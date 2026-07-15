Principais conclusões Os índices bolsistas norte-americanos ampliam os ganhos, impulsionados por mais uma forte recuperação das ações do setor tecnológico, enquanto as ações europeias ficam para trás devido ao aumento dos preços do petróleo;



A inflação no setor produtivo dos EUA (PPI) ficou abaixo das expectativas, com os preços no produtor a registarem uma queda inesperada de 0,3% em relação ao mês anterior;



O dólar norte-americano regista uma ligeira descida, embora o Índice do Dólar continue a manter-se acima do nível-chave de 100.

O setor tecnológico está, mais uma vez, a impulsionar as valorizações nos mercados acionistas globais, à medida que os investidores tentam conciliar uma época de resultados financeiros muito sólida com os riscos geopolíticos crescentes no Médio Oriente. A atenção do mercado centra-se simultaneamente nos resultados empresariais relacionados com a IA, nos preços do petróleo e nas perspetivas para a política da Reserva Federal, na sequência de dados do IPC dos EUA mais fracos do que o esperado. O último relatório do IPP dos EUA reforçou o sinal do IPC de ontem, com os preços no produtor a registarem uma queda de 0,3% em relação ao mês anterior e o aumento anual a ficar abaixo das expectativas. As ações europeias ficam para trás, devido ao menor peso das ações do setor tecnológico. O Euro Stoxx 50 é negociado praticamente estável, enquanto o DAX alemão desce 0,5%;



Os futuros do Nasdaq 100 registam uma subida de 0,5%, enquanto os futuros do S&P 500 ganham 0,25%, apoiados por resultados muito sólidos das empresas de semicondutores;



As ações da ASML estão a subir quase 8% depois de a empresa ter revisto em alta as suas perspetivas de vendas e anunciado planos para aumentar a produção de equipamento de fabrico de chips utilizado na infraestrutura de IA;



A SK Hynix está a valorizar 9%, acompanhando a subida anterior dos ADRs da produtora de memórias cotados nos EUA;



O petróleo Brent está a subir pela terceira sessão consecutiva e é negociado a cerca de 85,60 dólares por barril, na sequência de mais uma onda de ataques dos EUA contra alvos no Irão e da promessa de Donald Trump de intensificar a ação militar;



Apesar das tensões geopolíticas, os preços do petróleo mantêm-se bem abaixo dos máximos anteriores, acima dos 100 dólares por barril, enquanto os investidores voltam cada vez mais a sua atenção para a época de divulgação dos resultados empresariais;



A taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos está a subir 1 ponto base, para 4,60%, com um movimento semelhante também visível nos mercados obrigacionistas europeus;



O dólar norte-americano mantém-se relativamente estável, enquanto os mercados descartaram, em grande medida, um aumento das taxas de juro pela Reserva Federal na próxima reunião, mas continuam a precificar uma elevada probabilidade de um aumento em setembro. A inflação dos preços no produtor nos EUA registou uma queda inesperada de 0,3% em relação ao mês anterior, em comparação com as expectativas de um aumento de 0,1%, enquanto a taxa anual situou-se nos 5,6%, abaixo da previsão de 6,2%. O PPI subjacente também abrandou de forma mais acentuada do que o esperado, para 4,7% em termos homólogos, contra uma previsão de 5,1%, enquanto o índice Empire State de Nova Iorque proporcionou uma clara surpresa positiva, subindo para 15, em comparação com as expectativas de 9. US100 (D1) O contrato US100 está a aproximar-se do nível dos 30 000 pontos e está a ser negociado acima da média móvel exponencial de 50 dias, assinalada pela linha laranja, em cerca de 29 960 pontos. Os investidores continuam a comprar ações relacionadas com infraestruturas de IA, o que contribui para o otimismo geral do mercado. Fonte: xStation5 DE40 (D1) Os futuros do DAX alemão registam hoje uma ligeira descida, testando o nível de 25 000/25 1000 pontos, próximo do suporte da EMA50 (a linha laranja). Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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