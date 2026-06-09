Os índices europeus estão em alta esta terça-feira, o STOXX 600 registou uma subida de cerca de 0,5%, o DAX subiu 0,85% para 24 782 pontos e o Euro STOXX 50 subiu 1,0%. Os ganhos são impulsionados principalmente pelo setor bancário, que está a beneficiar da distensão no Médio Oriente, com o Irão e Israel a terem suspendido os ataques mútuos, o que está a melhorar o sentimento global, embora se mantenha a cautela, uma vez que o Estreito de Ormuz continua fechado. O mercado está também a precificar um aumento esperado de 25 pontos base da taxa do BCE na reunião de quinta-feira, embora se esteja a concentrar mais na trajetória da política monetária do que na decisão em si. O petróleo bruto está a cair acentuadamente, o WTI registou uma descida de 2,44% para 89,02 dólares, e o Brent (OIL) registou uma descida de 2,01% para 92,25 dólares, refletindo uma diminuição do prémio de risco geopolítico. O dólar americano está a enfraquecer, o índice do USD caiu 0,20%, o par EUR/USD está a subir para 1,1566 e o USD/PLN caiu 0,29% para 3,66. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP O setor financeiro lidera as valorizações no Euro STOXX 50, com uma subida de +1,43%, arrastando consigo os bancos italianos e o UBS. Os setores de bens de consumo básico (+1,61%), comunicações (+0,91%) e industrial (+0,64%) também apresentam um bom desempenho. No outro extremo do espectro, os setores da Tecnologia (-0,14%), Energia (-0,10%) e Materiais (-0,02%) apresentam os piores resultados. Informações sobre as empresas Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP O UBS registou uma subida de cerca de 2% e está a ser negociado ao seu nível mais elevado desde 2008, na sequência de notícias da Reuters segundo as quais os parlamentares suíços estão a ponderar flexibilizar os requisitos de capital para o banco, as novas propostas exigiriam que as filiais estrangeiras fossem cobertas por capital CET1 a um nível de 70/80%, em vez da exigência de 100% imposta pelo governo, o que reduziria a necessidade de angariar capital adicional de cerca de 20 mil milhões de dólares para cerca de 15 mil milhões de dólares.



registou uma subida de cerca de 2% e está a ser negociado ao seu nível mais elevado desde 2008, na sequência de notícias da Reuters segundo as quais os parlamentares suíços estão a ponderar flexibilizar os requisitos de capital para o banco, as novas propostas exigiriam que as filiais estrangeiras fossem cobertas por capital CET1 a um nível de 70/80%, em vez da exigência de 100% imposta pelo governo, o que reduziria a necessidade de angariar capital adicional de cerca de 20 mil milhões de dólares para cerca de 15 mil milhões de dólares. A GSK regista uma queda superior a 2%, o maior peso negativo no índice FTSE 100, na sequência do anúncio da sua aquisição, no valor de 10,6 mil milhões de dólares, da empresa norte-americana de biotecnologia Nuvalent (líquido de caixa, 9,4 mil milhões de dólares), o que representa um prémio de 40% sobre o último preço de fecho.



regista uma queda superior a 2%, o maior peso negativo no índice FTSE 100, na sequência do anúncio da sua aquisição, no valor de 10,6 mil milhões de dólares, da empresa norte-americana de biotecnologia Nuvalent (líquido de caixa, 9,4 mil milhões de dólares), o que representa um prémio de 40% sobre o último preço de fecho. Intesa Sanpaolo (+2,99%) e UniCredit (+2,11%) estão em alta devido à consolidação no setor bancário italiano, o Monte dei Paschi di Siena recebeu duas ofertas de aquisição da Intesa e do Banco BPM. Ao mesmo tempo, a Intesa anunciou a venda de 635 agências do MPS, juntamente com a marca, à seguradora Unipol, o que acalma as preocupações regulatórias em matéria de concorrência; o MPS valoriza 2,5%, enquanto o BPER Banca e a Unipol sobem 4,2% e 5,9%, respetivamente.



(+2,99%) e (+2,11%) estão em alta devido à consolidação no setor bancário italiano, o Monte dei Paschi di Siena recebeu duas ofertas de aquisição da Intesa e do Banco BPM. Ao mesmo tempo, a Intesa anunciou a venda de 635 agências do MPS, juntamente com a marca, à seguradora Unipol, o que acalma as preocupações regulatórias em matéria de concorrência; o MPS valoriza 2,5%, enquanto o BPER Banca e a Unipol sobem 4,2% e 5,9%, respetivamente. A Infineon Technologies (IFX.DE) subiu 2,70% e registou um retorno acumulado no ano de 115,6%, consolidando a sua posição como líder em força relativa no Euro STOXX 50, à medida que as ações tecnológicas europeias se estabilizam na sequência da correção da semana passada.

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