 3,92%.

O otimismo do mercado também é visível hoje no mercado Forex, onde o crescimento do dólar da Nova Zelândia e do euro domina. Por outro lado, as chamadas moedas portos-seguros, como o iene e o franco, estão claramente a perder. O par EURUSD está retornando acima dos 1,0850 e adicionando 0,57% intraday.

O mercado interpretou os dados mais fortes do ADP como dados ainda mais difíceis de interpretar para a Reserva Federal, que pode ter reservas quanto à flexibilização da sua política face à variação ainda bastante sólida do emprego nas empresas privadas e ao crescimento das expectativas de inflação. Relatório ADP dos EUA: 155 mil. (Previsão 120k, Anterior 77k. Revisão para 84k)

O aumento inesperado dos inventários de petróleo dos EUA, que, de acordo com o relatório semanal da EIA, aumentou em 6,16 milhões de barris (contra a diminuição esperada de -2 milhões de barris), não impede os ganhos nos preços dos futuros de commodities. O petróleo bruto WTI está ganhando 0,9% hoje, e o petróleo está crescendo 0,8%, retornando à área de US $ 75.

Os dados finais sobre as encomendas industriais em fevereiro nos EUA indicaram um aumento mais forte do que o esperado. Em termos m/m, as encomendas aumentaram 0,6% (contra a previsão de 0,5%), e as encomendas de activos fixos aumentaram 1% (contra a previsão de 0,9%).

No mercado dos metais preciosos, o ouro e a prata continuam a registar aumentos moderados, aumentando cerca de 0,2%.

O sentimento no mercado de cripto é misto. Por um lado, a Bitcoin está a ganhar quase 1,9% e a apoiar as cotações dos projectos Layer1, que estão a ter um desempenho relativamente bom. Grandes quedas são visíveis em projectos com baixa capitalização de mercado, ou seja, mais especulativos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.