Ouro acima de $5.000; AMD e Novo Nordisk em queda Os mercados de ações estão a tentar recuperar após a recente liquidação de títulos de software, enquanto o ouro voltou a ultrapassar os $5.000 por onça , confirmando o nervosismo persistente e a forte procura por metais preciosos. Antes da abertura dos mercados nos EUA, a AMD e a Novo Nordisk estão entre as empresas com pior desempenho. O mercado também se prepara para a divulgação dos resultados da Alphabet ainda hoje, após o fechamento dos mercados nos EUA.

Outro ponto negativo claro na sessão de hoje é a liquidação da Novo Nordisk, que caiu 17% após uma previsão de vendas decepcionante. O movimento reforça a narrativa de intensificação da pressão sobre os preços dos medicamentos para obesidade e crescente pressão política sobre os preços dos produtos farmacêuticos. A queda, no entanto, foi parcialmente compensada pelo forte relatório da Eli Lilly, com vendas 43% superiores em relação ao ano anterior. A AbbVie também apresentou resultados sólidos. O que está em destaque nos mercados Europeus? Na Europa, os ganhos são moderados: o FTSE 100 do Reino Unido subiu mais de 1,2% , apoiado por ações de commodities e mineração, enquanto o CAC 40 da França subiu 0,9% . O DAX da Alemanha caiu mais de 0,3% . Os setores químico e automotivo estão entre os que apresentam melhor desempenho, em linha com uma rotação contínua do “crescimento/IA” para uma exposição cíclica mais tradicional.

Os mercados continuam a “digerir” um novo fator de risco: os receios de uma aceleração da automação e de uma potencial disrupção impulsionada pela IA nos modelos de negócio de software estão novamente a pesar sobre as ações consideradas mais expostas a esta tendência, incluindo empresas ligadas às tecnologias de informação e processamento de conteúdo. Um desafio fundamental continua a ser a capacidade do mercado de avaliar consistentemente os vencedores e os perdedores da IA. Com as avaliações esticadas e a temporada de resultados em andamento, os investidores estão a punir de forma mais agressiva as empresas que não conseguem atender às expectativas elevadas. Os comentários do mercado sugerem uma “quebra de confiança” mais ampla em toda a categoria de IA/tecnologia, resultando em vendas mais sistémicas até que os investidores reconstruam a convicção em torno de empresas específicas e suas vantagens competitivas fundamentais. Antes da abertura de Wall Street, as quedas também se estendem a empresas com exposição significativa a empréstimos ao setor de software, incluindo a Blue Owl Capital, a Ares Management e a Apollo Global. Notícias de empresas Em Londres, a Trustpilot caiu quase 10% em meio a preocupações com a “concorrência impulsionada pela IA”. As quedas também estão a acelerar em outras ações consideradas vulneráveis à disrupção da IA — a LSEG e a Relx caíram mais de 2% , enquanto a Wolters Kluwer também está a ser negociada em baixa.

superou as expectativas e anunciou um , mas as ações caíram quase devido à realização de lucros. O , por sua vez, decepcionou devido aos custos mais elevados e ao aumento das provisões para , com as ações caindo mais de . A Beazley subiu mais de 8% após relatos de uma possível oferta de aquisição pela Zurich Insurance . A oferta implica um prémio de aproximadamente 63% sobre a capitalização de mercado da Beazley antes do início do processo em janeiro. O conselho da Beazley indicou que estaria disposto a aceitar se a oferta se tornasse firme.

subiu mais de após relatos de uma possível oferta de aquisição pela . A oferta implica um prémio de aproximadamente sobre a capitalização de mercado da Beazley antes do início do processo em janeiro. O conselho da Beazley indicou que estaria disposto a aceitar se a oferta se tornasse firme. A DCC PLC subiu quase 9% após manter uma perspetiva construtiva para 2026. A empresa espera “forte crescimento do lucro operacional” , citando um trimestre sólido até dezembro, bem como progresso estratégico contínuo e atividade de desenvolvimento.

subiu quase após manter uma perspetiva construtiva para 2026. A empresa espera , citando um trimestre sólido até dezembro, bem como progresso estratégico contínuo e atividade de desenvolvimento. A GlaxoSmithKline está a valorizar mais de 5% após divulgar os resultados do quarto trimestre e reafirmar as orientações: Lucro antes de impostos: 1,48 mil milhões de libras esterlinas (+15% em relação ao ano anterior), acima do consenso de 1,37 mil milhões de libras esterlinas Lucro operacional: 1,63 mil milhões de libras esterlinas (+14% em relação ao ano anterior), acima do consenso de 1,53 mil milhões de libras esterlinas EPS: +9,9% a/a, quase 10% acima do consenso A administração destacou o impulso contínuo até 2026 (Medicamentos Especiais e Vacinas) Fonte: xStation5

