O sentimento otimista regressou a Wall Street esta quarta-feira, 13 de maio de 2026, apesar de dados de inflação acima do esperado nos EUA e de sinais de abrandamento económico na Zona Euro. O petróleo bruto mantém-se estável na véspera da próxima cimeira entre os EUA e a China. O petróleo Brent mantém-se num nível elevado, em torno dos 107 dólares por barril, após fortes ganhos registados nas duas primeiras sessões desta semana.

mantém-se num nível elevado, em torno dos 107 dólares por barril, após fortes ganhos registados nas duas primeiras sessões desta semana. Os futuros dos índices de ações dos EUA estão a recuperar as perdas após a divulgação de dados de inflação mais elevados nos EUA. O US500 está atualmente em alta de 0,3%, enquanto o US100 está a ganhar até 0,8%. Após as quedas de ontem, as narrativas da mídia em torno da chamada “compra na baixa” ressurgiram. Uma recuperação semelhante também foi observada no mercado sul-coreano.

O US500 está atualmente em alta de 0,3%, enquanto o US100 está a ganhar até 0,8%. Após as quedas de ontem, as narrativas da mídia em torno da chamada “compra na baixa” ressurgiram. Uma recuperação semelhante também foi observada no mercado sul-coreano. A Nvidia está a subir até 2,5% nas negociações pré-mercado , apoiada por relatos de que Jensen Huang poderá acompanhar Donald Trump na sua visita à China, abrindo potencialmente a porta a novos acordos relacionados com chips.

, apoiada por relatos de que Jensen Huang poderá acompanhar Donald Trump na sua visita à China, abrindo potencialmente a porta a novos acordos relacionados com chips. A atenção global continua firmemente centrada em Pequim. Recorde-se que amanhã tem início uma visita de dois dias do presidente dos EUA, Donald Trump, à China. Espera-se que os temas principais incluam o Irão e o Golfo Pérsico, embora os observadores não prevejam quaisquer avanços significativos.

Recorde-se que amanhã tem início uma visita de dois dias do presidente dos EUA, Donald Trump, à China. Espera-se que os temas principais incluam o Irão e o Golfo Pérsico, embora os observadores não prevejam quaisquer avanços significativos. França: Os dados de abril divulgados hoje revelaram sinais contraditórios. A inflação do IPC situou-se nos 2,2% em termos homólogos e o IHPC nos 2,5%, ambos em linha com as expectativas. No entanto, a taxa de desemprego subiu para 8,1%, indicando algum enfraquecimento no mercado de trabalho.

Os dados de abril divulgados hoje revelaram sinais contraditórios. A inflação do IPC situou-se nos 2,2% em termos homólogos e o IHPC nos 2,5%, ambos em linha com as expectativas. No entanto, a taxa de desemprego subiu para 8,1%, indicando algum enfraquecimento no mercado de trabalho. Zona Euro: Os dados mais recentes confirmam um abrandamento da atividade económica. O PIB do primeiro trimestre situou-se em 0,8% em termos homólogos, enquanto a produção industrial caiu 2,1%, ficando bem abaixo das expectativas e destacando a fraqueza contínua no setor industrial.

Os dados mais recentes confirmam um abrandamento da atividade económica. O PIB do primeiro trimestre situou-se em 0,8% em termos homólogos, enquanto a produção industrial caiu 2,1%, ficando bem abaixo das expectativas e destacando a fraqueza contínua no setor industrial. O GBPUSD está em baixa de quase 0,2%, testando a zona dos 1,35 em meio à incerteza política no Reino Unido.

está em baixa de quase 0,2%, testando a zona dos 1,35 em meio à incerteza política no Reino Unido. O ouro mantém-se estável acima dos 4.700 dólares, a prata continua a sua tendência ascendente, enquanto o cobre ultrapassou os 14.000 dólares. Ações e notícias de empresas: Deutsche Telekom (DTE.DE) registou um início de ano sólido, apresentando um aumento de 6,5% no lucro líquido ajustado e fluxos de caixa estáveis. Os resultados foram suficientemente sólidos para que a administração revisse em alta as suas previsões para o ano de 2026 relativamente ao lucro operacional e ao fluxo de caixa livre. Allianz (ALV.DE) gerou 53 mil milhões de euros em receitas, enquanto a PIMCO e a AllianzGI atraíram 21 mil milhões de euros em novos influxos de capital. A Siemens (SIE.DE) apresentou resultados mistos: a receita e o lucro líquido ficaram ligeiramente aquém das expectativas, mas as novas encomendas registaram um forte desempenho, atingindo 24,1 mil milhões de euros, superando significativamente as expectativas. Apesar de alguma pressão sobre as margens industriais, a empresa manteve as suas perspetivas de crescimento e anunciou um vasto programa de recompra de ações no valor de até 6 mil milhões de euros. A volatilidade é hoje visível nos principais setores da economia. Em particular, verifica-se uma forte recuperação no setor tecnológico. A dispersão setorial destaca fortes ganhos na ASML e na Infineon, enquanto as ações do setor de consumo apresentam um desempenho inferior. Entre as empresas mais acompanhadas hoje encontram-se a Siemens e a Deutsche Telekom, ambas em alta graças a resultados sólidos. Entretanto, a Rheinmetall continua a sua recente tendência de queda.

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