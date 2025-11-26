Resumo do dia: Wall Street volta a recuperar, Prata dispara mais de 3%

A sessão de quarta-feira nos mercados financeiros internacionais trouxe uma melhoria adicional no sentimento em Wall Street, aumentos substanciais nos preços dos metais preciosos e uma recuperação nas criptomoedas.

Atualmente, o US100 está em alta de 1%, impulsionado pela recuperação das ações da Nvidia e de outras empresas dos setores de semicondutores e inteligência artificial. A Alphabet, por outro lado, está passando por uma correção descendente.

A CD Projekt superou significativamente as expectativas do mercado no terceiro trimestre de 2025, reportando um lucro líquido de 193,5 milhões de PLN contra uma previsão de 159 milhões de PLN, ou seja, quase 22% superior, e receitas de 349,1 milhões de PLN em vez dos 325 milhões de PLN esperados. O EBIT de 194,6 milhões de PLN, em comparação com a previsão de 168 milhões de PLN, confirma a sólida rentabilidade operacional da empresa e sugere que o crescimento dos negócios e o controlo de custos excederam as previsões anteriores dos analistas.

Os dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA mostram um declínio pela terceira semana consecutiva. O mercado ficou surpreendido com o declínio, uma vez que se esperava um ligeiro aumento. As leituras das encomendas estabilizaram nos últimos meses na ordem de aproximadamente 3% de aumento/diminuição. O aumento das encomendas esteve em linha com as expectativas, mas trata-se de um declínio significativo em comparação com as duas leituras anteriores.

A primeira-ministra britânica apresentou os principais pontos do seu orçamento, e a reação do mercado foi moderadamente positiva. Após uma queda inicial, o mercado de títulos acolheu a notícia de um espaço fiscal maior do que o esperado para o Reino Unido, os rendimentos dos títulos caíram e a libra atingiu o seu nível mais alto do dia em relação ao dólar americano.

O Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) reduziu sua taxa oficial de juros (OCR) em 25 pontos-base, para 2,25%, como esperado, dando assim o que provavelmente será o passo final no ciclo de flexibilização iniciado em 2024.

O mercado da prata está à beira de um problema estrutural temporário, uma vez que as reservas de metal da China caíram para o seu nível mais baixo em uma década, enquanto as exportações de prata da China para Londres atingiram um recorde de 660 toneladas em outubro, exacerbando ainda mais a situação num mercado já tenso. A PRATA subiu quase 3% hoje.

A variação semanal nos stocks de gás natural nos EUA foi de -11B; a previsão era de -5B; anteriormente era de -14B. Os stocks de gás natural nos EUA estão a cair um pouco mais rápido do que o esperado, mas a leitura de hoje não altera o contexto fundamental deste mercado, que, apesar da época de aquecimento em curso, está em excesso de oferta em comparação com a média de 5 anos.

Ao mesmo tempo, os estoques de petróleo bruto aumentaram mais do que o esperado, aumentando o excesso de oferta existente dessa commodity no mercado.

A Bitcoin volta a ficar acima de £ 60.000 após uma série de quedas que recentemente empurraram a criptomoeda para seus níveis mais baixos desde abril deste ano.

As moedas antípodas estão apresentando o melhor desempenho no mercado de câmbio hoje, enquanto moedas consideradas portos seguros, como o dólar americano e o iene japonês, enfrentam dificuldades.

