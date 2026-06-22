Os índices bolsistas europeus iniciaram a semana com resultados mistos, o IBEX 35 espanhol registou uma subida de 0,65 por cento, o AEX holandês subiu 0,56 por cento e o FTSE 100 de Londres encontra-se ligeiramente em território positivo (+0,19 por cento), enquanto o DAX (-0,25 por cento), o CAC 40 (-0,78%) e o FTSE MIB italiano (-0,32%) continuam sob pressão. O sentimento do mercado está a ser impulsionado principalmente pelos desenvolvimentos em torno das negociações de paz entre os EUA e o Irão, na sequência do anúncio, por parte dos mediadores do Qatar e do Paquistão, de um acordo preliminar sobre um roteiro para um acordo final no prazo de 60 dias, o que reduziu significativamente o prémio de risco geopolítico. No entanto, as negociações continuam frágeis, o Irão anunciou mais uma vez o encerramento do Estreito de Ormuz, uma medida que, em maio, levou os preços do petróleo a atingirem quase 126 dólares por barril, e os mercados mantêm-se cautelosos quanto à sustentabilidade da distensão. O petróleo Brent registou uma descida de cerca de 0,7%, para 80 dólares por barril, enquanto o WTI está a ser negociado entre 75 e 77 dólares, cedendo os ganhos anteriores. O dólar está a valorizar-se, o índice DXY subiu 0,13%, enquanto o par USD/JPY está a subir para 161,74, apoiado pela postura hawkish da Reserva Federal, que está a sinalizar um possível aumento das taxas já em setembro. Um fator adicional que afetou o sentimento no Reino Unido foi a demissão do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que esta manhã anunciou oficialmente a sua saída dos cargos de líder do Partido Trabalhista e chefe do governo, o que significa que o Reino Unido enfrenta agora o seu sétimo primeiro-ministro numa década. A reação do mercado foi, no entanto, moderada: a libra perdeu apenas 0,19% face ao dólar, sendo negociada em cerca de 1,3207 USD, enquanto as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro britânicos a 10 anos permaneceram praticamente inalteradas em 4,85%, uma vez que a demissão já tinha sido amplamente precificada na sequência da vitória de Andy Burnham nas eleições intercalares da semana passada. O mercado de previsões Polymarket avalia as hipóteses de Burnham se tornar primeiro-ministro em 96 por cento, e as candidaturas à liderança do Partido Trabalhista deverão abrir a 9 de julho, no entanto, a questão fundamental para os mercados obrigacionistas, que se mostram nervosos, continua a ser quem assumirá o cargo de ministro das Finanças e como o novo governo irá lidar com o legado mais difícil de Starmer: as finanças públicas em dificuldades. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP A nível setorial, no âmbito do Euro Stoxx 50, o setor da tecnologia regista claramente uma valorização (+1,62 %), impulsionado pelos semicondutores, enquanto os setores dos bens de luxo e do consumo discricionário (-2,77 %) se encontram predominantemente em baixa, a par dos setores das comunicações (-1,50 %) e da saúde (-1,10 %). No entanto, o aumento da volatilidade, medido pelo índice VSTOXX (-1,61% em relação ao fecho anterior), sugere que o mercado se acalmou um pouco após a turbulência da semana passada. Informações sobre a empresa Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP A Infineon Technologies regista a maior valorização no Euro Stoxx 50, as suas ações subiram +4,80% durante a sessão, dando continuidade a uma trajetória impressionante: +130,6% desde o início do ano e +150,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, com um rácio P/E de 100x, o que reflete o entusiasmo dos investidores pelos semicondutores industriais e automóveis no contexto do boom da IA.



regista a maior valorização no Euro Stoxx 50, as suas ações subiram +4,80% durante a sessão, dando continuidade a uma trajetória impressionante: +130,6% desde o início do ano e +150,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, com um rácio P/E de 100x, o que reflete o entusiasmo dos investidores pelos semicondutores industriais e automóveis no contexto do boom da IA. A Hermès International registou uma queda de -5,57% e é a empresa que mais perdeu no índice, com as suas ações a registarem uma queda de -23,5% desde o início do ano, a fraqueza no setor dos bens de luxo decorre de preocupações com a procura na China e de um abrandamento dos gastos dos consumidores no segmento premium.



registou uma queda de -5,57% e é a empresa que mais perdeu no índice, com as suas ações a registarem uma queda de -23,5% desde o início do ano, a fraqueza no setor dos bens de luxo decorre de preocupações com a procura na China e de um abrandamento dos gastos dos consumidores no segmento premium. B A LVMH B regista uma queda de 2,84%, agravando a queda do setor do luxo (-23,9% desde o início do ano).



B regista uma queda de 2,84%, agravando a queda do setor do luxo (-23,9% desde o início do ano). A EasyJet registou uma subida de cerca de 3% depois de o fundo Castlelake ter apresentado uma terceira oferta para adquirir a companhia aérea, reacendendo as especulações sobre a consolidação no setor europeu das companhias aéreas de baixo custo. A Babcock International registou uma queda de quase 4% na sequência de resultados dececionantes, a empresa do setor da defesa não cumpriu a sua previsão de lucro bruto, enquanto a BioArctic registou uma subida de 8% após anunciar um acordo de colaboração com a Eli Lilly no domínio das terapias neurológicas.

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