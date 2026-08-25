Resumo do mercado: Recuperação cautelosa na Europa após a queda dos preços do petróleo

Os índices europeus iniciaram a sessão desta terça-feira em alta, apoiados por uma queda acentuada nos preços do petróleo e por ganhos moderados nas ações do setor tecnológico. A Alemanha lidera hoje as subidas na Europa, também impulsionada por dados macroeconómicos positivos, com os futuros do DAX a registarem uma subida de cerca de 0,7%. O tom positivo na Europa é reforçado pelos futuros dos EUA. O US100 regista uma subida de cerca de 0,7% antes da abertura do mercado.

O principal fator impulsionador do mercado foi mais uma queda de 2,5% do petróleo Brent. Esta matéria-prima situa-se agora em cerca de 88 dólares por barril, em comparação com os 95 dólares registados há apenas uma semana. A queda dos preços do petróleo atenuou as preocupações com uma nova aceleração da inflação e trouxe alívio ao mercado obrigacionista.

Os próprios preços do petróleo estão a cair devido a uma redução parcial do prémio geopolítico. As novas medidas tomadas pela administração norte-americana em relação ao Irão não resultaram (ainda) num endurecimento significativo das restrições nem nas sanções secundárias esperadas. Entretanto, as notícias sobre um possível regresso de diplomatas norte-americanos aos seus postos no Médio Oriente foram interpretadas como um sinal de que Washington não espera um rápido reinício ou uma escalada do conflito. Notícias de empresas Por setores, o setor industrial e o segmento de viagens e lazer registaram o melhor desempenho, tendo este último registado uma valorização de cerca de 1,5%. Este segundo grupo beneficiou diretamente da descida dos preços dos combustíveis. O líder neste contexto é o Kion Group, com uma valorização de cerca de 5%.

No mercado em geral, os fabricantes de semicondutores estão a recuperar antes da divulgação dos resultados da Nvidia. A ASML (ASML.NL) e a Infineon registam uma valorização de cerca de 2%.

Melrose Industries (MRO.UK): Uma atualização relativa a Garden Grove reduziu a incerteza em torno do impacto do incidente de maio na produção e nas obrigações da empresa. As ações subiram até 10%.

Siemens Energy (ENR.DE): O grupo alemão registou uma subida após uma notícia de que a CVC e a EQT poderão estar interessadas numa participação maioritária no negócio das turbinas a vapor. A Siemens Energy terá contratado a Goldman Sachs, e a estrutura em análise pressupõe a venda de cerca de 60% da unidade.

Volkswagen (VOW1.DE): Mais de 10 000 colaboradores reuniram-se em Wolfsburg antes da apresentação de um plano de reestruturação. De acordo com o conselho de empresa, um total de até 140 000 postos de trabalho poderão estar em risco, embora a Volkswagen não tenha confirmado esse número. A administração aponta os custos elevados, o excesso de capacidade de produção, as tarifas dos EUA e a concorrência dos fabricantes chineses como as principais pressões sobre a empresa. As ações registam uma descida de cerca de 1%.

Marks & Spencer (MKS.UK): A empresa está a expandir a sua cooperação logística com a Zalando para 22 mercados europeus. A solução visa acelerar as entregas e as devoluções e reduzir os custos logísticos em até metade. As ações registam uma subida de cerca de 2%.

Vistry Group (VTY.UK): A promotora imobiliária britânica recebeu 350 milhões de libras esterlinas em financiamento no âmbito de um programa de habitação social. Os fundos destinam-se a apoiar a construção de mais de 3 000 habitações. As ações registam uma subida superior a 15%. Dados macroeconómicos O crescimento económico na Alemanha superou as expectativas. O crescimento do PIB alemão no segundo trimestre de 2026 (ajustado sazonalmente) atingiu 0,3%. Sem o ajuste sazonal, o crescimento foi de 1%, contra os 0,9% esperados (anteriormente 0,8%).

O instituto IFO publicou o índice de clima empresarial, que subiu significativamente acima das expectativas para 88,8, o nível mais elevado em dois anos. O subíndice de expectativas aumentou de 86,8 para 89,1, e a avaliação atual subiu de 86,5 para 88,5. Forex A volatilidade no mercado cambial é limitada na véspera do discurso em Jackson Hole. O NZD e o AUD destacam-se em termos de variação, valorizando-se cerca de 0,1% a 0,2% face ao dólar norte-americano. O iene volta a registar uma descida de cerca de 0,1%, enquanto a libra esterlina, o franco suíço e o euro permanecem inalterados. Cripto O mercado de cripto está a recuperar parte das perdas de ontem nas moedas de menor valor. As moedas de maior valor, como o Bitcoin e o Ethereum, mantêm ganhos modestos, limitados a 0,5%. O Bitcoin mantém-se acima dos 78 000 dólares. A Solana subiu mais de 1%, para 98 dólares. O Ethereum registou uma ligeira descida, caindo para 2 477 dólares.



João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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