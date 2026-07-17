Os mercados europeus abriram em baixa na sexta-feira, uma vez que a escalada das tensões no Médio Oriente impulsionou os preços do petróleo e reacendeu as preocupações com a inflação. No entanto, a onda de vendas manteve-se relativamente contida, com um início sólido da época de divulgação dos resultados empresariais a ajudar a amortecer as perdas. O índice pan-europeu STOXX 600 registava uma descida de cerca de 0,6% no início da sessão, mas mantinha-se a caminho de um ganho semanal modesto. Os Estados Unidos e o Irão trocaram ataques militares pelo sexto dia consecutivo, aumentando o risco de novas perturbações nos mercados energéticos globais;



A subida dos preços do petróleo reacendeu as preocupações de que a inflação possa permanecer elevada por mais tempo, tornando mais difícil para os bancos centrais continuarem a flexibilizar a política monetária;



Os mercados europeus estão a apresentar um desempenho significativamente superior ao dos seus homólogos asiáticos, em grande parte porque os índices europeus têm uma exposição muito menor às ações de grande capitalização do setor tecnológico;



O setor dos semicondutores ficou sob pressão, com a STMicroelectronics a registar uma queda de cerca de 5% e a ASML a descer aproximadamente 3,5%;



a registar uma queda de cerca de e a a descer aproximadamente Os investidores estão, em parte, a ignorar as tensões geopolíticas graças a um início forte da época de resultados, em particular por parte dos principais bancos europeus, o que apoiou os mercados acionistas no início desta semana;



Ao mesmo tempo, os principais estrategas estão a tornar-se cada vez mais otimistas em relação às ações europeias. De acordo com um inquérito da Bloomberg , o UBS e o Deutsche Bank elevaram as suas metas de fim de ano para o STOXX 600 , citando o crescimento acelerado dos resultados empresariais e a resiliência do mercado face aos riscos geopolíticos;



, o e o elevaram as suas metas de fim de ano para o , citando o crescimento acelerado dos resultados empresariais e a resiliência do mercado face aos riscos geopolíticos; O UBS encontra-se agora entre as instituições mais otimistas em relação às ações europeias, prevendo que o STOXX 600 possa valorizar cerca de 8% até ao final do ano;



possa valorizar cerca de até ao final do ano; Os dados sobre a inflação nos EUA, melhores do que o esperado, atenuaram as preocupações quanto a um aumento imediato das taxas de juro, embora os preços mais elevados do petróleo estejam, mais uma vez, a complicar as perspetivas de inflação;



Os investidores estão agora a voltar a sua atenção para a reunião de política monetária do B Banco Central Europeu B , na próxima semana;



B , na próxima semana; A maioria dos economistas espera que o BCE mantenha as taxas de juro inalteradas, embora os mercados monetários tenham começado a precificar uma maior probabilidade de um aumento das taxas ainda este ano;



O FTSE 100 de Londres registou uma descida de cerca de 0,3% , enquanto o CAC 40 francês perdeu aproximadamente 0,6% e o DAX alemão recuou cerca de 0,5%;



de Londres registou uma descida de cerca de , enquanto o francês perdeu aproximadamente e o alemão recuou cerca de Os mercados do sul da Europa também registaram quedas, com o FTSE MIB italiano a descer cerca de 1% e o IBEX 35 espanhol a recuar cerca de 0,3%.

EuroStoxx 50 (D1)

Ao analisar o gráfico dos futuros do Euro Stoxx 50 (EU50), podemos ver claramente que a média móvel exponencial de 50 períodos (EMA50) se tornou o nível de suporte. Uma quebra abaixo do nível de 6216 poderá abrir caminho para uma correção mais prolongada, podendo chegar até aos 5925 pontos, onde se encontra a EMA200 (a linha vermelha). As preocupações com a inflação e o aumento dos preços do petróleo poderão impulsionar esta descida.

Fonte: xStation5

Os futuros do DAX alemão também estão a cair hoje e encontram-se apenas ligeiramente acima do nível da EMA200 (a linha vermelha), nos 24 500 pontos. O RSI está próximo dos níveis neutros, em 44, mas, no que diz respeito ao volume, é possível observar o domínio dos vendedores.

DAX 40 (D1)

Fonte: xStation5

Tomra Systems regista uma subida de 15 % após a divulgação dos resultados As ações da Tomra Systems (TOM.NO), fabricante líder europeia de máquinas de recolha seletiva, registaram uma subida de quase 15 % esta sexta-feira, atingindo o seu nível mais elevado desde o final de abril. Os investidores acolheram favoravelmente os resultados do segundo trimestre, superiores às expectativas, e o crescimento excecionalmente forte da divisão Collection da empresa, que fabrica máquinas de recolha seletiva para sistemas de devolução de garrafas e latas. A nível global, as máquinas de recolha seletiva da empresa recolhem mais de 50 mil milhões de garrafas e latas vazias todos os anos. Novos sistemas de devolução de garrafas e latas impulsionam o crescimento das receitas As receitas do grupo aumentaram 25% em relação ao ano anterior, para 405 milhões de euros, enquanto o EBITA ajustado subiu 30%, para 57 milhões de euros. O resultado por ação ajustado aumentou de 0,08 € para 0,10 €, embora a margem bruta tenha diminuído de 44,3% no ano anterior para 41,3%, devido a um mix de produtos menos favorável. A divisão com, de longe, o melhor desempenho foi a Collection, onde a receita registou um aumento de 45%. O crescimento foi impulsionado pela implementação de novos sistemas de devolução de cauções na Polónia, Portugal, Singapura e Roménia, o que impulsionou a procura pelas máquinas de recolha seletiva da empresa. Outro catalisador importante é o contrato recentemente anunciado pela Tomra para fornecer cerca de 1 200 máquinas de recolha seletiva a um grande retalhista do Reino Unido, antecipando-se ao sistema nacional de devolução de cauções do país, cujo lançamento está previsto para 2027. De acordo com o Barclays, o mercado do Reino Unido poderá vir a necessitar de até 17 000 máquinas da TOMRA. Os restantes segmentos de negócio da empresa apresentaram resultados mistos. A receita na divisão Food aumentou 5%, enquanto a receita da divisão Recycling diminuiu 11% devido a uma procura mais fraca em toda a Ásia. A Tomra manteve as suas previsões para o ano completo e espera uma receita de Recolha de 400 a 440 milhões de euros no segundo semestre de 2026, em comparação com 454 milhões de euros no primeiro semestre. A empresa prevê também 200 a 215 milhões de euros em receitas de Reciclagem para o ano completo e 340 a 360 milhões de euros para a divisão de Alimentação. A administração alertou que as tensões comerciais, as tarifas e a incerteza generalizada do mercado poderão atrasar as decisões de investimento dos clientes. Cerca de 15% das receitas do grupo provêm dos Estados Unidos, enquanto mais de 90% das vendas nos EUA são abastecidas a partir da Europa, o que deixa a empresa exposta a potenciais direitos aduaneiros. Apesar destes riscos, os investidores centraram-se principalmente no forte dinamismo do negócio de Recolha e na oportunidade de crescimento a longo prazo criada pela expansão global dos sistemas de devolução de cauções.