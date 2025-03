Resumo do dia: Wall Street recupera após desenvolvimentos na Ucrânia, EURUSD dispara mais 1%, otimismo nas criptos (11.03.2025)

Os índices norte-americanos iniciaram a sessão de terça-feira em queda, mas a maior parte das perdas foram anuladas depois de o Departamento de Estado dos EUA e o Presidente da Ucrânia terem anunciado uma proposta de cessar-fogo de 30 dias e um acordo sobre metais de terras raras.

O Nasdaq está atualmente a subir 1,05%, o S&P500 está a negociar estável, o DJIA perde (-0,5%) e o Russell 2000 ganha 0,75%. O índice VIX, que inicialmente subiu mais de 5%, está agora a cair 2,7%.

A Apple (AAPL.US) está a liderar as perdas entre as 7 ações magníficas, atualmente com uma queda de 2,6%, uma vez que as ações enfrentam pressões devido a preocupações regulamentares e atrasos na implementação da inteligência artificial da Apple.

Os mercados europeus permanecem no vermelho por mais um dia. O índice suíço SMI registou o maior declínio, caindo quase 2,5%. O DAX alemão caiu cerca de 1,3%, o CAC40 francês perdeu 1,3% e o FTSE 100 do Reino Unido caiu cerca de 1,2%. Curiosamente, o mercado polaco mostrou uma relativa resistência, com o índice WIG20 a cair apenas 0,2%, apesar de ter aberto a sessão com ganhos.

O EURUSD amplia os ganhos em 1%, enquanto o USDCAD sobe 0,25%. A moeda mais forte do G10 é a coroa sueca ( SEK ), que se valorizou 1,45% em relação ao dólar.

amplia os ganhos em 1%, enquanto sobe 0,25%. A moeda mais forte do G10 é a coroa sueca ( ), que se valorizou 1,45% em relação ao dólar. Donald Trump instruiu o Secretário de Comércio a impor tarifas adicionais de 25% a 50% sobre todo o aço e alumínio importados do Canadá para os EUA. As novas tarifas entrarão em vigor amanhã. Além disso, Trump afirmou que as tarifas sobre carros importados aumentarão significativamente a partir de 2 de abril, a menos que o Canadá reduza outras tarifas.

O relatório JOLTS mostrou que em janeiro, novas vagas de emprego totalizaram 7,74 milhões, superando as expectativas de 7,63 milhões.

Os metais preciosos tiveram uma sessão forte. O ouro ganhou quase 1,15% durante o dia, enquanto os preços do prata subiram 2,7%. Os contratos de petróleo bruto Brent e WTI aumentaram 0,52% e 0,45%, respetivamente, enquanto os futuros NATGAS caíram 0,4%.

As principais criptomoedas se recuperaram. Bitcoin subiu acima de $ 80.000 (+ 4,7% para $ 83.000), Ethereum ganhou 4,5% para $ 1.950, e outras criptomoedas também tiveram fortes ganhos: Dogecoin (+7,5%), Solana (+6,6%), Ripple (+6,4%) e Chainlink (+6%).

